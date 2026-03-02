El "agujero negro" de ARCA que anula el piso de los $50 millones

¿Qué datos detectó ARCA para disparar las recategorizaciones de oficio?

El sistema de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero cruza lo que vos declarás contra lo que los Proveedores de Servicios de Pago (PSP) informan cada mes. En esta última tanda, el organismo detectó que muchos contribuyentes tienen una "facturación real" (la que informan las tarjetas y plataformas) muy por encima de lo que declaran en sus facturas electrónicas.

El dato clave que detectó ARCA es el procesamiento de pagos electrónicos. No miraron tu alias o tu CBU (que entran por el otro régimen con tope alto), sino que fueron directo a los servicios de gestión de pago. Si el sistema ve que Mercado Pago o MODO te liquidaron comisiones por ventas, y eso sumado supera tu categoría actual, la recategorización es automática. El algoritmo no pregunta, primero te cambia y después te deja quejarte.

¿Por qué el piso de $50 millones de ARCA no protegió a los pequeños contribuyentes?

La confusión es generalizada y ahí radica la efectividad del "zarpazo" fiscal. El piso de los $50 millones mensuales (para personas humanas) o $30 millones (jurídicas) es un umbral que define qué usuarios deben ser reportados por sus saldos finales e ingresos/egresos totales. Es decir, es un control de "patrimonio" y movimientos globales.

Pero el Título I, que es el que usó ARCA ahora, se enfoca en el procesamiento de cobros. Este régimen informa ventas, no saldos. Al no contemplar un mínimo, dejó a los monotributistas totalmente a la intemperie. Un profesional que cobra sus honorarios por una plataforma de cobro quedó tan expuesto como una gran cadena de electrodomésticos. El fisco simplemente ignoró el piso de protección porque usó una "segunda puerta" legal para entrar a tus datos.

¿Hubo errores en las billeteras virtuales al informar datos a ARCA?

Esta es la sospecha que recorre los estudios contables de todo el país. Según expertos como Sebastián Domínguez, algunas plataformas podrían haber mezclado los papeles. En el apuro por cumplir con el volumen bestial de datos, habrían informado transferencias simples (que deberían ir por el Título II con tope) como si fueran cobros comerciales del Título I (sin tope).

Hay versiones que indican que ARCA ya se reunió con los directivos de las principales billeteras virtuales para "ajustar" estas inconsistencias. Sin embargo miles de monotributistas ya tienen la notificación en su contra. La confusión entre "transferencia por Alias" y "cobro comercial por QR" es hoy el principal motivo de las recategorizaciones injustas.

¿Cómo podés defenderte de una recategorización de oficio injusta?

Si te llegó el mail que nadie quiere recibir, tenés que moverte rápido. No es el fin del mundo, pero el silencio es tu peor enemigo:

Revisá "Nuestra Parte": Entrá con clave fiscal y mirá qué informó cada billetera. Chequeá si esos montos coinciden con tus ventas reales.

Presentá el recurso: Tenés 15 días hábiles para apelar. Si los datos que usó ARCA son erróneos (por ejemplo, te sumaron una transferencia familiar como venta), tenés que presentar las pruebas.

Rectificá si es necesario: Si el error fue tuyo y te olvidaste de facturar algo, lo mejor es asesorarte para ver cómo quedar a derecho antes de que las multas sigan creciendo.

