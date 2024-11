¿Chau cupo laboral trans? El tuit de Manuel Adorni que advierte que se eliminará

Y siguió: "Por eso, el Gobierno Nacional dispondrá las medidas necesarias para eliminar cualquier política ideológica y discriminatoria que habilite el ingreso a los empleos públicos por criterios que no sean específicamente los referidos a la propia idoneidad de las personas. Fin".

Según los últimos datos oficiales disponibles, del 2021 hasta el 2023, más de 900 travestis, trans y personas no binaries accedieron a un trabajo formal en el Sector Público Nacional y a otros derechos asociados por el Cupo Laboral Travesti Trans.

Cuando se aprobó la ley, argumentaron que es de suma importancia ya que la población travesti trans cuenta con mayores vulnerabilidades que el resto de la población. Desde temprana edad, al asumirse en esta identidad, las personas trans son expuestas a distintos tipos de discriminaciones, que van desde las familiares, hasta las sociales e institucionales.

La Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento, ni de religión: todos sus habitantes son iguales ante la ley. Por eso, el Gobierno Nacional dispondrá las medidas necesarias para eliminar cualquier política ideológica y discriminatoria que habilite el ingreso a… — Manuel Adorni (@madorni) November 28, 2024

Furia por Ficha Limpia

De todos modos, el anuncio de Adorni fue poco aplaudido; ya que lo publicó en medio del escándalo por la sesión fallida de Ficha Limpia. Esto generó que la militancia libertaria apuntara contra el vocero presidencial y le pidiera explicaciones sobre el tema.

"Manuel hagan un proyecto de Ficha limpia propio y te la militamos hasta el infinito pero no cubran a gente que sólo ensucia a LLA, no queremos corruptos en la política... Adorni vos sos un corrupto más , tu bloque no dió quorum xa ficha limpia. Principio de revelación... Que publiques una buena noticia no tapa el hecho de que @JMilei mandó a voltear Ficha Limpia. Y deciles a los @GordoDan_ boys que dejen de dar vergüenza porque se nota aún más... Hablame de cuando se volvieron #casta y del #PactoDeImpunidad por el que los diputados de LLA no dieron quórum para #FichaLimpia", fueron algunas de las contundentes respuestas que recibió el posteo de Manuel Adorni.