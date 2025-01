Gil Domínguez contra Javier Milei y acólitos: "Caterva de ignorantes"

Después de la Segunda Guerra Mundial las constituciones y los tratados sobre derechos humanos realizaron una evolución progresiva sobre la base de los horrores vividos. Apareció el derecho a la no discriminación negativo y positivo. Su contenido consiste en categorías prohibidas para ser utilizadas por el Estado y los particulares. En otras palabras existen diferencias descriptivas que no pueden generar diferencias normativas. Y cuando existen grupos que históricamente fueron desaventajados de forma estructural deben adoptarse medidas de acción positiva para que dichas personas tengan mínimas oportunidades.

La reforma constitucional de 1994 en los arts. 37 y 75 incisos 19, 22 y 23 es un claro ejemplo de esto. El derecho a la no discriminación no solo configura la norma de cierre del sistema jurídico argentino, sino también, constituye un orden simbólico que permite hospedar y desarrollar las subjetividades ante la ley. El género es una categoría que integra el derecho a la no discriminación. Por eso hablar de ideología de género para descalificar al género es una acción de discriminación directa".

Para finalizar su mensaje, Gil Domínguez agregó: "Les ganamos en 1994, los vencimos con la sanción de varias leyes que hacen que nuestro país sea un referente de pluralidad y diversidad ante el mundo a pesar de nuestros problemas económicos y sociales, los vamos a volver a derrotar defendiendo la Constitución con todas las herramientas que disponemos. Los silencios colaboracionistas no serán olvidados, la historia siempre pega la vuelta".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/agildominguez/status/1882850891985719736&partner=&hide_thread=false El principio de igualdad ante la ley fue la base del constitucionalismo del siglo 19 y primera mitad del siglo 20. Estuvo basado en un falso universalismo por cuanto solo eran iguales ante la ley los hombres, blancos y propietarios. Las mujeres no votaban, las personas con… — Andres Gil Dominguez (@agildominguez) January 24, 2025

'Igualdad ante la Ley': Más repercusiones por el proyecto de Javier Milei

Desde todo el arco político se expresaron en X sobre este nuevo proyecto del Gobierno. Mientras los libertarios celebran la iniciativa, la oposición en general salió a repudiarla. Pero también hay rechazo desde el ámbito legal y/o constitucional.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Stolbizer/status/1882836709965987980&partner=&hide_thread=false ¿HAY QUE AVISARLE AL MINISTRO?

Cúneo Libarona, fiel a sus viejas prácticas más vinculadas con la cosificacion y utilización de las mujeres, desconoce el mandato Constitucional en favor de dar equidad frente a la discriminación y desigualdad que sufren las mujeres.

Parece que hay… — Margarita Stolbizer (@Stolbizer) January 24, 2025

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/GugaLusto/status/1882839269217055128&partner=&hide_thread=false ¿Cuántas libertades más va a recortar el gobierno liberal libertario?



La figura del femicidio responde a una realidad concreta: las mujeres son asesinadas por razones de género.



En 2024, hubo 267 femicidios, uno cada 30 horas, y al menos 267 niños quedaron huérfanos. Más de la… — Martín Lousteau (@GugaLusto) January 24, 2025

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/myriambregman/status/1882785437225308210&partner=&hide_thread=false El ataque del gobierno apunta a una cuestión nodal de esta sociedad: la lucha contra el machismo y sus consecuencias más violentas, como los femicidios y los crímenes de odio. Los que creyeron que venía a discutir el uso de la “e” y se sumaban jocosos desde otros espacios… — Myriam Bregman (@myriambregman) January 24, 2025

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/myriambregman/status/1882779467451363658&partner=&hide_thread=false El gobierno anuncia que eliminará la figura del femicidio del Código Penal para recuperar “la igualdad”. Mentira, lo hacen de puro misóginos. Precisamente, se contempló esa agravante porque no hay igualdad real entre los géneros, hay violencia machista que asesina mujeres y deja… — Myriam Bregman (@myriambregman) January 24, 2025

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/ocampomartinBA/status/1882852068098289794&partner=&hide_thread=false Quitar la figura de femicidio del Código Penal, implica empeorar las condiciones de seguridad de las mujeres y con esto restarles algo de la libertad que el gobierno nacional tanto pregona.



Sólo el último año, 267 mujeres fueron asesinadas por cuestiones de género en un ámbito… pic.twitter.com/KETgaBvz4Y — Martín Ocampo (@ocampomartinBA) January 24, 2025

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/RodrigoMorabito/status/1882601131614015562&partner=&hide_thread=false Algunas cuestiones son inexplicables.



El femicidio no nace por una cuestión de si la vida de una mujer vale más que la de un hombre, sino de un flagelo que trata de visibilizar que históricamente las mujeres han sido violentadas y asesinadas por cuestiones misóginas. Va pic.twitter.com/5tS69DwEM0 — Rodrigo Morabito (@RodrigoMorabito) January 24, 2025

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/manujove/status/1882845607661891811&partner=&hide_thread=false Es poco probable que el proyecto del Gobierno para eliminar el femicidio avance en el Congreso. Cuando esa Ley se sancionó, en 2012, fue aprobada por unanimidad. Patricia Bullrich era diputada y votó a favor. También Omar De Marchi, hoy dentro del Gobierno. Y hasta el… pic.twitter.com/qCCU9TbmA4 — Manu Jove (@manujove) January 24, 2025

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/gerpmartinez/status/1882828932871082315&partner=&hide_thread=false No lo vamos a permitir, ministro.

Y le aseguro @m_cuneolibarona que la convocatoria será tan amplia y transversal que se van a sorprender.

En las calles, en el Congreso y en la justicia le diremos NO a este retroceso. https://t.co/1fXkgW6NHO — GERMAN MARTINEZ (@gerpmartinez) January 24, 2025

