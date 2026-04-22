Andrea del Boca en shock: Lo que contó Ricardo Biasotti que agita falsas denuncias

image Ricardo Biasotti denunció que durante años sufrió exposición mediática previa a las causas judiciales, con consecuencias graves en su salud y su vida personal. Fuente: El Trece

En ese mismo tono, describió cómo el estrés lo impactó físicamente: "El cortisol te sube… es una alarma que tiene el cuerpo", dijo al explicar la reacción del organismo frente a situaciones de peligro o tensión prolongada.

Aunque quizás uno de los puntos más fuertes de su relato fue el efecto social del proceso judicial y mediático. Incluso con todo cerrado a su favor, aseguró que el estigma no desaparece. "Aunque sabés que sos inocente, te sentís sucio", expresó.

Embed "Biasotti":

Por sus declaraciones en #LAM sobre las denuncias de Andrea del Boca pic.twitter.com/ouQkkhqdWA — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) April 22, 2026

Falsas denuncias: Por qué lo que propone el Gobierno genera polémica

En paralelo a su testimonio, avanza en el Congreso un proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei junto a la senadora Carolina Losada, que apunta a endurecer las penas por falsas denuncias, falso testimonio y encubrimiento.

El texto propone penas de 1 a 3 años de prisión para quien realice una denuncia falsa, pero eleva el rango a 3 a 6 años cuando se trate de casos vinculados a violencia de género, delitos contra menores o contra la integridad sexual. Además, también modifica artículos del Código Penal vinculados al falso testimonio y al encubrimiento y endurece sanciones.

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Según los fundamentos del proyecto, la idea es reforzar la presunción de inocencia y evitar lo que describen como condenas sociales anticipadas. En ese sentido, el texto plantea que muchas veces la difusión en los medios o en las redes sociales genera un daño irreversible antes de que la justicia actúe.

En el propio expediente se menciona la necesidad de frenar situaciones donde acusaciones sin sustento terminan generando exclusión social, laboral y mediática, incluso si después no se comprueban en sede judicial.

El tema es que genera una fuerte controversia, dado que mientras el oficialismo y sus aliados lo presentan como una herramienta para equilibrar el sistema, del lado de las organizaciones y sectores vinculados a derechos humanos advierten que podría tener un efecto inverso: desalentar las denuncias reales de violencia o abuso.

image El Gobierno, junto a la senadora Carolina Losada, impulsa una ley para endurecer las penas por las falsas denuncias, con hasta 6 años de prisión en casos sensibles. Fuente: TN

En ese clima, el testimonio de Biasotti aparece como un caso testigo dentro de este debate, no tanto por su causa puntual, sino porque muestra la tensión entre la justicia, los medios y la opinión pública en un país donde muchas veces la condena social llega antes que la judicial.

La discusión no pasa solamente por la reforma del Código Penal, sino por cómo se procesa socialmente una denuncia en Argentina, cuando la televisión, las redes y los tribunales actúan muchas veces al mismo tiempo.

Embed CAROLINA LOSADA AVANZA CON EL PROYECTO POR FALSAS DENUNCIAS.



"Me interesa que haya justicia y que sea real, para que se constituya una falsa denuncia que haber INTENCIONALIDAD. Proponemos que LAS PENAS VAYAN DE 3 A 6 AÑOS. Hay gente que termina QUITÁNDOSE LA VIDA"@JMilei… pic.twitter.com/2z5utijjda — Agarra la Pala (@agarra_pala) April 19, 2026

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