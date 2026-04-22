Ricardo Biasotti se sentó en LAM y destapó todo lo que vivió con Andrea del Boca y Anna Chiara del Boca, su hija: falsas denuncias, años de silencio y problemas personales y de salud. El tema volvió con todo y, entre lo que contó Biasotti y lo que se discute en el Congreso, las falsas denuncias otra vez volvieron al debate.
"ME SENTÍ SUCIO"
Andrea del Boca en shock: Lo que contó Ricardo Biasotti que agita falsas denuncias
Ricardo Biasotti pasó por LAM y expuso el calvario que atravesó por Andrea del Boca mientras el Gobierno busca endurecer las penas contra las falsas denuncias.
"Te sentís sucio": el impacto real de las denuncias según Ricardo Biasotti
En su paso por LAM, Ricardo Biasotti describió un recorrido donde la exposición mediática jugó un rol central incluso antes de la instancia judicial. En ese sentido, marcó un patrón que, según él, se repitió en cada episodio: primero la televisión, después los tribunales.
"Era como que preparaban el escenario", dijo al referirse a cómo se instalaban los temas en los medios antes de cualquier resolución judicial lo cual, según su mirada, terminó condicionando la percepción del público antes de que exista una sentencia.
El empresario también se enfocó en el impacto personal de todo ese proceso. Contó que sufrió pérdidas laborales, problemas económicos y un deterioro importante en su salud. Según relató, llegó a atravesar internaciones por estrés y ataques de pánico, con episodios repetidos en distintos momentos de su vida.
"En estos momentos no, estoy estable, pero lo he sufrido. Tuve un pico de estrés que estuve ocho días internado en terapia intermedia en la Trinidad de Serviño", explicó en la entrevista. También agregó: "Debo tener seis o siete entradas al Mater Dei a las tres, cuatro de la mañana".
En ese mismo tono, describió cómo el estrés lo impactó físicamente: "El cortisol te sube… es una alarma que tiene el cuerpo", dijo al explicar la reacción del organismo frente a situaciones de peligro o tensión prolongada.
Aunque quizás uno de los puntos más fuertes de su relato fue el efecto social del proceso judicial y mediático. Incluso con todo cerrado a su favor, aseguró que el estigma no desaparece. "Aunque sabés que sos inocente, te sentís sucio", expresó.
Falsas denuncias: Por qué lo que propone el Gobierno genera polémica
En paralelo a su testimonio, avanza en el Congreso un proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei junto a la senadora Carolina Losada, que apunta a endurecer las penas por falsas denuncias, falso testimonio y encubrimiento.
El texto propone penas de 1 a 3 años de prisión para quien realice una denuncia falsa, pero eleva el rango a 3 a 6 años cuando se trate de casos vinculados a violencia de género, delitos contra menores o contra la integridad sexual. Además, también modifica artículos del Código Penal vinculados al falso testimonio y al encubrimiento y endurece sanciones.
Según los fundamentos del proyecto, la idea es reforzar la presunción de inocencia y evitar lo que describen como condenas sociales anticipadas. En ese sentido, el texto plantea que muchas veces la difusión en los medios o en las redes sociales genera un daño irreversible antes de que la justicia actúe.
En el propio expediente se menciona la necesidad de frenar situaciones donde acusaciones sin sustento terminan generando exclusión social, laboral y mediática, incluso si después no se comprueban en sede judicial.
El tema es que genera una fuerte controversia, dado que mientras el oficialismo y sus aliados lo presentan como una herramienta para equilibrar el sistema, del lado de las organizaciones y sectores vinculados a derechos humanos advierten que podría tener un efecto inverso: desalentar las denuncias reales de violencia o abuso.
En ese clima, el testimonio de Biasotti aparece como un caso testigo dentro de este debate, no tanto por su causa puntual, sino porque muestra la tensión entre la justicia, los medios y la opinión pública en un país donde muchas veces la condena social llega antes que la judicial.
La discusión no pasa solamente por la reforma del Código Penal, sino por cómo se procesa socialmente una denuncia en Argentina, cuando la televisión, las redes y los tribunales actúan muchas veces al mismo tiempo.
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