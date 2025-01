Reapareció Ritondo, y Talerico (exUIF) dio detalles del entramando de corrupción en la Argentina

Cabe destacar que fueron justamente las declaraciones juradas uno de los principales focos de controversia en la investigación, ya que de un año al otro el patrimonio del legislador registró un vertiginoso crecimiento de 1709%.

Junto a ello se develó la red de sociedades offshore a la que el dirigente estaría vinculado junto a su pareja, a lo que se suman las 373 propiedades en construcción en el marco de 14 desarrollos inmobiliarios con sede en el exterior.

La corrupción en la Argentina: "Todo sigue igual"

Santiago Caputo 2P.jpg Lo "de Santiago Caputo es una desprolijidad total que no tenga responsabilidad institucional con el poder que tiene" dijo María Eugenia Talerico.

El dilema no es solo el impresionante crecimiento de su patrimonio, sino también la corrupción que es estructural y endémica de la Argentina, e incluye a los jueces que justamente, "protegen al poder de turno".

Así lo aclaró hace horas, María Eugenia Talerico, ex vicepresidenta de la UIF durante el gobierno de Mauricio Macri al conversar con los periodistas Ernesto Tenembaum y Reynaldo Sietecase sobre los casos de corrupción en el país, además de su pelea en redes con los libertarios, y la investigación sobre Cristian Ritondo y su fortuna "escandalosa".

"Una persona que ejerció la función pública desde chiquitito y tiene el patrimonio que se dice que tiene, que salga a aclararlo porque la Justicia llega tarde y esto funcionarios no pueden ser ricos. La función pública empobrece, definitivamente empobrece, entonces donde ven funcionarios de toda la vida como Insaurralde y tiene un patrimonio grande, tienen que salir a explicar", dijo Talerico.

Y respecto de "Ritondo, en particular, y su mujer, de lo que se dice que tienen un patrimonio escandaloso, para mi la justicia llega tarde. Y encima hay alguna sospecha de algún sesgo de que hay ciertos funcionarios que tienen protección".

"Ahí está otro de los problemas estructurales de la Argentina que es el poder judicial. Necesitamos un renovación enorme de la justicia", pidió.

Pero no habló sólo de Ritondo en una entrevista que no tiene desperdicio dada su experiencia en la UIF y en la que apunta no solo al kirchnerismo, sino también al gobierno actual y sobre todo a Santiago Caputo:

Embed - María Eugenia Talerico en #PaseLoQuePase: "El kirchnerismo no es lo único corrupto en la Argentina"

Otras noticias de Urgente24

Neumáticos: Denuncian que Bridgestone pide a Trabajo habilitar 290 despidos y hay movilización

Juicio por YPF: Javier Milei entregará al fondo Burford la información sobre el oro del Banco Central

Tensión en el Correntoso: Los mapuches prometen resistencia al desalojo inminente

Javier Milei en Davos: Obsesión contra el wokismo, críticas al Foro y la Argentina "ejemplo"