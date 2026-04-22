América TV no da vueltas y le dio ultimátum al conductor de un ciclo que no levanta

En este punto, aparece un desfasaje entre lo que se esperaba inicialmente del proyecto y la realidad de la medición, que en la televisión puede definir la vida o muerte de un formato. La presión viene tanto por la audiencia como también del contexto competitivo de la franja nocturna, donde cualquier punto de rating puede hacer diferencias importantes.

El plan de América TV: ajustes, alternativas y la cuenta regresiva de 20 días

Los costos de producción del programa son también uno de los puntos más sensibles del conflicto. Según la información que maneja Etchegoyen, el ciclo implica un gasto elevado y que, en la situación actual, no estaría logrando cubrir esos costos con el nivel de audiencia que está teniendo.

En paralelo, el canal, siempre según la misma fuente, habría definido un margen de aproximadamente 20 días para evaluar si el programa logra revertir su situación de rating. En caso de no haber cambios, ya estarían barajando alternativas de contenido.

Entre ellas, está la posibilidad de modificar el enfoque del programa hacia la actualidad y la política, una línea editorial que podría apuntar a otro tipo de audiencia. Y si aun así los números no mejoran, se analiza incluso que el ciclo pase a emitirse en fines de semana, donde hay otra exigencia de rating.

image El canal evalúa cambios y le dio unos 20 días para mejorar, con la posibilidad de ajustar el contenido o cambiarlo de franja si no repunta. Fuente: América TV

"Crisis, decisiones, ultimátum como quieran llamarle porque me han dicho que la palabra ultimátum enoja a Beto Casella pero pónganle la palabra que quieran. El canal lo va a esperar 20 días más a ver si dan vuelta este panorama", explicó Etchegoyen. Y sumó "Si no funciona, el canal ya tiene decidido con la productora hacer un contenido más de actualidad y política. Y si eso no mejora los números, hay muchas chances que Beto pase a los fines de semana".

El futuro del ciclo queda atado a las próximas mediciones. 20 días pueden ser poco tiempo para un cambio profundo, pero suficiente para definir si un formato se consolida o pierde espacio dentro de la grilla.

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