Tren de Aragua: Creen que es una organización terrorista y se encienden las alarmas en Argentina

Además, Bullrich cree que el Estado venezolano, es decir, el régimen de Nicolás Maduro, protege a estos delincuentes.

“El Tren de Aragua no golpea de cualquier manera. El Tren de Aragua golpea con un procedimiento, con una matriz de funcionamiento, con una lógica que siempre hace exactamente lo mismo. Se instala en un determinado lugar. Viene con un grupo en general de nacionalidad venezolana. Se instalan, compran edificios enteros como pasó en Perú. En esos edificios viven todos. Para que no se conozca, no se sepa qué conversación puedan tener. Desde ahí planifican con tiempo, sin apuro, los golpes que van a hacer. Pero no son golpes al azar. No es buscar, atacar un banco, sino que son golpes que tienen el sentido de generar lo que yo llamaría ya una organización criminal que tiene las características del terrorismo. Porque el golpe tiene como objetivo generar terror en la población”, dijo.

Qué dice el proyecto

De todos modos, y a pesar de la certeza del ministerio de Seguridad, en el Congreso Nacional encendieron las alarmas y pusieron la lupa en la organización criminal a través de un proyecto.

En concreto, un grupo de diputados del PRO presentó un proyecto de resolución para solicitarle al Poder Ejecutivo de la Nación que declare organización terrorista a “El tren de Aragua”. Asimismo, exigen la inmediata inclusión en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo (RePET).

"El Tren de Aragua, es una organización criminal originaria de Venezuela, que ha demostrado ser una de las agrupaciones más peligrosas y expansivas de América Latina".

En ese punto, vincularon a la organización de llevar a cabo actividades ilícitas que incluyen el narcotráfico, la extorsión, el tráfico de migrantes, la trata de personas, la minería ilegal y el secuestro.

Y agregaron: “Esta organización ha logrado consolidar un control territorial que va más allá de las fronteras venezolanas, transformándose en una amenaza global que cuenta con el cobijo y la complicidad del Régimen de Nicolás Maduro".

Por otro lado, los diputados nacionales firmantes del proyecto advirtieron que “la expansión del Tren de Aragua ha tenido un impacto devastador en la seguridad y el orden público de la región en países como Chile, Colombia, Perú y Brasil, donde ha generado un aumento significativo de la violencia”. Agregaron, además, que “la brutalidad con la que operan, incluyendo asesinatos, secuestros, torturas y amenazas, ha sembrado el pánico en las comunidades locales y ha desbordado las capacidades de las autoridades para responder adecuadamente”.

“Este reconocimiento permitirá la adopción de políticas de sanciones más severas, la cooperación internacional reforzada y la movilización de recursos para contrarrestar su expansión y mitigar sus impactos en la seguridad de América Latina y el mundo”, fundamentaron los diputados que firmaron el proyecto, entre los que están Silvana Giudici (autora), Cristian Ritondo, Alejandro Finocchiaro, Damián Arabia, María Sotolano, Laura Rodríguez Machado, Patricia Vásquez y Verónica Razzini.

