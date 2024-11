Rolando Graña, fotomultero; Jorge D'Onofrio al contraataque ¿qué hará Axel Kicillof?

Quien fue presentada por A24 como "pareja de D'Onofrio" es la concejal pilarense Claudia Pombo, quien seguirá siendo concejal pero no titular del Consejo Deliberante. A24 lo presentó como una sanción institucional a Pombo por las denuncias sobre fotomultas y mezcló algo de VTV -supuestamente ella está vinculada a un expediente judicial en el Juzgado de Campana sobre todo este barullo, promovido por una de las empresas en pugna y que apunta contra D'Onofrio-.

Urgente24 se comunicó con el Concejo Deliberante de Pilar para conocer qué sucedía y recibió como respuesta que había sido una modificación institucional habitual en el legislativo municipal pero ninguna anormalidad, y que A24 había enviado móviles el día de la sesión intentando, precisamente, promover una situación que no coincidía con una habitualidad de esa Casa.

Aclaración necesaria: Urgente24 coincide con la diputada nacional por el PRO, Patricia Vásquez, quien presentó un proyecto de ley en el Congreso de la Nación que busca eliminar las fotomultas, un sistema que, según ella, “se convirtió en un mecanismo de recaudación más que en una herramienta para la prevención de accidentes viales”.

D'Onofrio contraataca

En tanto Jorge D'Onofrio le concedió una entrevista a la web Infocielo acerca de todo este tema del que el gobernador Axel Kicillof se encuentra en conocimiento.

Aquí se reproduce la entrevista de Eduardo Médici al ministro bonaerense de Transporte, D'Onofrio:

-¿Hay una mafia de las fotomultas en la Provincia? ¿Hay en la provincia de Buenos Aires, dentro del ministerio de Transporte, una organización que te saca las multas a cambio de alguna retribución?

-Hay una campaña de desprestigio que se está montando a partir de la denuncia de algun proveedor del sistema de fotomultas. Pero la respuesta es no: no hay posibilidad de que el sistema borre multas. El sistema arranca en el gobierno de Daniel Scioli, se le han ido haciendo mejoras técnicas. Hoy estamos trabajando en desarrollar nuevos sistemas de juzgamiento, que están en etapa de prueba, y esa puede ser una de las cosas que fastidien. Hasta ahora, el proveedor daba un lote de multas que ingresaba en crudo al sistema, muchas veces sin notificación -por eso la gente va a renovar el registro y le aparecen multas de las que no estaba notificada. Es tan anacrónico el sistema que tiene un stock de 37 millones de multas. Pero insisto: no hay botón de borrado, como sí hay en otras jurisdicciones.

-En ninguna parte de la provincia hay...

-No. Cada multa tiene que tener una sentencia, que puede ser absolutoria y condenatoria, o quedar en el stock de multas. Una absolución puede darse porque está prescripta, porque los datos estaban mal consignados, porque la foto no correspondiera, o por insignificancia. La denuncia dice que se borran multas o que se pagan al 50%. Pero hay que explicar que el pago del 50% ya existe en caso de pago voluntario. La misma ley y la jurisprudencia autoriza a cada administrador a graduar las penas, por eso el valor de la Unidad Fija se puede condenar a 50, a 100, pero hay casos que se condenan a 1.5 UF. Los juzgados provinciales tienen un promedio de 70% de condenas y 30% de absoluciones, y un promedio general de más de 45 UF de multas. Esto baja en los municipios por el tenor de las multas que tratan: no es lo mismo un exceso de velocidad que un mal estacionamiento. Es potestad de cada poder ejecutivo y de los jueces de faltas fijar el monto. Confío mucho en el fiscal y en el juez que investiga, pero les pedimos que se apuren con las pericias. Una vez que se cumplan, fundamentalmente la informática, se va a demostrar que, primero, no se borran multas. Y que si se pagó más o menos es por decisión de un juez de faltas, provincial o municipal.

-¿Habrá una confusión en el denunciante entre borrar una multa o absolver a un infractor?

-La denuncia habla de borrado. El fiscal Álvaro Garganta tiene un acceso remoto que ve de manera online, en tiempo real, como se procesan multas. Pero que además puede ir para atrás a buscar el dominio que sea, desde el momento que ingresó ese lote de multas. Si no hay una resolución no sale del sistema.

(N. de la R.: alguna vez se presentó a Garganta como "el fiscal favorito de Elisa Carrió").

-Así como lo contás, la denuncia no parecería tener sentido...

-En esa denuncia se me atribuye que hay una red de gestores que sólo podría funcionar bajo mi anuencia y que recaudaría $ 60.000 millones por mes. Con esa cifra yo podría determinar el valor del dólar blue. No tendríamos espacio físico para guardarla, deberíamos tener a centenares de personas trabajando.

-Sería una estructura demasiado grande como para que nadie la haya notado...

-Por otro lado, el mismo denunciante, en su afán, plantea me denuncia también en la Justicia Federla por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Con el mismo relato. Y ofrece como prueba mi declaración jurada de bienes que es la misma de siempre.

Jorge-DOnofrio.jpg Jorge D'Onofrio.

Jueces de Falta

-Hubo mucho escándalo por unas camionetas.

-Yo tengo, y pueden revisar mi historial, voy cambiando siempre por modelos más nuevos. Mi último cambio fue un Jeep Grand Cherokee por una Toyota SW4. Se le atribuye a alguien cercano a mí la compra de un Audi Q8 de 2020. Me había dado una cédula azul porque me la prestó para un viaje. Está en el patrimonio de Facundo Asencio, con todo declarado y el patrimonio suficiente.

-Todo declarado y sin inconsistencias, decís vos...

-Me atribuyen además dos restaurantes en Málaga. No conozco Málaga, me encantaría conocer. Son de una amiga de la vida, María Hernández, una persona de 80 años, que vivió mucho tiempo en la Argentina y decidió hace muy poco irse a vivir a Málaga con su hijo. Tiene muchísimas propiedades e intereses financieros en la Argentina. Además, por lo que me contaron los amigos que la visitaron, tiene un lema: "En mi restaurante paga todo el mundo".

-O sea, tenés una amiga que es empresaria exitosa.

-Exacto. Y la presidenta del Concejo Deliberante de Pilar, que también tiene una relación de muchos años, porque esta persona fue funcionaria, en algún momento, del viejo General Rodríguez, donde conoció a Claudia, viajó la última vez para asistirla en la internación del hijo, que estuvo grave, internado en terapia intensiva.

-De ahí salen fotos, de un estilo de vida que no se condice...

-Claro. De ahí sale también que la hija de Claudia, que es modelo, y tiene un desarrollo de ropa, que lo tiene desde muchos años antes de que yo llegue al ministerio, y que sería parte de este lavado de activos. Construyen un relato porque no hay absolutamente nada, ninguna actividad irregular.

-¿Hay funcionarios del Ministerio que se arrogan el título de Jueces de Falta y que no lo son?

-La Provincia tendría que tener un Juzgado de Faltas por cada departamento judicial. Hoy funcionan 8, han tenido concursos, muchos vienen de antes de mi gestión y están nombrados por resolución. Está en la ley su funcionamiento. El juzgado provinciaal tiene interjurisdiccionalidad. Si vos, vecino de La Plata, vas al juzgado provincial de La Plata, podés tramitar la multa que te hicieron en Patagones. Lo que ha hecho esto es que se levante la recaudación, se hizo más eficiente. Respecto de los gestores: no hay ninguna reglamentación que impida el funcionamiento de gestores. A veces pueden ser abusivos, seguramente. Es el caso del burlador burlado.

-¿Podemos conectar la implementación del domicilio vial electrónico o del nuevo sistema de juzgamiento, con la posibilidad de que alguien pierda negocios o privilegios ganados...?

-No entiendo por qué alguien se podría oponer a algo que es más seguro, más moderno, y que nos hace ahorrar tiempo a todos. Porque a vos, cuando te llega una multa que no te corresponde, o que los datos están mal consignados, es un beneficio para el usuario. Pero también para el empresario que hace fotomultas y puede determinar cuáles son las reales. Evidentemente a alguien no le ha gustado, o hay algún entramado político detrás del denunciante, que es un denunciante serial.

-¿En qué los afectaría?

-Deben querer cazar en el zoológico. Me cuesta mucho encontrar las motivaciones. Lo cierto es que no les gusta que avancemos en más controles. Y no es un beneficio para el infractor, sino para el ciudadano. Cuando el infractor comete una falta tiene que hacerse cargo. Pero el denunciante hace un planteo, en el que cree que una fotomulta es un título de deuda y que lo tiene que cobrar al 100%, cuando la multa es una sanción administrativa que la juzga y la regula el poder ejecutivo, provincial o municipal.

-¿La VTV?

-El sistema de VTV, que viene desde la gobernación de Eduardo Duhalde, estuvo 20 años con las licitaciones vencidas y prorrogadas todos los años. Con lo cual, todos los años había una negociación de los proveedores con el Estado, que seguramente fue con transparencia total. Cuando asume el gobernador Kicillof, las autoridades iniciaron un proceso de normalización llevando adelante un pliego de licitación. Yo tomé ese mismo pliego y lo llevé adelante. Hace más de un año se adjudicó y todas las empresas renovaron, salvo una que no daba con los estándares y ni siquiera había ofrecido una zona determinada. Ahora hay un proceso de inversión, se están construyendo nuevas plantas. El proceso de licitación se hizo sin observaciones por parte de los organismos de la Constitución. Es un sistema que funciona muy bien, es el mismo que hay en CABA, con las mismas condiciones y los mismos operadores. El pliego requería que brindaran determinados servicios, como la turnera, el cobro online y la provisión de estadísticas. Para darlo, cada empresa debía contratar a una empresa tecnológica que lo proveyera, individualmente o como cámara. Ahora hay un sistema de lectura de patentes, que matchea con el turno y con la obleta.

-Hay un doble chequeo, no se puede hacer tramite...

-Antes era una cuestión de fe, ahora tenemos un control absoluto, una trazabilidad. A mí me atribuyen que sólo ganaron las empresas que hicieron un precontrato con determinada empresa tecnológica. Las empresas que ganaron fueron todas las que se presentaron, e hicieron una contratación entre particulares, para brindar un servicio que requiere la provincia. Le pido a la Justicia que produzca la prueba, que se apure. Entiendo el cúmulo de tareas, entiendo que a veces los investigadores son burlados, pero cuando empiezan a ver que es todo falso hay que bajarse del caballo. Esto, días más o días menos, va a terminar. La Provincia se presentó como querellante, el Fiscal de Estado también. Yo había decidido no meterme para que siga su curso, pero ante el retraso y en vistas de que esto es usado para mantenerme en la prensa, he designado un abogado.

-¿Hablaste con el Gobernador?

-Sí, sí. Más allá de su dedicación, tiene el 'pecado original' de ser ministro de Economía, con lo cual mira todos los indicadores. Si hubiera visto algo que le llamara la atención en mi gestión me lo habría dicho. Esta es una cuestión que tenemos que aclarar en el mismo campo de batalla que propuso el denunciante, por eso los medios de comunicación, y la Justicia tiene la gran responsabilidad de resolverlo lo antes posible.

-¿Qué te dijo Kicillof, que te quedes tranquilo...?

-Lo que hablo yo con el gobernador queda entre nosotros. Nadie le puede decir a otra persona que se quede tranquila cuando está siendo atacada de esta manera. Además poniendo en juego hasta la seguridad de mi famlia, porque cualquier delincuente desorejado puede pensar que yo manejo miles de millones. Cuanto antes le pongamos luz a esto es mejor. El fiscal solicitó toda la información, se le brindó toda la información. Estuvo no sólo en la sede del Ministerio sino en los juzgados de faltas. Se llevó toda la información, se le dio un acceso remoto, tiene el mismo acceso que un juez de faltas. Con cibercrimen de la Provincia de Buenos Aires, con cibercrimen de cualquier fuerza federal, que lleve adelante la pericia para que terminemos con esto. ¿Cuál es la ganancia del denunciante? Que esto esté en la parrilla, no que se defina.

-¿Tiene algo personal con vos?

-Me han amenazado de muerte, a mí y a personas cercanas. Han publicado fotos de hijos...

-¿El denunciante o alguien cercano?

-El denunciante. Es una persona que tiene mucha relación con medios de comunicación, con la farándula, auspicia los Martín Fierro. Me mandó a decir que me quería con un tiro en la cabeza y otra vez que iba a aparecer suicidado en un baño. Lo tomé como un bravucón hablando de más, no me siento amenazado. Me muevo sin custodia, nunca la tuve ni la requiero. Nunca me ha pasado que me estén cuestionando por actos de corrupción y hay muchas familias que la están pasando mal. Quiero que esto se acabe, y cuando se acabe voy a ir por la vía civil buscando una reparación. Aviso que no va a ser personal: lo producido va a ir a Cáritas.

