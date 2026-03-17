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Segundo día de apagón en Cuba; ¿A qué juegan CIA y Mossad?; renunció jefe antiterrorista de USA

Se prolonga el apagón en Cuba, tras bloqueo energético; ¿Por qué CIA y Mossad no avisaron a Trump y Netanyahu?; renunció el jefe antiterrorista de USA por Irán.

17 de marzo de 2026 - 18:37
Cuba: segundo día de apagón total

Cuba: segundo día de apagón total


1-Cuba reportó un segundo día de apagón

Tras el agravamiento de la presión y el bloqueo energético de Estados Unidos, la red eléctrica nacional de la isla reportó el lunes 16 y el martes 17 de marzo otro colapso.

Se trata del sexto fenómeno similar en el último año y medio: cerca de 10 millones de personas se quedaron sin el servicio de luz eléctrica de manera permanente.

El país afronta por estas carencias un desplome vertical del turismo y eso golpea aún más su economía. La compañía eléctrica UNE informó que se encuentra investigando las causas del apagón. Los cortes de energía generalizados duran horas o días completos y por ello se registraron inusuales y violentas protestas en el país caribeño. Varios manifestantes resultaron detenidos.

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Embed - Colapso energético en Cuba deja a la isla sin luz de forma permanente

2-Tras 2 semanas de guerra: ¿Por qué no advirtieron CIA y Mossad?

¿Los servicios de inteligencia de Estados Unidos e Israel no previeron que Teherán iba a cerrar el Estrecho de Ormuz y eso multiplicaría el valor del barril de petróleo con rapidez?

Luego de que el crudo trepara por encima de los sicológicos US$ 100, Donald Trump llamó a sus aliados y también a China a asegurar el estratégico paso por donde deambula la cuarta parte del comercio munidal de hidrocarburos.

De pronto, Washington quiere con urgencia que las potencias mundiales envíen buques de guerra y escolten petroleros para que no sean atacados. Las respuestas que recibió el ahora apresurado líder republicano fueron tibias mientras estados árabes del Golfo reportaron nuevos ataques con misiles y drones contra todo tipo de cargueros. De pronto, Washington quiere con urgencia que las potencias mundiales envíen buques de guerra y escolten petroleros para que no sean atacados. Las respuestas que recibió el ahora apresurado líder republicano fueron tibias mientras estados árabes del Golfo reportaron nuevos ataques con misiles y drones contra todo tipo de cargueros.

Embed - Guerra de Irán: ¿por qué falló la inteligencia de USA e Israel?

3-Por la guerra contra Irán dimitió el director del Centro Antiterrorista de USA

Joseph Kent expresó su desacuerdo en una carta dirigida a Donald Trump que "Irán no representa una amenaza inminente para Washington”.

Se trata de un nuevo revés para el presidente Donald Trump en Medio Oriente ya que previamente las potencias de la OTAN y la propia República Popular de China ignoraron la invitación de la Casa Blanca para sumarse a una flota internacional que pueda defender el estratégico Estrecho de Ormuz.

Embed - PORTAZO EN EE.UU.: El jefe antiterrorista dimite por el conflicto con Irán.

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