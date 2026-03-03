Durísima réplica de Victoria Villarruel a Petri y su silencio sobre el "desfalco del IOSFA"

“No ha apoyado al Gobierno, al contrario, ha apostado a su fracaso. Y apostar a su fracaso estando segunda en la línea de sucesión, ¿en qué te transforma? Cuando vos tenés que sostener a un Gobierno”, remarcó.

La réplica de Victoria Villarruel

La vicepresidenta, que no contestó a las acusaciones de Milei, sí le respondió a Petri a través de su cuenta en la red social X: “A Petri lo conozco por sus cosplays y por los trencitos de la alegría con el Presidente Milei. Y por el vaciamiento de IOSFA, y los sueldos más bajos de todas las fuerzas”, apuntó en relación a su gestión al frente del Ministerio de Defensa y la situación de la obra social de las Fuerzas Armadas.

“Preocupante que no responda aún por el vacío que dejó en IOSFA y que hizo su funcionario mendocino”, completó la información la vice.

image Victoria Villarruel y su dura respuesta a Luis Petri.

“Dejó a cientos de miles de militares y familias sin atención médica en los confines del país, creo que antes de divagar y comentar cómo una vecina chusma, debería ubicarse y ver cómo afronta judicialmente lo que parecería fue un desfalco de la obra social de los militares y sus familias. Sigo atentamente la causa judicial”, completó.

image

Petri contesta ¿y IOSFA?

Luis Petri también contestó en X y desde su cuenta personal le escribió a la vice: “Yo te conozco por golpista”. Pero no contestó sobre las acusaciones de Villarruel sobre los salarios militares ni el caso de IOSFA.

image

Cuando la vice se refirió al " funcionario mendocino" de Petri hablaba del medico clínico Oscar Sagas -exsenador provincial y es subsecretario de Salud en Mendoza- presidente del Directorio de la obra social nombrado por el exministro radical y cuya gestión fue muy cuestionada. Especialmente se le endilga una crisis terminal y un endeudamiento en más de $200.000 millones. Es cierto que en parte fue una situación heredada pero en las FFAA también se quejan de las decisiones que tomaron los allegados a Petri.

Al tema de la obra social se sumó durante la gestión Petri la cuestión salarial. Al final, el radical dejó el ministerio que ahora ocupa Carlos Presti, para ocupar una banca en Diputados desde diciembre 2025 y en febrero pasado el Gobierno Nacional oficializó la reestructuración integral del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) mediante el Decreto 88/2026, que dispone la escisión definitiva del organismo y la creación de dos nuevas entidades autárquicas: la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG).

--------------

Más noticias en Urgente24:

Carlos Kikuchi, la apuesta carísima de Javier Milei y las respuestas que no tiene Luis Caputo

Transferencias a provincias se desploman 35,7%: CABA se lleva el 73% y deja al resto con migajas

rán en furia, Francia con más ojivas y España niega sus bases a Trump

Javier Milei y Pablo Quirno desesperados por el ridículo con Nahuel Gallo