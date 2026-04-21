El 19 de abril, en el E-Town de Beijing, un robot humanoide desarrollado por Honor, la misma empresa que fabrica smartphones, cruzó la línea de meta de un medio maratón en 50 minutos y 26 segundos. El récord humano en esa distancia es de 57 minutos y 20 segundos, establecido por Jacob Kiplimo, medallista olímpico de Uganda.
SUPERMÁQUINAS
Robótica china rompe el límite: el robot que corre el medio maratón más rápido que un medallista olímpico
El robot de Honor completó los 21km en 50:26, superando la marca histórica de Jacob Kiplimo. Por qué su evolución en apenas un año asombra a los expertos.
Siete minutos de diferencia. En atletismo de élite, siete minutos es una eternidad.
Lo que hace este resultado todavía más significativo es el contexto: hace apenas un año, el robot más rápido del mundo tardaba dos horas y media en completar la misma distancia. En doce meses, el tiempo se redujo a menos de la mitad. Esa velocidad de mejora no tiene precedentes en ningún deporte humano y es, probablemente, el dato más importante de toda la carrera.
Cómo está construido el robot que destruyó el récord
Según el medio Wired, el robot ganador, llamado "Blitz", no es un prototipo experimental de laboratorio.
Es una máquina diseñada con lógica de ingeniería deportiva: piernas de casi un metro de largo, optimizadas para la zancada, sistemas avanzados de equilibrio y un mecanismo de enfriamiento líquido similar al que se usa en los propios smartphones de Honor para evitar el sobrecalentamiento durante el esfuerzo prolongado.
Pero el detalle más relevante no es el hardware: es que Blitz completó los 21 kilómetros de forma completamente autónoma, sin ningún operador humano controlándolo en tiempo real.
Algoritmos de inteligencia artificial ajustaban su paso, mantenían el equilibrio y adaptaban la marcha al terreno a medida que avanzaba.
Honor también presentó otro robot en la misma carrera, este sí operado por control remoto, que terminó en 48 minutos y 19 segundos, dos minutos más rápido. Pero el evento priorizó el desempeño autónomo, y por eso fue Blitz el que se llevó el reconocimiento.
La distinción importa: un robot que decide solo es cualitativamente distinto a uno que obedece instrucciones.
100 robots, 76 instituciones, 12.000 humanos mirando
La carrera no fue un evento aislado. Más de 100 robots humanoides de 76 instituciones chinas participaron en el mismo circuito, corriendo en paralelo a 12.000 atletas humanos, en carriles separados para evitar accidentes.
Algunos robots se cayeron, otros se desviaron, varios necesitaron asistencia técnica. La fiabilidad sigue siendo el talón de Aquiles.
Pero el nivel general fue lo suficientemente alto como para que las burlas que acompañaban a estos eventos hace dos años hayan sido reemplazadas, según Wired, por aplausos y exclamaciones de sorpresa.
China y la robótica como política de Estado
Este medio maratón no fue solo un evento deportivo. Forma parte de una estrategia deliberada de China para demostrar su liderazgo en robótica avanzada, un campo que el gobierno trata como prioridad nacional de la misma forma en que otras potencias tratan la carrera espacial o la IA.
En las últimas semanas, robots chinos se volvieron virales por exhibiciones de artes marciales y parkour. El medio maratón es la continuación lógica de esa narrativa: las máquinas ya no solo imitan el cuerpo humano, sino que lo superan en condiciones específicas y controladas.
¿El deporte tiene futuro humano?
La comparación con los automóviles aparece seguido en este tipo de debates y siempre es útil para calibrar la magnitud real del asunto. Un auto siempre fue más rápido que un corredor, y eso no destruyó el atletismo. Pero un auto es un vehículo: nadie lo confunde con una persona ni lo entrena, y nadie siente que compite con él.
Un robot humanoide es diferente. Está diseñado para imitar la forma y el movimiento del cuerpo humano, y esa imitación es lo que hace que su superioridad en una pista se sienta distinta a la de una moto o un dron.
La pregunta sobre si podría haber algún día unas olimpíadas robóticas, o una categoría paralela en los Juegos, ya no suena descabellada. Lo que todavía no está claro es si eso haría más interesante el deporte o simplemente lo volvería irrelevante.
Los humanos conservan una ventaja donde los robots todavía no pueden seguirlos: la imprevisibilidad del mundo real.
Correr en línea recta en un circuito controlado es muy distinto a manipular objetos delicados, improvisar ante lo inesperado o interactuar socialmente. Blitz ganó su carrera bajo condiciones casi perfectas. La pregunta relevante es qué pasaría si empieza a llover.
El ritmo de mejora es lo que realmente debería llamar la atención.
De dos horas y media a 50 minutos en un año. Si ese ritmo se mantiene, y no hay razones técnicas evidentes para que se detenga, la conversación sobre robots y deporte dejará de ser filosófica muy pronto.
Y con ella, probablemente, muchas otras conversaciones que todavía no estamos teniendo.
---------------------------------
Más contenido en Urgente24
Claude Design: Por qué la nueva IA de Anthropic es la amenaza más grande para el mundo del diseño
JD Vance en Islamabad, pero Donald Trump (USA) en pie de guerra contra Irán: "Estamos listos"
No encontraron vida en Marte, pero este hallazgo sacudió a científicos
Burro, a la parrilla: Ofrecieron una degustación y a $7.500 se agotó en horas