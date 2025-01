Rio Tinto y Glencore preparan el mayor acuerdo minero de la historia

Las acciones de Rio Tinto en Sydney (Australia) cayeron hasta -1,8% en las primeras operaciones del viernes 17/01, después de que los certificados de depósito estadounidenses de Glencore subieran hasta +8,7%.

cobre.jpg El cobre es la clave de la minería contemporánea.

Cuidado

Cualquier acuerdo sería complejo y podría enfrentar múltiples obstáculos potenciales: Bloomberg.

"El gigantesco negocio de carbón de Glencore sería un obstáculo -y podría ser escindido, dijo una de las personas- mientras que los activos de la minera más pequeña, desde Kazajstán hasta la República Democrática del Congo, podrían resultar poco atractivos para Rio Tinto. Las empresas también tienen culturas e historias muy diferentes".

La industria minera ha protagonizado una ola de acuerdos en los últimos 2 años, en gran medida por el objetivo de de expandirse en la explotación de cobre, un metal central para los esfuerzos de descarbonización del mundo.

Tanto Glencore como Rio Tinto poseen algunas de las mejores minas de cobre del mundo.

Sin embargo, Rio Tinto, al igual que BHP, todavía depende en gran medida del mineral de hierro para impulsar sus ganancias, en un momento en que el auge de la construcción en China, que duró décadas, está llegando a su fin y el mercado del mineral de hierro parece encaminarse a un período prolongado de debilidad.

La historia se repite

Glencore, que ya había propuesto una fusión con Rio Tinto en 2014, ha sido uno de los negociadores más agresivos del sector. Su exdirector ejecutivo, Ivan Glasenberg, que encabezó la propuesta anterior a Rio Tinto, todavía posee casi el 10% de la empresa.

Después de Glasenberg, el 2do. mayor accionista de Glencore es el fondo soberano de Qatar, mientras que Aluminium Corp. of China posee más del 14% de Rio Tinto.

En la década transcurrida desde entonces, Rio Tinto ha tratado de alejarse de los combustibles fósiles. Ha abandonado por completo la minería de carbón y, en su lugar, ha buscado hacer crecer sus negocios de cobre y litio.

Glencore, en cambio, ha sumado más carbón, inclusive comprándole a Rio Tinto. Glencore es el mayor exportador de carbón térmico del mundo y uno de los principales productores de carbón de coque.

Las mayores mineras están desesperadas por aumentar su producción de cobre, que atrae a los inversores, pero las minas existentes son cada vez más antiguas y de menor calidad, mientras que las nuevas son difíciles de encontrar y caras de construir.

En el interín, Glencore intentó sin éxito comprar Teck Resources Ltd. en 2023, pero terminó limitándose a comprar la unidad de carbón de Teck.

Minas de carbón en China.jpg El carbón es mala palabra, y Glencore tiene demasiado.

Marc Rich

Marc Rich + Co AG se convirtió en una de las compañías más conocidas y de mayor éxito del sector. El mítico Marc Rich también devino no sólo en un protagonista del mercado de commodities sino en un prófugo de la Justicia estadounidense cuando lo acusaron de romper el embargo a Irán.

Rich se refugió en Suiza pero también comenzó reorganizaciones sucesivas, y por ahí nació Glencore.

En 1979 la empresa cambia de nombre y pasa a llamarse Marc Rich + Co Holding AG.

En 1982 el entonces ministro de Justicia español, Pío Cabanillas Gallas le concedió la nacionalidad española.

En 1993, Marc Rich vendió el negocio de Trading de Marc Rich + Co Holding AG a sus propios directivos y así nació Glencore.

En 1996, Marc Rich fundó Marc Rich + Co Investment AG, dedicado al comercio con materias primas.

En 1997, Marc Rich + Co Holding AG fue rebautizada Marc Rich + Co Holding GmbH, y en 2003 vendió su participación en Marc Rich + Co Investment a sus administradores.

El cobre

En 2024, BHP intentó comprar Anglo American Plc en un acuerdo de US$ 49.000 millones, lo que obligó a Anglo a acelerar una reestructuración de su negocio como parte de su estrategia de defensa.

La compra de Glencore daría a Rio Tinto una participación en la mina Collahuasi en Chile, uno de los yacimientos más ricos de cobre, que la compañía ha codiciado durante más de una década.

La participación de Anglo en la misma mina fue un atractivo importante para la fallida propuesta de adquisición de BHP, mientras que Bloomberg informó en ese momento que Rio hizo ofertas tanto a Glencore como a Anglo por sus participaciones en la mina durante la caída de los precios de las materias primas en 2015.

Una combinación de las 2 compañías crearía la minera de cobre Nº1, según el analista de Bloomberg Intelligence, Grant Sporre .

Sin embargo, Glencore es el mayor transportista de carbón del mundo y la empresa decidió recientemente no escindir la unidad altamente rentable después de recibir comentarios de sus inversores. Extrae níquel y zinc, materias primas que no le interesan a Rio Tinto, y tiene minas de cobre y cobalto en la República Democrática del Congo, un lugar difícil para operar: Rio Tinto lo ha evitado durante mucho tiempo.

Glencore también opera uno de los negocios de comercio de materias primas más grandes del mundo: compra y vende metales, carbón y petróleo.

Una fusión con Rio Tinto plantearía interrogantes sobre los activos de minería de carbón de Glencore, un negocio del que Rio se deshizo hace varios años.

marc rich.jpg Marc Rich.

Las dudas

Uno de los obstáculos más evidentes es el choque de culturas entre las 2 empresas.

Glencore es conocida como empresa audaz y con mucha iniciativa, famosa como comercializadora de materias primas antes de dedicarse a la minería.

Rio Tinto ha sido cauteloso en materia de fusiones y adquisiciones (por los 2 desastrosos intentos que hizo hace más de una década). Pero compró una minera de cobre por US$ 3.100 millones, adquirió un proyecto de litio en Argentina y acordó un acuerdo de US$ 6.700 millones por Arcadium Lithium Plc.

Sin embargo, el director ejecutivo de Rio Tinto, Jakob Stausholm, se ha mostrado públicamente escéptico respecto de las grandes transacciones y la posibilidad de una reacción negativa de los accionistas.

Además, fue vapuleada por la destrucción de un antiguo sitio aborigen en Australia que, en última instancia, provocó el despido tanto del director ejecutivo como del presidente.

Y ha enfrentado sus propios desafíos de reputación, después de pagar más de US$ 1.500 millones para resolver una serie de investigaciones sobre sobornos y corrupción en todo el mundo.

----------------------

Más noticias en Urgente24

Mercado Pago suspende tu cuenta si realizas alguno de estos movimientos

Cuenta DNI sorprendió al eliminar uno de sus descuentos más usados

Los nuevos montos para extraer efectivo en cajeros automáticos en enero 2025

Fotografiaron a Flor de la V en bikini y las redes se tiñeron de homofobia

ITA Airways: Giorgia Meloni muestra a Milei presagio para Aerolíneas Argentinas