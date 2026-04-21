El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, se dirige este martes hacia Islamabad para la segunda ronda de negociaciones con la delegación iraní, pero desde Irán ya advierten que no están dispuestos a aceptar “negociaciones bajo la sombra de amenazas”, más aún luego de que un carguero iraní fuera atacado por un lanzamisiles estadounidense en plena frágil tregua. En paralelo, el presidente Donald Trump, aseguró a viva voz que no desea extender el alto el fuego, que el bloqueo estadounidense en Ormuz ha sido "exitoso" y que su país está listo para actuar militarmente.
VOLVERÁ EL FUEGO CRUZADO
JD Vance en Islamabad, pero Donald Trump (USA) en pie de guerra contra Irán: "Estamos listos"
Mientras el vice de Estados Unidos viaja a Islamabad, el presidente Donald Trump ahora sentencia: "No quiero extender la tregua (...) Estamos listos para actuar militarmente" y "detuvimos un buque con un regalo de China".
En declaraciones a la agencia de noticias CNBC, Donald Trump precisó que no deseaba prolongar el alto el fuego de dos semanas con Irán, el cual está llegando a su fin. Sin embargo, también afirmó que Washington se encontraba en una posición sólida en la negociación y que lograría un gran acuerdo con Irán, pese a que sus afirmaciones y vaivenes discursivos generan desconcierto a nivel internacional, especialmente después de que hace algunas semanas amenazara con aniquilar la “civilización” iraní y luego matizara sus declaraciones señalando que el país persa buscaba negociar.
“No quiero hacer eso. No tenemos tanto tiempo”, dijo Trump este martes, al ser consultado sobre la posibilidad de extender el alto el fuego con Irán. “Espero que haya bombardeos porque creo que es la mejor manera de entrar. Pero estamos listos para la acción. Los militares están ansiosos por entrar en acción”, sentenció, dando a entender que las fuerzas estadounidenses estarían a la espera de sus órdenes para reanudar la ofensiva contra el supuesto programa atómico iraní, el cual, según un exasesor antiterrorista de Trump, no representaba una amenaza para el pueblo estadounidense antes del inicio del conflicto el pasado 28 de febrero.
El mandatario de Estados Unidos también dijo que tiene todo el "tiempo del mundo" para llegar a un acuerdo con Irán, enumerándole al periodista de CNBC una serie de conflictos anteriores de Estados Unidos. "Acabo de mirar una pequeña gráfica: Primera Guerra Mundial, cuatro años y tres meses. Segunda Guerra Mundial, seis años. Guerra de Corea, tres años. Vietnam, 19 años. Irak, ocho años", ironizó.
En ese sentido, planteó que quiere asegurarse de acabar con la amenaza de Irán, aunque eso signifique que la guerra no termine rápidamente.
Trump e Irán: acusaciones cruzadas de violar el alto al fuego y China metida en el lío
En la misma jornada en la que dialogó con CBNC, el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, sostuvo a través de sus redes sociales que Irán ha violado el alto al fuego repetidas veces. “Irán ha violado el alto el fuego numerosas veces”, escribió en su plataforma Truth Social, en referencia a la tregua de dos semanas que expira el miércoles.
De lado de Irán, sus líderes comentaron exactamente lo mismo, después de que un lanzamisiles estadounidense disparara la madrugada de este lunes dos veces contra un buque carguero de bandera iraní –el "Touska"– y lo capturara, así como tras que este martes las fuerzas de Washington abordaran el M/T Tifani, un petrolero previamente sancionado por contrabando de crudo iraní en Asia.
Al respecto, el departamento de Defensa estadounidense que dirige Pete Hegseth, el secretario de guerra, divulgó la detención del MT Tifany en un mensaje en redes sociales, sin que se haya informado de incidentes en esta maniobra:
En este contexto, el presidente de EE.UU. confirmó el incidente en una entrevista de este martes con la cadena de noticias CBNC. Dijo que las Fuerzas Armadas de su país interceptaron a este buque iraní con un contenido "no muy agradable" cuyo probable emisor podría ser Pekín.
"Creía que había llegado a un acuerdo con el presidente Xi, pero bueno, así son las guerras", declaró Trump lanzando una acusación a la nación asiática sobre su involucramiento en el conflicto con Irán.
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