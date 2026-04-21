JD Vance en Islamabad, pero Donald Trump (USA) en pie de guerra contra Irán: "Estamos listos"

Trump e Irán: acusaciones cruzadas de violar el alto al fuego y China metida en el lío

En la misma jornada en la que dialogó con CBNC, el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, sostuvo a través de sus redes sociales que Irán ha violado el alto al fuego repetidas veces. “Irán ha violado el alto el fuego numerosas veces”, escribió en su plataforma Truth Social, en referencia a la tregua de dos semanas que expira el miércoles.

De lado de Irán, sus líderes comentaron exactamente lo mismo, después de que un lanzamisiles estadounidense disparara la madrugada de este lunes dos veces contra un buque carguero de bandera iraní –el "Touska"– y lo capturara, así como tras que este martes las fuerzas de Washington abordaran el M/T Tifani, un petrolero previamente sancionado por contrabando de crudo iraní en Asia.

Al respecto, el departamento de Defensa estadounidense que dirige Pete Hegseth, el secretario de guerra, divulgó la detención del MT Tifany en un mensaje en redes sociales, sin que se haya informado de incidentes en esta maniobra:

Durante la noche, las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo una operación de 'derecho de visita', interdicción marítima y abordaje del buque sin bandera y sancionado 'Tifani' Durante la noche, las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo una operación de 'derecho de visita', interdicción marítima y abordaje del buque sin bandera y sancionado 'Tifani'

TRUMP, GUERRA, IRÁN Donald Trump, en medio de las negociaciones y su afán por prolongar la guerra contra Irán si no consigue lo que quiere. FOTO: xAI / GROK

En este contexto, el presidente de EE.UU. confirmó el incidente en una entrevista de este martes con la cadena de noticias CBNC. Dijo que las Fuerzas Armadas de su país interceptaron a este buque iraní con un contenido "no muy agradable" cuyo probable emisor podría ser Pekín.

Ayer interceptamos un barco que traía algunas cosas que no eran muy agradables. Un regalo de China, tal vez, no lo sé. Estoy sorprendido Ayer interceptamos un barco que traía algunas cosas que no eran muy agradables. Un regalo de China, tal vez, no lo sé. Estoy sorprendido

"Creía que había llegado a un acuerdo con el presidente Xi, pero bueno, así son las guerras", declaró Trump lanzando una acusación a la nación asiática sobre su involucramiento en el conflicto con Irán.

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