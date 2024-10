"Fabiola y Alberto tenían vínculos por fuera de su relación: ella siempre supo que él era mujeriego"

A pesar de las numerosas pruebas fotográficas, Pacchi negó todo y le aseguró a las autoridades judiciales que no presenció ningún acto de violencia y que Fabiola nunca le contó que eso hubiera sucedido.

image.png "Cada uno siempre tuvo su vida" dijo Sofía Pacchi sobre la relaciòn abierta entre Alberto y Fabiola. Material de A24 y Fabián Doman

A mí nunca me habló de golpes. Sí tenían una relación tóxica. Me refiero al modo en que se manejaban. Había muchas peleas, desacuerdos, separaciones. Yo nunca presencié agresiones físicas. Tampoco presencié actos de violencia ni discusiones.

Pacchi también reconoció que su ex amiga tenía “problemas de consumo de alcohol”.

“Con Fabiola ya no tengo trato hace muchos años, en marzo de 2021 terminó mi relación laboral. Después de ahí solo hablamos algunas cosas puntuales”, reveló.

image.png Sofía Pacchi y su ex pareja, Chien Chia Hong, junto a Alberto Fernández y Fabiola Yañez

La relación de Sofía Pacchi con Alberto Fernández

Sobre su supuesto romance con el ex presidente reconoció que el ex jefe de Estado la había “halagado”, pero descartó de plano haber tenido una relación amorosa con él.

image.png "Ambas partes tenían vínculos por afuera" informó Sofía Pacchi en Tribunales

Mi jefa era Fabiola y él era la pareja de mi ex mejor amiga. Nunca fui amante de Alberto Fernández. Nunca le hice un daño a ella y que se diga eso, me lastima a mí y a mi familia.