Asesinato de JFK: Donald Trump revela el gran secreto de USA

Los Archivos Nacionales ya habían liberado documentos, pero había otros retenidos por motivos de seguridad. Larry Sabato, director del Centro de Política de la Universidad de Virginia y autor de The Kennedy Half-Century dijo a The Guardian que la mayoría de los investigadores coinciden en que “aproximadamente” 3.000 registros aún no se han publicado, ni total ni parcialmente, y muchos de ellos se originaron en la CIA.

La Ley de Recopilación de Documentos del Asesinato del Presidente John F. Kennedy de 1992 ordenó que los documentos sellados o censurados restantes relacionados con el asesinato se hicieran públicos en 25 años, es decir, en 2017, durante el primer mandato de Trump. Trump aprobó la publicación de miles de documentos, pero retuvo el resto para que los revisaran los funcionarios.

Las teorías del asesinato de JFK

John F. Kennedy gobernó Estados Unidos del 20 de enero de 1961 al 22 de noviembre de 1963 cuando fue asesinado mientras viajaba en un vehículo descapotable por Dallas, en Texas en el marco de una gira para recaudar fondos destinados a su campaña de reelección.

El exfrancotirador de la Marina Lee Harvey Oswald lo mató de un disparo en la cabeza. Dos días después de que Kennedy fuera asesinado, el dueño del club nocturno Jack Ruby lo mató durante un traslado a prisión.

Aunque según la investigación oficial actuó en solitario, persisten teorías de la conspiración al respecto. Algunos sostienen desde hace tiempo que Oswald no era un lobo solitario, sino parte de un conspiración que incluyó figuras poderosos dentro y fuera del gobierno.

¿Trump será difusor de una revelación trascendental o es un simple movimiento político? El anuncio del presidente dividió a los Kennedy. Mientras que el único nieto de JFK, Jack Schlossberg, acusó a Trump de un uso político ("la verdad es mucho más triste que el mito: una tragedia que no tenía por qué ocurrir"), su sobrino, Robert F. Kennedy Jr, nominado por Trump para ser el secretario de Salud de su nueva administración la aplaudió: ““Creo que es un gran paso, porque necesitan tener más transparencia en nuestro gobierno, y él está cumpliendo su promesa de que el gobierno le diga la verdad al pueblo estadounidense sobre todo”, opinó en diálogo con NBC News.

image.png El asesinato de JFK es uno de las mayores enigmas de la historia de USA.

Los investigadores siguen buscando una pequeña punta de un iceberg de algo mucho más grande y revelador. Los más conspiranoicos especulan que podría haber pruebas de la participación de la CIA o el FBI, el Servicio Secreto y el Pentágono o de gobiernos extranjeros en el magnicidio.

La más conocida sostiene que la CIA quiso vengarse de Kennedy por la fracasada invasión a Cuba de Bahía de Cochinos, en la cual el presidente se negó a brindar apoyo militar directo y con eso selló la derrota de los anticastristas.

Casi todas coinciden con la afirmación que el chofer de la limusina descubierta que trasladaba a Kennedy -un agente del FBI- sabía que le dispararían al presidente en Elm Street y que por eso disminuyó la marcha del auto en la curva.

Algunos señalaron incluso al vicepresidente Johnson porque en su momento tenía en su momento cuatro causas: violación de contratos gubernamentales, prevaricación, lavado de dinero y soborno.

Quizás la teoría más popular sea la del cineasta Oliver Stone en su película J.F.K. de 1992. Según el director, el magnicidio fue obra de la CIA y los servicios secretos estadounidenses, que utilizaron a la mafia y a Oswald como chivo expiatorio.

Stone desmonta la “absurda teoría” de la famosa bala mágica, asegura que no se guardó la cadena de custodia de las pruebas y que fueron manipuladas; que la Comisión Warren ( que investigó el magnicidio) “fue un teatrillo” y que aquello fue un “golpe de Estado encubierto” y planeado al milímetro. Y todo para estrechar el cerco en torno a Allen Dulles, director de la CIA, el supuesto autor intelectual.

¿El motivo? Kennedy no habían apoyado a la CIA cuando hicieron su intento de derrocar a Fidel Castro en Cuba. El presidente amenazó con retirar a las Fuerzas Armadas de Vietnam y normalizar las relaciones con la Unión Soviética.

Los documentos publicados en los últimos años ofrecen detalles sobre la forma en que operaban los servicios de inteligencia en ese momento, e incluyen cables y memorandos de la CIA que hablan de las visitas de Oswald a las embajadas soviética y cubana durante un viaje a Ciudad de México apenas unas semanas antes del asesinato. El ex marine había desertado previamente a la Unión Soviética antes de regresar a su casa en Texas.

Sin embargo, persiste la duda de que Trump revele toda la información confidencial. ¿Dirá todo o lo que conviene que sepamos? Alrededor de 500 documentos, incluidas las declaraciones de impuestos, no estaban sujetos al requisito de divulgación de 2017.

Y, como señalan los investigadores, también se han destruido documentos a lo largo de las décadas.

¿Los cubanos o los soviético pagaron a Oswald? ¿Era un chivo expiatorio? ¿Venganza de la CIA? ¿Por qué el dueño de un club nocturno, mató a tiros al magnicida en directo en la televisión? Estas dudas finalmente podrían resolverse en los próximos días.

