Sugestivo: Manuel Adorni volvió a suspender su conferencia de prensa

Desde el Gobierno vienen hablando de “reestructuración” y “reorganización”, y aseguran que van a reubicar a los pacientes internados, aunque no dicen adónde. "Mientras el Gobierno le escapa a las confirmaciones, el tema de la salud mental toca un nervio sensible, no solo porque los pacientes involucrados están en una situación de especial vulnerabilidad sino porque hace casi 15 años que Argentina incumple las premisas de la ley de Salud Mental sancionada en 2010", informó la periodista Irene Hartmann en el diario Clarín.

Y agrega: "No parece tan fácil entender adónde irá a parar la población que hoy ataja el Bonaparte. A diferencia de otros centros de salud, ahí se abordan trastornos mentales severos y también pacientes con problemática de adicciones".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/madorni/status/1843667564855181380&partner=&hide_thread=false Junto al Presidente de la Nación visitamos el Ministerio de Economía. Fin. pic.twitter.com/Eb6MA3vvfl — Manuel Adorni (@madorni) October 8, 2024

--------------

Más contenido en Urgente24:

Gremios del transporte anunciaron un paro nacional de 24 horas

El Cantando 2024 va cuesta abajo y Flor Peña decide dar un paso al costado

Will Smith a punto de perderlo todo: Fotos turbias lo vinculan con Diddy Combs

Crisis en TyC Sports: Diego Díaz rompió el silencio tras su despido

Horror en México: Decapitan a alcalde y exhiben su cabeza en su auto