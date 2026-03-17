Segundo día de apagón en Cuba; ¿A qué juegan CIA y Mossad?; renunció jefe antiterrorista de USA

1-Cuba reportó un segundo día de apagón
Tras el agravamiento de la presión y el bloqueo energético de Estados Unidos, la red eléctrica nacional de la isla reportó el lunes 16 y el martes 17 de marzo otro colapso.
Se prolonga el apagón en Cuba, tras bloqueo energético; ¿Por qué CIA y Mossad no avisaron a Trump y Netanyahu?; renunció el jefe antiterrorista de USA por Irán.
Tras el agravamiento de la presión y el bloqueo energético de Estados Unidos, la red eléctrica nacional de la isla reportó el lunes 16 y el martes 17 de marzo otro colapso.
Se trata del sexto fenómeno similar en el último año y medio: cerca de 10 millones de personas se quedaron sin el servicio de luz eléctrica de manera permanente.
¿Los servicios de inteligencia de Estados Unidos e Israel no previeron que Teherán iba a cerrar el Estrecho de Ormuz y eso multiplicaría el valor del barril de petróleo con rapidez?
Luego de que el crudo trepara por encima de los sicológicos US$ 100, Donald Trump llamó a sus aliados y también a China a asegurar el estratégico paso por donde deambula la cuarta parte del comercio munidal de hidrocarburos.
Joseph Kent expresó su desacuerdo en una carta dirigida a Donald Trump que "Irán no representa una amenaza inminente para Washington”.
Se trata de un nuevo revés para el presidente Donald Trump en Medio Oriente ya que previamente las potencias de la OTAN y la propia República Popular de China ignoraron la invitación de la Casa Blanca para sumarse a una flota internacional que pueda defender el estratégico Estrecho de Ormuz.