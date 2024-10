Alberto Fernández sumó una nueva testigo y complicó mucho a Fabiola Yañez

A su vez, admitió que Fabiola tenía problemas con el alcohol, y en ese sentido, describió: “En una ocasión nos reunimos y yo había comprado una merienda, pero Fabiola me pidió que pida sushi y champán. Esa vez, Alberto la llamó y le dijo que vaya para donde él estaba. Eran eso de las 21. Fue la primera vez que los escuché discutir. Se terminó yendo a las 23. Este episodio fue en 2020, cuando Alberto ya era presidente. Yo nunca vi que Alberto la haya golpeado. Sí, muchas discusiones, porque Fabiola estaba en estado de ebriedad”.

En esa misma línea, la mujer contó: “Una vez fui testigo en una cena en la que Fabiola estaba muy ebria y a Alberto le daba vergüenza. Fabiola nunca me contó que Alberto le pegaba y tampoco lo vi. Ella me contaba que Alberto chateaba con otras mujeres, que le veía eso en el celular. Ella le hacía capturas de las conversaciones de él. Sí la vi muchas veces golpeada, pero por otras cosas. De hecho, yo la vi tambaleándose y golpeándose. Yo la veía mucho en la Quinta de Olivos, habré entrado 25 veces entre 2020 y 2023 y algunas veces me quedé a dormir”.

La declaración de la testigo, a la que accedió y publicó el portal Infobae, detalla también cómo se conoció la mujer con Fabiola.

“Nuestra relación fue siempre de trabajo. Cada vez nos fuimos llevando mejor, nos convertimos en amigas”, agregó la mujer en su declaración ante la Justicia, en la que contó que conoció a Yañez en 2019 a través de Instagram por el trabajo social que hacía en Misiones, de donde es oriunda la ex primera dama.

En ese sentido, explicó que personalmente se vieron por primera vez en una estación de servicio de esa provincia, y que ese día fueron juntas a un merendero. Para ese momento, Fernández era candidato presidencial.

Por otro lado, la mujer que favoreció a Alberto en su declaración contó sobre una posible relación paralela que tenía la exprimera dama con otro hombre llamado Marcelo Marchi: “Cuando se encontró con Fabiola me sorprendió que lo saludo con un beso en la boca”, detalló.

Peritaje a las imágenes

Por último, este lunes 28/10 trascendió que el fiscal federal Ramiro González ordenó el peritaje sobre las imágenes y videos que Fabiola Yañez aportó al expediente como prueba de las presuntas agresiones físicas.

Después de que la fiscalía no pudo realizar la extracción del celular de la ex primera dama porque ella no lo entregó a la justicia española para hacerlo, se resolvió avanzar con otras medidas de prueba que permitan corroborar las fechas exactas de las fotografías y videos que se encuentran incorporadas a la causa.