Robótica china rompe el límite: el robot que corre el medio maratón más rápido que un medallista olímpico

Pero el detalle más relevante no es el hardware: es que Blitz completó los 21 kilómetros de forma completamente autónoma, sin ningún operador humano controlándolo en tiempo real.

Algoritmos de inteligencia artificial ajustaban su paso, mantenían el equilibrio y adaptaban la marcha al terreno a medida que avanzaba.

Honor también presentó otro robot en la misma carrera, este sí operado por control remoto, que terminó en 48 minutos y 19 segundos, dos minutos más rápido. Pero el evento priorizó el desempeño autónomo, y por eso fue Blitz el que se llevó el reconocimiento.

La distinción importa: un robot que decide solo es cualitativamente distinto a uno que obedece instrucciones.

Robot-blitz-U24 A diferencia de los maratonistas de élite, el robot Blitz mantiene un ritmo constante gracias a algoritmos de equilibrio en tiempo real y un sistema de enfriamiento líquido derivado de la tecnología de smartphones. Foto: Wired

100 robots, 76 instituciones, 12.000 humanos mirando

La carrera no fue un evento aislado. Más de 100 robots humanoides de 76 instituciones chinas participaron en el mismo circuito, corriendo en paralelo a 12.000 atletas humanos, en carriles separados para evitar accidentes.

Algunos robots se cayeron, otros se desviaron, varios necesitaron asistencia técnica. La fiabilidad sigue siendo el talón de Aquiles.

Pero el nivel general fue lo suficientemente alto como para que las burlas que acompañaban a estos eventos hace dos años hayan sido reemplazadas, según Wired, por aplausos y exclamaciones de sorpresa.

China y la robótica como política de Estado

Este medio maratón no fue solo un evento deportivo. Forma parte de una estrategia deliberada de China para demostrar su liderazgo en robótica avanzada, un campo que el gobierno trata como prioridad nacional de la misma forma en que otras potencias tratan la carrera espacial o la IA.

En las últimas semanas, robots chinos se volvieron virales por exhibiciones de artes marciales y parkour. El medio maratón es la continuación lógica de esa narrativa: las máquinas ya no solo imitan el cuerpo humano, sino que lo superan en condiciones específicas y controladas.

¿El deporte tiene futuro humano?

La comparación con los automóviles aparece seguido en este tipo de debates y siempre es útil para calibrar la magnitud real del asunto. Un auto siempre fue más rápido que un corredor, y eso no destruyó el atletismo. Pero un auto es un vehículo: nadie lo confunde con una persona ni lo entrena, y nadie siente que compite con él.

Un robot humanoide es diferente. Está diseñado para imitar la forma y el movimiento del cuerpo humano, y esa imitación es lo que hace que su superioridad en una pista se sienta distinta a la de una moto o un dron.

La pregunta sobre si podría haber algún día unas olimpíadas robóticas, o una categoría paralela en los Juegos, ya no suena descabellada. Lo que todavía no está claro es si eso haría más interesante el deporte o simplemente lo volvería irrelevante.

Los humanos conservan una ventaja donde los robots todavía no pueden seguirlos: la imprevisibilidad del mundo real.

Correr en línea recta en un circuito controlado es muy distinto a manipular objetos delicados, improvisar ante lo inesperado o interactuar socialmente. Blitz ganó su carrera bajo condiciones casi perfectas. La pregunta relevante es qué pasaría si empieza a llover.

El ritmo de mejora es lo que realmente debería llamar la atención.

De dos horas y media a 50 minutos en un año. Si ese ritmo se mantiene, y no hay razones técnicas evidentes para que se detenga, la conversación sobre robots y deporte dejará de ser filosófica muy pronto.

Y con ella, probablemente, muchas otras conversaciones que todavía no estamos teniendo.

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