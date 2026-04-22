Ace: el robot de Sony que no tiene cara ni piernas pero ya humilla a los mejores del ping pong

El sistema es lo que en IA se llama un agente autónomo: razona y actúa en tiempo real para resolver un problema de múltiples pasos con supervisión humana mínima.

Las comparaciones directas contra dos jugadores profesionales de ligas reconocidas muestran que Ace ganó uno de siete partidos contra ese nivel. Todavía hay margen.

Por qué el ping pong y no el ajedrez

Los hitos de la IA contra humanos tienen historia.

Deep Blue le ganó a Kasparov al ajedrez en 1997. AlphaGo venció al campeón mundial de Go en 2016. Los bots de videojuegos llevan años ganando a los mejores jugadores. Pero todos esos ejemplos tienen algo en común: ocurren en entornos digitales controlados, donde la IA tiene información perfecta sobre el estado del juego.

El ping pong es diferente. La pelota se mueve a velocidades que pueden superar los 150 km/h. El rebote cambia según el efecto que le aplicó el rival. El entorno tiene variaciones de luz, vibración, aire.

Esa es exactamente la razón por la que a los investigadores de robótica les importa tanto: si un sistema de IA puede funcionar al nivel de un experto humano en estas condiciones, las aplicaciones se multiplican.

La semana en que los robots también corrieron una maratón

El debut de Ace llegó en una semana particularmente intensa para la relación entre humanos y máquinas en el deporte.

La semana pasada un robot humanoide chino completó un medio maratón compitiendo contra corredores humanos y ganó la carrera con un tiempo que superó al récord mundial masculino por varios minutos.

Tesla, por su parte, sigue avanzando con sus propios robots humanoides, aunque el foco de la empresa es más industrial que atlético: tareas repetitivas o peligrosas en fábricas, no podios.

Cada uno de estos casos es técnicamente distinto, pero juntos componen una imagen clara: los robots están cruzando el umbral del entorno controlado hacia el mundo físico real. Ya no solo en tableros o pantallas, sino en pistas de atletismo y mesas de ping pong.

¿Y ahora qué? Lo que viene después de que una grúa te gane al ping pong

Según Bloomberg, Peter Stone, científico jefe de Sony AI, fue explícito sobre la importancia del resultado: cuando un sistema de IA puede percibir, razonar y actuar a nivel experto en entornos físicos complejos, se abre una categoría entera de aplicaciones que antes eran imposibles.

Peter Stone Peter Stone, científico jefe de Sony AI. Foto: Sony AI

No habla de robots campeones mundiales de tenis de mesa. Habla de cirugía asistida con precisión milimétrica, manufactura de alta complejidad, asistencia física a personas con movilidad reducida.

La pelotita naranja, en ese contexto, es solo un pretexto.

El punto es demostrar que la inteligencia artificial ya no necesita un entorno digital perfecto para operar al nivel humano. Puede hacerlo en el mundo real, con toda su impredecibilidad.

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