Javier Pinola volvería a jugar al fútbol en la séptima división de Alemania

Javier Pinola partió de River y volvió a su segunda casa

Tres títulos bajo el brazo y el sueño se terminó de forma inesperada a mediados de 2024. No era el deseo de Javier Pinola. "No paré de llorar cuando se comunicó la decisión de no seguir", reveló tras el portazo de Micho. Evidentemente, su carrera detrás de la línea de cal le tenía preparado ese retorno tan ansiado.

En agosto de 2024, el ex defensor se mudó a Nuremberg nuevamente, que por estos tiempos milita en la 2a. división de la Bundesliga. Allí es ayudante de campo de Miroslav Klose, el histórico goleador de la selección germana que ahora es director técnico del Nuremberg.

"Si su posición se lo permite": las tratativas de Javier Pinola para volver a jugar

La sorpresa sin embargo llegó hace algunas semanas, cuando un club de la séptima división de Alemania, el FC Oberhaid, confirmó que el ex River está en tratativas para volver del retiro. A sus 41 años, el ídolo argentino tiene serias chances de hacerlo.

Embed - kicker Amateure on Instagram: "Club-Legende Javier Pinola (203 BL-Partien) hat immer noch Lust aufs Kicken. Im neuen Jahr will der langjährige Spieler und mittlerweile Co-Trainer des 1. FC Nürnberg für den 1. FC Oberhaid in der Bezirksliga Oberfranken West auflaufen, wenn es sein Amt beim FCN zulässt. #kicker #amateure #kickeramateure #1fcnürnberg #amateurfussball #bezirksliga #1fcoberhaid #javierpinola #pinola" View this post on Instagram A post shared by kicker Amateure (@kicker_amateure)

El FC Oberhaid publicó en su cuenta oficial de Instagram (una publicación conjunta con el sitio de noticias Kicker Amateure), que:

La leyenda del club Javier Pinola (203 partidos BL) todavía está interesado en patear. El veterano jugador y ahora segundo entrenador del 1. FC Nürnberg quiere jugar en el nuevo año en el 1. FC Oberhaid en la liga regional Oberfranken West, si su posición en el FCN se lo permite

Evidentemente, lo que ahora debe resolver el defensor es si su puesto como ayudante de Klose resulta compatible con el potencial club.

