Agua Rica seguirá de Glencore: Sin fusión con Rio Tinto

"Glencore ha admitido públicamente que está abierto a transacciones de fusiones y adquisiciones que crearían valor para sus accionistas, al no finalizar su fusión de cobre con Rio Tinto": Michael Kern en Oilprice. En definitiva, Glencore entiende el momento de la minería y pretende no bajarse de la ola; y Rio Tinto tiene un lugar en el ranking global por el que privilegia absorciones y no fusiones.