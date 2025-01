Milei avanza en la derogación de femicidio y Ley de Género: reacciones encontradas

De verdad no puedo creer que esto no sea un escándalo nacional. El discurso que este tipo dio es FASCISMO EN ESTADO PURO no puedo entender como no les alarma esto.



UN FEMICIDIO CADA 27 HORAS EN EL 2025 por dios que mierda les pasa abran los ojos https://t.co/fEFR2fOnvj