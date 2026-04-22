El ciclo nocturno de un conductor en América TV atraviesa un mal momento, con números de rating que no acompañan y una revisión interna que ya preocupa en el canal. En los pasillos se habla de presión, cambios posibles y un escenario donde el margen de error es cada vez más chico si no se toman medidas rápido.
"TIENE 20 DÍAS"
América TV no da vueltas y le dio ultimátum al conductor de un ciclo que no levanta
Bomba en el ciclo en crisis de un querido conductor de América TV por el bajo nivel de rating. Si no mejora pronto, habrá cambios sustanciales o más drásticos.
El programa de Beto Casella en revisión por su mal rating en América TV
BTV, el programa de Beto Casella está bajo la lupa de América TV por sus bajos niveles de audiencia, según información que reveló el periodista Juan Etchegoyen en su ciclo "Mitre Live". La situación no implica, por ahora, una decisión sobre la continuidad del conductor, pero sí muestra un problema claro de rendimiento que preocupa a las autoridades de la señal.
"Ustedes saben que el programa de Beto Casella en América TV está en revisión por los números bajos de rating y les voy a contar novedades importantes del tema", explicó el periodista. Luego agregó que se trata de una "crisis instalada", remarcando que los números de audiencia, según su visión, "hablan por sí solos".
También aclaró que la molestia no es con el conductor en sí, sino de un análisis del rendimiento del producto televisivo: "El ciclo de Beto no funciona en rating y no digo nada nuevo con esto porque los números hablan por sí solos. Estamos hablando de un programa que fue anunciado como la noticia del año en la TV y no cumple hasta ahora con los números que América TV exige".
En este punto, aparece un desfasaje entre lo que se esperaba inicialmente del proyecto y la realidad de la medición, que en la televisión puede definir la vida o muerte de un formato. La presión viene tanto por la audiencia como también del contexto competitivo de la franja nocturna, donde cualquier punto de rating puede hacer diferencias importantes.
El plan de América TV: ajustes, alternativas y la cuenta regresiva de 20 días
Los costos de producción del programa son también uno de los puntos más sensibles del conflicto. Según la información que maneja Etchegoyen, el ciclo implica un gasto elevado y que, en la situación actual, no estaría logrando cubrir esos costos con el nivel de audiencia que está teniendo.
En paralelo, el canal, siempre según la misma fuente, habría definido un margen de aproximadamente 20 días para evaluar si el programa logra revertir su situación de rating. En caso de no haber cambios, ya estarían barajando alternativas de contenido.
Entre ellas, está la posibilidad de modificar el enfoque del programa hacia la actualidad y la política, una línea editorial que podría apuntar a otro tipo de audiencia. Y si aun así los números no mejoran, se analiza incluso que el ciclo pase a emitirse en fines de semana, donde hay otra exigencia de rating.
"Crisis, decisiones, ultimátum como quieran llamarle porque me han dicho que la palabra ultimátum enoja a Beto Casella pero pónganle la palabra que quieran. El canal lo va a esperar 20 días más a ver si dan vuelta este panorama", explicó Etchegoyen. Y sumó "Si no funciona, el canal ya tiene decidido con la productora hacer un contenido más de actualidad y política. Y si eso no mejora los números, hay muchas chances que Beto pase a los fines de semana".
El futuro del ciclo queda atado a las próximas mediciones. 20 días pueden ser poco tiempo para un cambio profundo, pero suficiente para definir si un formato se consolida o pierde espacio dentro de la grilla.
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