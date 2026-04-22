La apuesta de Beto Casella de dejar El Nueve para comenzar un nuevo programa en América TV no tuvo los resultados esperados y por ese motivo las autoridades del canal decidieron achicarle el horario, y Edith Hermida que decidió quedarse en Bendita se hizo cargo de la conducción y la audiencia no le falló.
DIO LA CARA
Molesto y categórico: Beto Casella aclaró qué pasará con su nuevo programa
Beto Casella habló en medio de las versiones que indican fin de ciclo y además aprovechó para disparar contra sus excompañeros de Bendita.
Consultado al respecto de la supuesta apuesta fallida, expresó en diálogo con Puro show: "Nunca estuvo claro cuánto iba a durar pero en general está durando una hora y va a seguir durando una hora". Al respecto de la audiencia señaló que "falta medio puntito más" aunque aclaró: "Lo vamos a hacer".
Sobre los rumores de levantamientos del ciclo prefirió evitar entrar en conflicto y lo negó rotundamente. Asimismo, señaló que los periodistas que adelantan el final de proyectos de trabajo son "mala leche".
Como si fuera poco, también se refirió al programa que quedó en manos de Edith Hermida y compañía y disparó: "Hay mucha gente que está ahí trabajando porque yo la llevé y les regalé un departamento equipadísimo, divino, y no me arrepiento. Así que disfruten del hermoso departamento que les dejé. Acá voy a armar otro".
Edith Hermida contó por qué fracasó Beto Casella en América TV
Hace algunos días, desde el mismo programa que se emite por El Trece fueron en busca de la palabra de Edith Hermida que respondió sin tapujos porque no le funcionó el cambio de pantalla a Beto Casella.
Si bien descartó haber mantenido conversaciones privadas porque "no da". Asimismo, sobre el presente laboral del conductor confesó que le duele y también le preocupa.
Al respecto de los motivos por los que cree que los televidentes no lo siguieron explicó: "Para mí, yo se lo dije de entrada, no era el horario". Y cuando el cronista le preguntó si tomó la decisión errada en irse, lo reconfirmó: "Absolutamente. Yo se lo dije".
Por otro lado, destacó que si bien su colega dice no estar arrepentido de haberse ido dejó en claro que no le cree: "No le creo. Pero bueno, él dice que no que está contento".
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