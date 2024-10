La fuerte relación entre este programa y la "tablita" de Martínez de Hoz

De mantenerse el crawling peg del 2% este año y del 1,5% en 2025, y considerando una inflación superior a la que proyecta el gobierno, el atraso cambiario podría profundizarse, dependiendo también de cómo evolucionen las monedas emergentes, en particular el real brasileño.

image.png

Cuenta Corriente: Patrones similares, pero con matices

Durante la aplicación de la "tablita", Argentina pasó de un superávit en cuenta corriente equivalente al 2,3% del PBI en 1978 a déficits sucesivos de 0,4% en 1979, 2,5% en 1980 y 4,2% en 1981, impulsados por la baja del tipo de cambio real, el crecimiento del PBI y la reducción arancelaria.

En la actualidad, la situación es más compleja de comparar debido a factores como el blend cambiario y la calendarización de pagos de importaciones, que distorsionan el saldo en cuenta corriente. En la actualidad, la situación es más compleja de comparar debido a factores como el blend cambiario y la calendarización de pagos de importaciones, que distorsionan el saldo en cuenta corriente.

Sin embargo, a medida que el TCR cae y la actividad económica repunta, se observan señales similares: mientras que el saldo en caja fue positivo hasta mayo (US$1,7 mil millones promedio), desde junio muestra un déficit creciente, con un promedio mensual de US$1,2 mil millones entre julio y septiembre.

Tasas de interés y carry trade: Un paralelismo

En la "tablita" de Martínez de Hoz, las tasas de interés, aunque permanecieron en terreno negativo en términos reales en 1979-1980, aumentaron a un ritmo superior al de la devaluación mensual, incentivando el carry trade.

En 2024, observamos un fenómeno similar: la Tasa Efectiva Mensual de las LECAP superó constantemente el ritmo del crawling peg, y en términos del dólar MEP o CCL, los rendimientos en pesos han sido altamente competitivos gracias a la depreciación contenida del tipo de cambio financiero.

No obstante, los riesgos no se deben subestimar. En diciembre de 2023, los instrumentos en pesos con tasa fija sufrieron una pérdida importante, dejando una advertencia para los inversores en el contexto actual. No obstante, los riesgos no se deben subestimar. En diciembre de 2023, los instrumentos en pesos con tasa fija sufrieron una pérdida importante, dejando una advertencia para los inversores en el contexto actual.

Dos diferencias cruciales con la “tablita”

Equilibrio fiscal : A diferencia de la dictadura militar, que presentó déficits recurrentes (10,3% del PBI en 1978, 8,3% en 1979, 9,1% en 1980 y 16,8% en 1981), el gobierno de Javier Milei redujo el desequilibrio fiscal de manera significativa. Partiendo de un déficit de 4,6% en 2023, cerraría con un superávit de 0,4% en 2024 y equilibrio en 2025 .

Inflación: La “tablita” cambió la dinámica inflacionaria, aunque las variaciones mensuales de precios se mantuvieron elevadas, promediando 5% mensual. Hoy, el panorama inflacionario muestra una mejora significativa: tras un pico del 25,5% en diciembre de 2023, la inflación descendió a niveles en torno al 4% mensual entre mayo y agosto, y perforó ese umbral en septiembre, situándose en el 3,5%.

Ahora, el desafío radica en que la inflación converja con la tasa de crawling peg y reducir ambas en un contexto de precios relativos aún desalineados, especialmente en el sector tarifario.

image.png

Más contenido en Urgente24

WhatsApp cambia una vez más y presenta la función que estabas esperando

Cristina Kirchner es virtualmente la nueva presidenta del Partido Justicialista en Argentina

Uruguay al balotaje: Si recrean la Coalición Multicolor, difícil para el Frente Amplio

Inteligencia Artificial: El nuevo aliado de la industria metalúrgica

Google se renueva y elimina una de sus funciones más usadas