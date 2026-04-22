Molesto y categórico: Beto Casella aclaró qué pasará con su nuevo programa

Como si fuera poco, también se refirió al programa que quedó en manos de Edith Hermida y compañía y disparó: "Hay mucha gente que está ahí trabajando porque yo la llevé y les regalé un departamento equipadísimo, divino, y no me arrepiento. Así que disfruten del hermoso departamento que les dejé. Acá voy a armar otro".

Edith Hermida contó por qué fracasó Beto Casella en América TV

Hace algunos días, desde el mismo programa que se emite por El Trece fueron en busca de la palabra de Edith Hermida que respondió sin tapujos porque no le funcionó el cambio de pantalla a Beto Casella.

Si bien descartó haber mantenido conversaciones privadas porque "no da". Asimismo, sobre el presente laboral del conductor confesó que le duele y también le preocupa.

Al respecto de los motivos por los que cree que los televidentes no lo siguieron explicó: "Para mí, yo se lo dije de entrada, no era el horario". Y cuando el cronista le preguntó si tomó la decisión errada en irse, lo reconfirmó: "Absolutamente. Yo se lo dije".

Por otro lado, destacó que si bien su colega dice no estar arrepentido de haberse ido dejó en claro que no le cree: "No le creo. Pero bueno, él dice que no que está contento".

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