X estalló por el rumor: Obama en modo Alberto y 'piñas' entre Aniston y Michelle

De este modo, imágenes irrisorias tales como la ex primera dama y la actriz enfrentándose en un ring o de Aniston besándose con Obama se hicieron virales.

Por otro lado, en el ámbito local la comparación entre el ganador del Premio Nobel de la Paz y Alberto Fernández y sus videos junto a Tamara Pettinato fue insoslayable, al igual que el paralelismo entre Aniston y La China Suárez por ser presuntamente la causante de la separación de la ex pareja presidencial.

Mediante las redes sociales se volvió viral un fuerte rumor que indica que la reconocida actriz Jennifer Aniston está en pareja con el expresidente Barack Obama. Asimismo, algunas versiones señalan que el exmandatario estadounidense estaría por divorciarse de su esposa Michelle Obama.

La especulación sobre el inesperado romance inició cuando una supuesta amiga de la protagonista de la emblemática serie televisiva Friends lo confirmó. En el mensaje la usuaria aseguró que en medio de una reunión entre amigos la expareja de Brad Pitt lo contó abiertamente.

"Está con Aniston. Mi antiguo manager, ahora amigo, está conectado con su círculo íntimo. En una reunión con los amigos de Jennifer, el asunto surgió de manera casual", expresó en la publicación. Y luego agregó: "Estaban sentados con una vidente, lo que hace que suene surrealista, pero definitivamente no es un secreto entre sus amigos más cercanos".

Si bien algunos reconocidos portales de noticias como es el caso del Daily Mail indicaron que ambos negaron enérgicamente el hecho, han reflotado una entrevista con Jimmy Kimmel en la que la protagonista de películas taquilleras como "Sr. y Sra. Smith", "Marley y yo" y "Una esposa de mentira" en las que dijo que solo había visto al exfuncionario una sola vez.

After watching this, I'm totally convinced that the story about Jennifer Aniston and Barack Obama is true! What about you? pic.twitter.com/Dq0uVUM5aG

La repercusión global que generó el caso provocó múltiples opiniones y una versión que va en aumento es que Barack Obama estaría por divorciarse de su esposa para oficializar su nuevo romance con Jennifer Aniston.

Episodios como la ausencia de Michelle Obama en el funeral de Jimmy Carter como así también su faltazo a la inauguración presidencial de Donald Trump causaron rumores de ruptura.

Embed - Barack Obama on Instagram: "Happy birthday to the love of my life, @MichelleObama. You fill every room with warmth, wisdom, humor, and grace – and you look good doing it. I’m so lucky to be able to take on life’s adventures with you. Love you!"