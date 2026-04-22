La NASA ha mostrado al mundo su nuevo telescopio espacial Nancy Grace Roman que, se espera que sea uno de los más poderosos jamás visto, que revele misterios del universo que la ciencia aún no ha logrado desentrañar y que ofrezca una visión más amplia e inédita del cosmos.
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Shock por nueva arma de la NASA: ¿Qué hará el telescopio Nancy Grace Roman?
La NASA presentó su nuevo telescopio espacial Nancy Grace Roman y hay impacto en la ciencia por lo que puede hacer.
¿Cómo es el nuevo telescopio Roman de la NASA?
Este martes 21/04, la agencia espacial estadounidense hizo la presentación oficial de su más reciente y potente arma: El telescopio espacial Nancy Grace Roman.
Sólo basta con ver las declaraciones del administrador de la NASA, Jared Isaacman, para imaginar el poder de este instrumento.
"Su capacidad de exploración es más de 1000 veces superior a la del (telescopio) Hubble y puede cartografiar 200 veces más cielo en una sola imagen", dijo Isaacman, durante la conferencia, de acuerdo con informes de medios.
"Lo que al Hubble le llevaría 2000 años procesar, el Roman lo puede hacer en un año; las imágenes que capture serán tan grandes que no existe ninguna pantalla lo suficientemente grande como para mostrarlas", agregó.
Para tener una idea, el Hubble ha recopilado en aproximadamente 35 años unos 400 terabytes de datos, mientras que, el Roman debería ser capaz de generar 500 terabytes de datos al año cuando esté operativo, detalla el sitio especializado Space.
"Nos enviará 11 terabytes de datos al día, lo que significa que solo durante el primer año nos habrá proporcionado más datos que los que el telescopio Hubble habrá recopilado a lo largo de toda su vida", afirmó a AFP Mark Melton, ingeniero de sistemas de Roman.
¿Qué revelará el telescopio Roman de la NASA?
Si bien, en principio el telescopio tiene objetivos claros, se cree que revele otras cuestiones que los científicos aún no se han imaginado.
En general, el telescopio espacial Nancy Grace Roman se centrará en comprender mejor la materia oscura, la energía oscura, los exoplanetas y la estructura del universo.
Específicamente, la NASA indica que el telescopio Roman:
- Permitirá medir la luz de mil millones de galaxias a lo largo de su vida útil
- Podrá bloquear la luz estelar para observar directamente exoplanetas y discos de formación planetaria
- Completar un censo estadístico de los sistemas planetarios de nuestra galaxia
- Resolver cuestiones fundamentales en los campos de la energía oscura, los exoplanetas y la astrofísica infrarroja
"Espero sinceramente, y de hecho lo confío, en que los descubrimientos científicos más apasionantes de Roman serán aquellos que no esperábamos, que no podíamos predecir, pero que plantearán nuevas e importantes preguntas que las futuras misiones deberán abordar", declaró Julie McEnery, científica principal del proyecto Roman, recoge Space.
Asimismo, de acuerdo con la NASA, el nuevo telescopio exhibirá tecnología jamás utilizada en el espacio para "obtener imágenes directas de planetas alrededor de estrellas cercanas, un paso clave en la búsqueda de vida en otros mundos".
¿Cuándo se lanzará el telescopio Roman de la NASA?
El lanzamiento del telescopio espacial Nancy Grace Roman será en este año. La agencia espacial estadounidense lo informó en una publicación en X (anteriormente Twitter)
"El telescopio @NASARoman ultima preparativos para lanzarse a principios de septiembre (2026), ocho meses antes de lo previsto y por debajo de su presupuesto", escribieron en la cuenta @NASA_es. Estaba planeado que se lanzara en mayo de 2027.
Vale destacar que, el nombre del telescopio le hace homenaje a la primera astrónoma jefe de la NASA y conocida como la "madre del Telescopio Espacial Hubble": Nancy Grace Roman.
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