Nace otra dinastía en USA: Bush, Clinton, Cheney, Obama, Kennedy y... ¿Los Trump?

El senador republicano de Florida Rick Scott dijo que espera que el futuro ocupante de la Casa Blanca elija a su nuera.

Anteriormente, se habían manifestado en igual sentido sus colegas republicanos, los senadores Lindsey Graham (Carolina del Sur), Katie Britt (Alabama) y la representante de Florida Anna Paulina Luna.

El nombramiento de Lara garantizaría que el presidente entrante tenga una senadora 100% leal en la cámara alta pero seguramente va a arreciar las críticas de los demócratas.

image.png Lara Trump (42) es presentador de TV en USA y esposa de Erik Trump

Ron DeSantis será quien defina

Tal como se sabe, el gobernador del estado sureño, quien ya intentó ser Presidente estadounidense, aspira a convertirse en el sucesor del nuevo jefe de la Casa Blanca, quien deberá retirarse tras una gestión de 4 años.

Por ello, busca “hacer los deberes” y que lo escojan como delfín para los comicios de 2028.

El presidente del Partido Republicano de Florida, Evan Power, señaló:

“Creo que Lara Trump sería una voz capaz si esa es la dirección que el gobernador decide tomar”.

La propia Lara Trump. ex presentadora de TV en norteamèrica, expresó interés en el puesto durante una entrevista con Maria Bartiromo de Fox Business.

¿Qué dice la candidata?

Si esto es algo que me piden que haga, lo consideraría seriamente, pero aún no he tenido noticias del gobernador DeSantis. Así que veremos qué sucede.

image.png Lara Trump, bella, inteligente, ambiciosa y... ¿senadora nacional por Florida?

¿Nueva dinastía en USA?

Donald luchó durante años contra las “casas reales” que gobernaron la súper potencia durante décadas.

Los Bush en Texas, los Clinton en Arkansas, los Obama porque se buscarían candidaturas para Michelle, los Cheney en Wisconsin y los Kennedy en Massachusetts.

¿Está el futuro primer mandatario conformando la propia dinastía desde Miami donde residen él y buena parte de su familia?

Desde las filas republicanas se destaca la labor de Lara en la victoria aplastante de su suegro:

"Trabajó increíblemente duro y ayudó a lograr una gran victoria en todo el país. Es articulada y sería un voto MAGA confiable para Trump".

El distrito electoral más sureño de USA fue ganado ampliamente por los "colorados" y, como si fuera poco, ubicó al senador Marco Rubio como Secretario de Estado de la Unión. Para que no queden dudas, Trump eligió como jefa de gabinete entrante a Susie Wilies, una veterana operadora política del Estado del Sol.

image.png Susy Wilies, la "dama de hierro" de Florida que aterrizará en Washington como jefa de gabinete

Se terminó la época en que se trataba a esa geografía pantanosa con desdén:

"Qué lindo que es Miami!!! Y que cerca que se encuentra de los Estados Unidos", solían bromear sus detractores.

Por el momento, el Jefe de Estado electo no ha presionado públicamente para que Lara Trump ocupe tan estratégico puesto aunque se sabe que ha movido piezas para lograrlo desde el “anonimato”.