Segundo día de apagón en Cuba; ¿A qué juegan CIA y Mossad?; renunció jefe antiterrorista de USA

Luego de que el crudo trepara por encima de los sicológicos US$ 100, Donald Trump llamó a sus aliados y también a China a asegurar el estratégico paso por donde deambula la cuarta parte del comercio munidal de hidrocarburos.

De pronto, Washington quiere con urgencia que las potencias mundiales envíen buques de guerra y escolten petroleros para que no sean atacados. Las respuestas que recibió el ahora apresurado líder republicano fueron tibias mientras estados árabes del Golfo reportaron nuevos ataques con misiles y drones contra todo tipo de cargueros. De pronto, Washington quiere con urgencia que las potencias mundiales envíen buques de guerra y escolten petroleros para que no sean atacados. Las respuestas que recibió el ahora apresurado líder republicano fueron tibias mientras estados árabes del Golfo reportaron nuevos ataques con misiles y drones contra todo tipo de cargueros.

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3-Por la guerra contra Irán dimitió el director del Centro Antiterrorista de USA

Joseph Kent expresó su desacuerdo en una carta dirigida a Donald Trump que "Irán no representa una amenaza inminente para Washington”.

Se trata de un nuevo revés para el presidente Donald Trump en Medio Oriente ya que previamente las potencias de la OTAN y la propia República Popular de China ignoraron la invitación de la Casa Blanca para sumarse a una flota internacional que pueda defender el estratégico Estrecho de Ormuz.