El frágil alto el fuego entre Irán y Estados Unidos corre ahora mismo un gran peligro después de que un lanzamisiles estadounidense disparara dos veces contra un buque carguero de bandera iraní –el "Tousa"– y lo capturara. Esto, en medio de la tregua alcanzada entre el país persa, Washington e Israel, que incluye un cese de bombardeos israelíes en el Líbano (pero no la retirada de las FDI de la zona de amortiguamiento), la reapertura de Ormuz para el tráfico internacional de crudo y la reanudación de una nueva tanda de negociaciones nucleares entre los actores del conflicto desatado el pasado 28 de febrero.
GOLFO EN CAOS TOTAL
Tambalea la tregua entre USA e Irán por ataque a barco iraní: "Seguimos en guerra"
Irán denuncia un "acto de piratería" y violación al alto al fuego por parte de Estados Unidos al atacar un buque carguero iraní: Trump ya no puede terminar con la que guerra que él y Netanyahu iniciaron.
Este lunes, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaeil, ha declarado que el gobierno persa no tiene previsto celebrar una nueva ronda de negociaciones porque, al parecer, Washington no está “tomándose en serio” el alto al fuego, después de que las fuerzas estadounidenses incautaran una embarcación iraní en el estrecho de Ormuz.
JD Vance en Islamabad, pero ahora la postura de Irán es incierta
Una fuente iraní de alto rango ha informado a la agencia de noticias Reuters que la continuación del bloqueo estadounidense ern el estrecho de Ormuz, vía marítima por donde fluye una quinta parte de los hidrocarburos del mundo, estaba socavando las conversaciones de paz, y que las "capacidades defensivas" de Teherán, incluido su programa de misiles, no estaban sujetas a negociación.
El vicepresidente de Estados Unidos tiene previsto partir este lunes acompañado por el enviado especial para Medio Oriente, Steve Witkoff, en un contexto marcado por la incertidumbre sobre la participación de Teherán, la creciente crisis en
El cancillera iraní, Esmaeil Baghaei, también ha asegurado en la rueda de prensa que Estados Unidos estaba "insistiendo en algunas posiciones irrazonables y poco realistas", al mismo tiempo que ha añadido que la República Islámica no cree en plazos ni ultimátum para resguardar los intereses nacionales, en medio de las conversaciones paralizadas para negociar sobre el programa nuclear persa, el meollo de la cuestión, que, según Tel Aviv y Washington, enriquece uranio a niveles cercanos a los militares.
A pesar de ese supuesto enriquecimiento de uranio a niveles militares que alegan EE. UU. y el Estado hebreo para legitimar su ofensiva contra Irán, un exasesor antiterrorista de Trump hasta hace un mes afirmó que la administración republicana está usando el mismo pretexto que utilizó el expresidente George W. Bush en 2003 para entrar en la guerra contra Irak. Por aquel entonces, se acusó al gobierno de Sadam Husein de estar desarrollando supuestas “armas de destrucción masiva”, pero fue por presión del “lobby israelí”, como en esta oportunidad, según dijo el funcionario estadounidense Joe Kent, ya que años más tarde la CIA confirmó que jamás existió tal arsenal.
A mediados de marzo, Joe Kent, director del Centro Antiterrorista de Estados Unidos, que renunció por aquella fecha por discrepancias con Trump por la guerra contra Irán, rompió el silencio ante la prensa estadounidense. Afirmó que el régimen iraní no estaba al borde de desarrollar una bomba nuclear, además de expresar sus dudas sobre el asesinato de Charlie Kirk, uno de los influencers del MAGA que empezaba a cuestionar el alineamiento estadounidense con el "sionismo israelí" y que ya anticipaba que entrar en un conflicto con Teherán significaría ingresar a las fauces de una bestia.
Estados Unidos / Donald Trump justificó el ataque e incautación del barco de Irán en Ormuz
El Ejército estadounidense incautó una embarcación portacontenedores de Irán cerca del Golfo Pérsico en la madrugada del lunes.
Al respecto, el Comando Central de Estados Unidos y el presidente estadounidense Donald Trump confirmaron que el “Touska” fue alcanzado tras que este se negara a acatar las órdenes estadounidenses de retirarse de su ruta prevista por el estrecho de Ormuz, momentáneamente reabierto del lado iraní -pero bajo ciertos requisitos de circulación- aunque continúa bajo bloqueo estadounidense -para supuestamente garantizar la libre circulación del comercio internacional del crudo-.
A través de un posteo en su red Truth Social, el presidente Trump informó que la acción se había llevado a cabo luego de que el tanquero "Touska" intentara “atravesar nuestro bloqueo naval”, y precisó que “la tripulación iraní se negó a escuchar, así que nuestro barco de la Marina los detuvo en seco haciendo un agujero en la sala de máquinas”.
Puntualmente, el presidente estadounidense se referíó al USS Spruance, uno de los destructores lanzamisiles de Estados Unidos que atacó el tanquero iraní para supuestamente garantizar el bloqueo estadoundiense en Ormuz.
Trump agregó que “los marines estadounidenses tienen la custodia del buque”, que, según agregó, se encuentra bajo sanciones por parte del Departamento del Tesoro “debido a su historial previo de actividades ilegales”.
El actual inquilino de la Casa Blanca finalizó su publicación: “tenemos la custodia total del barco y estamos viendo qué hay a bordo”, un movimiento sin precedentes en el actual conflicto.
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