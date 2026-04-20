Tambalea la tregua entre USA e Irán por ataque a barco iraní: "Seguimos en guerra"

image JD Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, viaja a Islamabad junto a altos funcionarios de la Casa Blanca para una nueva y aún incierta ronda de negociaciones con Irán (REUTERS)

El vicepresidente de Estados Unidos tiene previsto partir este lunes acompañado por el enviado especial para Medio Oriente, Steve Witkoff, en un contexto marcado por la incertidumbre sobre la participación de Teherán, la creciente crisis en

El cancillera iraní, Esmaeil Baghaei, también ha asegurado en la rueda de prensa que Estados Unidos estaba "insistiendo en algunas posiciones irrazonables y poco realistas", al mismo tiempo que ha añadido que la República Islámica no cree en plazos ni ultimátum para resguardar los intereses nacionales, en medio de las conversaciones paralizadas para negociar sobre el programa nuclear persa, el meollo de la cuestión, que, según Tel Aviv y Washington, enriquece uranio a niveles cercanos a los militares.

A pesar de ese supuesto enriquecimiento de uranio a niveles militares que alegan EE. UU. y el Estado hebreo para legitimar su ofensiva contra Irán, un exasesor antiterrorista de Trump hasta hace un mes afirmó que la administración republicana está usando el mismo pretexto que utilizó el expresidente George W. Bush en 2003 para entrar en la guerra contra Irak. Por aquel entonces, se acusó al gobierno de Sadam Husein de estar desarrollando supuestas “armas de destrucción masiva”, pero fue por presión del “lobby israelí”, como en esta oportunidad, según dijo el funcionario estadounidense Joe Kent, ya que años más tarde la CIA confirmó que jamás existió tal arsenal.

A mediados de marzo, Joe Kent, director del Centro Antiterrorista de Estados Unidos, que renunció por aquella fecha por discrepancias con Trump por la guerra contra Irán, rompió el silencio ante la prensa estadounidense. Afirmó que el régimen iraní no estaba al borde de desarrollar una bomba nuclear, además de expresar sus dudas sobre el asesinato de Charlie Kirk, uno de los influencers del MAGA que empezaba a cuestionar el alineamiento estadounidense con el "sionismo israelí" y que ya anticipaba que entrar en un conflicto con Teherán significaría ingresar a las fauces de una bestia.

Estados Unidos / Donald Trump justificó el ataque e incautación del barco de Irán en Ormuz

El Ejército estadounidense incautó una embarcación portacontenedores de Irán cerca del Golfo Pérsico en la madrugada del lunes.

Al respecto, el Comando Central de Estados Unidos y el presidente estadounidense Donald Trump confirmaron que el “Touska” fue alcanzado tras que este se negara a acatar las órdenes estadounidenses de retirarse de su ruta prevista por el estrecho de Ormuz, momentáneamente reabierto del lado iraní -pero bajo ciertos requisitos de circulación- aunque continúa bajo bloqueo estadounidense -para supuestamente garantizar la libre circulación del comercio internacional del crudo-.

A través de un posteo en su red Truth Social, el presidente Trump informó que la acción se había llevado a cabo luego de que el tanquero "Touska" intentara “atravesar nuestro bloqueo naval”, y precisó que “la tripulación iraní se negó a escuchar, así que nuestro barco de la Marina los detuvo en seco haciendo un agujero en la sala de máquinas”.

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Embed - Así fue el operativo de la Marina norteamericana que interceptó un buque iraní

Puntualmente, el presidente estadounidense se referíó al USS Spruance, uno de los destructores lanzamisiles de Estados Unidos que atacó el tanquero iraní para supuestamente garantizar el bloqueo estadoundiense en Ormuz.

Trump agregó que “los marines estadounidenses tienen la custodia del buque”, que, según agregó, se encuentra bajo sanciones por parte del Departamento del Tesoro “debido a su historial previo de actividades ilegales”.

El actual inquilino de la Casa Blanca finalizó su publicación: “tenemos la custodia total del barco y estamos viendo qué hay a bordo”, un movimiento sin precedentes en el actual conflicto.

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