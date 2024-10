La grave denuncia de Elisa Carrió contra Caputo y su chicana a Manuel Adorni

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/elisacarrio/status/1850959414666186807?t=Cr6Sb2RMzTK43tqtNONXPg&s=19&partner=&hide_thread=false Qué hermosa bicicleta financiera están armando. Cómo ganan y qué felices están los amigos de Toto, el ministro. Que Adorni explique en su rol de comunicador social de buenas noticias para que todos los argentinos entren en el juego de unos pocos. Así todos somos felices y comemos… — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) October 28, 2024

La semana pasada, Carrió ya había lanzado fuertes críticas al Gobierno, incluyendo una advertencia para el presidente Milei por su decisión de polarizar con Cristina Kirchner. "Me da la impresión de que este chico está jugando con fuego, porque si Cristina le gana la provincia de Buenos Aires, cae el Gobierno", lanzó la artífice de la CC en una entrevista radial.

Además, esa misma semana Carrió también había criticado al Gobierno por su plan económico, que según ella, está destruyendo a la clase media.

"Sin clase media no hay movilidad social ascendente, sólo queda un país de ricos o pobres que es a donde nos quieren llevar", sentenció.

Carrió contra Luis Caputo y el regreso a la política

Cabe destacar que el pasado mes de junio, Elisa Carrió ratificó que se presentará como candidata a senadora por la ciudad de Buenos Aires en las elecciones legislativas de 2025, y en ese sentido admitió que una de las cosas que más le preocupa del Gobierno actual, es el plan económico.

En una entrevista ese mismo mes con el canal TN, aseguró que no ve hacia dónde va el país con las decisiones del ministro de Economía, Luis Caputo, del Banco Central y de Federico Sturzenegger. “Es insostenible la vida con los aumentos”, planteó.

En ese sentido, Lilita sostuvo que los funcionarios del gabinete económico “no tienen la menor idea de lo que pasa en la Argentina real”. “Lo sé porque los conozco desde hace años”.

“Al ministro de Economía lo quiero. Conozco y quiero a los integrantes del Banco Central. También a Sturzenegger. No estoy de acuerdo con sus objetivos, pero no es una cuestión personal....", dijo en ese momento.

Y agregó: “La clase media está gastando el 50% de sus haberes en servicios, como con las prepagas y la luz. Me fui a reclamar una boleta porque no podía pagar. También hay aumentos en los servicios domésticos, hay que pagar el gas, las expensas, el alquiler. Es insostenible la vida con los aumentos. No veo de qué forma puede aumentar la demanda. No sé a dónde vamos”.