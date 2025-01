No den por muerto al auto eléctrico, hay novedades (polimetálicos)

En 2020 se conoció un estudio titulado 'Life Cycle Climate Change Impacts of Producing Battery Metals from Land Ores versus Deep-Sea Polymetallic Nodules' (Impactos sobre el cambio climático en el ciclo de vida de la producción de metales para baterías a partir de minerales terrestres frente a nódulos polimetálicos de aguas profundas), realizado por DeepGreen Metals, revisado por pares y publicado en el Journal of Cleaner Production, evalúa de manera comparativa las ventajas que tiene extraer los metales necesarios para las baterías de los vehículos eléctricos de las rocas del fondo marino respecto a la minería tradicional.