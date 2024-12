VTV, etc: En el tema Jorge D'Onofrio, Mariano Roa olvidó el nombre Leandro Camani

En medio de esas elucubraciones irrumpió Mariano Roa, desde diario Clarín -y con difusión muy amplia tal como Cristina Pérez, en AM Rivadavia-, reiterando algunas de las denuncias ya conocidas contra D'Onofrio, como supuesta "cabeza de un esquema para quedarse con el 10% de la recaudación del control de casi 3.000.000 de vehículos". Sin embargo, en esta ocasión el tema central no se trata de las infracciones de tránsito sino la certificación de VTV (Verificación Técnica Vehicular Obligaroia). Según Roa / Clarín, "el ministro de Kicillof le entregó a un empresario militante un negocio de US$ 20 millones" (mencionándose a Sebastián Desio, de Solutec (Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica).