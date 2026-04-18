LLA fundió IOSFA, creó OSFFESEG y derivó gendarmes y prefectos a la salud privada

La crisis financiera en la que desembocó IOSFA (la tercera obra social argentina con más afiliados) durante la gestión de Petri causó a decenas de miles de afiliados:

-continuos cortes de prestaciones médicas,

-interrupciones en tratamientos,

-suspensión de servicios por parte de prestadores

-atrasos en reintegros.

Especialmente, se pidió investigar al ex ministro de Defensa por la falta de provisión de medicamentos esenciales, incluyendo medicamentos oncológicos e insulina, tratamientos que resultan indispensables para pacientes con patologías graves o crónicas.

image Efectivos de Gendarmería y Prefectura se quedaron sin su obra social tradicional: IOSFA

Segundo paso: colapsemos IOSFA

Tras la debacle de la Obra Social de los efectivos de fuerzas federales de seguridad, se dispusieron convenios con prestadoras privadas para garantizar la cobertura nacional.

Se buscó imitar el funcionamiento exitoso de OSDE con la Policía de la Ciudad de Buenos Aires: una cobertura privada para los agentes públicos.

Desde la Casa Rosada se anunciaba de manera oficial: “Creamos la nueva Obra Social para las Fuerzas de Seguridad”

“Ordenamos y modernizamos la cobertura de salud del personal de las Fuerzas Federales de Seguridad mediante la creación de una obra social específica para sus necesidades”.

Concretamente, los libertarios crearon la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG) para alcanzar al personal activo, retirado, pensionado y sus grupos familiares de Gendarmería Nacional Argentina y Prefectura Naval Argentina. Concretamente, los libertarios crearon la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG) para alcanzar al personal activo, retirado, pensionado y sus grupos familiares de Gendarmería Nacional Argentina y Prefectura Naval Argentina.

Llamaron al proceso “modernización del sistema de salud”.

Se extiende la protesta: a Prefectura se sumó Gendarmería, suboficiales de la Armada y ahora policías bonaerenses. Efectivos de Prefectura Naval y Gendarmería Nacional protestaron en las calles por el colapso de la obra social

Tercer paso: que los privados cubran la salud de los hombres de acción

Los prefectos y gendarmes pasaron a una privada llamada Avalian (antes, la cooperativa AcaSalud) que tiene 45 sucursales y 400 centros de atención personalizada.

La gran pregunta es… ¿Una obra social tradicional más cercana a los hombres de campo y con 146.000 asociados que trabajos sin demasiados riesgos físicos está en condiciones de hacerse cargo de 117.000 hombres y mujeres de Prefectura y Gendarmería cuyos roles los llevan a participar de acciones que ponen en riesgo cotidianamente su vida. La gran pregunta es… ¿Una obra social tradicional más cercana a los hombres de campo y con 146.000 asociados que trabajos sin demasiados riesgos físicos está en condiciones de hacerse cargo de 117.000 hombres y mujeres de Prefectura y Gendarmería cuyos roles los llevan a participar de acciones que ponen en riesgo cotidianamente su vida.

A la Prefectura y Gendarmería se sumaron ahora suboficiales de la Armada. (Foto NA) Protestas de efectivos de Prefectura

En los chats de los uniformados se aseguró que “la Obra Social que se creó para las fuerzas, OSFFESEG, será solamente un ente regulador para controlar a Avalian en todo el país. De acuerdo a lo que le descuenten al efectivo será el plan que les entreguen. Cuánto más se pague, mejor será la cobertura”.

En el marco de sueldos para uniformados que no alcanzan a cubrir la canasta básica lo más probable es que se opte por el segmento inferior de las prestaciones.

Resumiendo: prefectos y gendarmes se quedaron sin su obra social de toda la vida y ahora los ponen en la disyuntiva de perjudicar el nivel de su cobertura sanitaria para ahorrarse unos pesos. Resumiendo: prefectos y gendarmes se quedaron sin su obra social de toda la vida y ahora los ponen en la disyuntiva de perjudicar el nivel de su cobertura sanitaria para ahorrarse unos pesos.