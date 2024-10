Se supo adónde será trasladado Jorge Lanata: "Está todo preparado"

Embed - LANATA DE ALTA SE VA A LA CASA DE ELBA MARCOVECCHIO: IMÁGENES DE CÓMO LA ADAPTÓ PARA LA RECUPERACIÓN

Ahora bien, en lo que al traslado respecta y a raíz de la gran cantidad de especulaciones que surgieron sobre el tema, Bertero afirmó: "Jorge Lanata no se va a ir a su casa. Falta muchísimo todavía de recuperación. Falta recuperación hospitalaria y luego recién ahí va a ser trasladado para su rehabilitación neurológica".

Lo que sí estamos en condiciones de decir es que cuando Jorge Lanata de el paso de mejoría y pueda ser trasladado a su casa, no va a ir a su casa. Jorge a va a ir a la casa de Elba Marcovecchio

"Está todo preparado para que Jorge, cuando la medicina y los doctores, lo digan, lo dispongan, sean trasladado a este domicilio", concluyó el panelista.

Se recupera Jorge Lanata: "Ya no tiene sedación"

Tras una semana crítica en la que fue sometido a cuatro cirugías, Jorge Lanata está recuperándose poco a poco pero a paso firme. Si bien el Hospital Italiano aún no emitió un parte médico oficial, trascendidos periodísticos informaron cuál es el estado actual del periodista.

Ya no tiene sedación…pero tarda en eliminarla del cuerpo por eso se va despertando de a poco y ya le colocaron la sonda nasogastrica — Pablo Montagna (@pablomontagna) October 24, 2024

Según indicó Pablo Montanga de La Nación en el mediodía del jueves (24/10), Lanata ya no tiene sedación.

Esto no implica que ya esté despierto sino que va ganando conciencia de a poco porque el cuerpo tarda en eliminar la medicación. Por otro lado, también es un buen signo que, por momentos, el conductor de Radio Mitre pueda respirar por sus propios medios.

Cabe recordar que, tal como informó en primera instancia Ángel de Brito en Bondi Live, el pasado martes (22/10) el periodista fue intervenido nuevamente a un procedimiento no quirúrgico para tratar su isquemia intestinal.

El también conductor de LAM explicó:

Jorge tuvo una intervención que no es una operación, no con cirujano. Le colocaron una válvula ileocecal. El íleon es lo que contacta con el intestino grueso. La válvula es para evitar que el contenido del intestino grueso no pase al intestino delgado. O sea, esta válvula filtra todas las bacterias contaminadas

"Ergo, el intestino no está funcionalizado. Sigue sedado con asistencia ventilatoria mecánica, antibióticos y esta nueva decisión de colocarle la válvula. Sigue con alimentación parenteral (por vena)", concluyó de Brito.

