Para tener una idea, el Hubble ha recopilado en aproximadamente 35 años unos 400 terabytes de datos, mientras que, el Roman debería ser capaz de generar 500 terabytes de datos al año cuando esté operativo, detalla el sitio especializado Space.

"Nos enviará 11 terabytes de datos al día, lo que significa que solo durante el primer año nos habrá proporcionado más datos que los que el telescopio Hubble habrá recopilado a lo largo de toda su vida", afirmó a AFP Mark Melton, ingeniero de sistemas de Roman.

Shock por nueva arma de la NASA Qué hará el telescopio Nancy Grace Roman Urgente24 El telescopio Roman se lanzará antes de lo previsto. Imagen: NASA

¿Qué revelará el telescopio Roman de la NASA?

Si bien, en principio el telescopio tiene objetivos claros, se cree que revele otras cuestiones que los científicos aún no se han imaginado.

En general, el telescopio espacial Nancy Grace Roman se centrará en comprender mejor la materia oscura, la energía oscura, los exoplanetas y la estructura del universo.

Específicamente, la NASA indica que el telescopio Roman:

Permitirá medir la luz de mil millones de galaxias a lo largo de su vida útil

Podrá bloquear la luz estelar para observar directamente exoplanetas y discos de formación planetaria

Completar un censo estadístico de los sistemas planetarios de nuestra galaxia

Resolver cuestiones fundamentales en los campos de la energía oscura, los exoplanetas y la astrofísica infrarroja

"Espero sinceramente, y de hecho lo confío, en que los descubrimientos científicos más apasionantes de Roman serán aquellos que no esperábamos, que no podíamos predecir, pero que plantearán nuevas e importantes preguntas que las futuras misiones deberán abordar", declaró Julie McEnery, científica principal del proyecto Roman, recoge Space.

Asimismo, de acuerdo con la NASA, el nuevo telescopio exhibirá tecnología jamás utilizada en el espacio para "obtener imágenes directas de planetas alrededor de estrellas cercanas, un paso clave en la búsqueda de vida en otros mundos".

Embed - NASA's Roman Space Telescope: Systems, Assemble!

¿Cuándo se lanzará el telescopio Roman de la NASA?

El lanzamiento del telescopio espacial Nancy Grace Roman será en este año. La agencia espacial estadounidense lo informó en una publicación en X (anteriormente Twitter)

"El telescopio @NASARoman ultima preparativos para lanzarse a principios de septiembre (2026), ocho meses antes de lo previsto y por debajo de su presupuesto", escribieron en la cuenta @NASA_es. Estaba planeado que se lanzara en mayo de 2027.

Vale destacar que, el nombre del telescopio le hace homenaje a la primera astrónoma jefe de la NASA y conocida como la "madre del Telescopio Espacial Hubble": Nancy Grace Roman.

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