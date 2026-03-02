urgente24
en vivo TORNEO APERTURA

Estudiantes 0-1 Vélez: el Fortín ganó el duelo de candidatos y dio el batacazo

Estudiantes y Vélez se enfrentan en el Estadio UNO

Estudiantes y Vélez se enfrentan en el Estadio UNO

FOTO @EdelpOficialna
Estudiantes y Vélez se enfrentan en el Estadio UNO

Estudiantes y Vélez se enfrentan en el Estadio UNO

FOTO @EdelpOficialna

Vélez se hizo grande en el Estadio UNO y le ganó a Estudiantes de visitante. Se afirma así como único líder de la Zona A.

2 de marzo de 2026 - 17:24

EN VIVO

Vélez venció 1-0 a Estudiantes por la fecha 8 del Torneo Apertura. En el Estadio UNO, en territorio Pincha, el Fortín dio el batacazo y se impuso con un gol de Florián Monzón. El equipo de Guillermo Barros Schelotto quedó como único puntero de la Zona A.

En un campeonato argentino de bajo nivel, Estudiantes y Vélez se presentan como los mejores y más atractivos ejemplares. Ambos llegaban al partido de esta tarde como líderes de la Zona A con 15 unidades cada uno. Tras la victoria, el Fortín se despegó y ahora tiene 18.

La previa auguraba un duelo atractivo por el presente de ambos, pero el transcurrir del partido fue trabado. Dos equipos que se habían estudiado mucho y que sabían perfectamente cómo hacer para neutralizar a su rival.

Así es que costó que se abriera el partido, ya que tanto las bandas laterales como los pasillos interiores eran bien contenidos por Estudiantes y por Vélez.

El gol llegó al minuto 58´y tras un barullo que se armó con una pelota dentro del área del conjunto local. Ahí, Florián Monzón tuvo una ráfaga de lucidez para empujarla a la red y poner el 1-0.

Resumen del partido

Final del partido: Vélez venció 1-0 a Estudiantes

¡Andrada desbordó bárbaro pero definió mal! VIDEO: era el segundo de Vélez

El Fortín se repliega con el resultado a favor y el Pincha ataca

¡GOL DE VÉLEZ! VIDEO: La pelota se ensució en el área y Monzón aprovecha

¡Carrillo probó desde lejos con el arco solo! VIDEO: Montoro había salido a cortar una jugada y el delantero quiso aprovecharlo

Comienza el 2T

Final del 1T

¡Muslera casi mete una asistencia! El arquero sacó rápido y puso a Cetré en ventaja que sacó el remate pero defectuoso

¡Se fue por arriba! VIDEO: Carrillo sorprendió a todos por el centro y quedó solo, pero se le fue alta

Las bandas, ocupadas: la atención de ambos equipos sobre el rival

Tanto Pincha como Fortín saben que su rival utiliza mucho las bandas laterales para progresar y atacar. Por eso, están muy atentos para desplazarse rápido y cubrir el ancho del campo lo mejor posible.

Estudio y más estudio: por ahora, Pincha y Fortín se neutralizan muy bien

Comienza el partido

Dónde ver Estudiantes vs. Vélez

El partido se transmite por TNT Sports.

Equipos confirmados en Estudiantes y Vélez

Estudiantes: Muslera; Meza, González Pírez, Palacios, Benedetti; Palacios; Amondarain, Piovi; Cetré, Pérez, Carrillo

Vélez: Montero; García, Mammana, Magallán, Gómez; Baeza, Robertone, Andrada; Lanzini, Machuca, Monzón

Pincha vs. Fortín: las 3 finales que jugaron entre sí en los últimos 2 años

El enfrentamiento entre ambos equipos ha registrado mucha historia reciente. Un duelo entre dos equipos que, en los últimos años, han protagonizado el fútbol argentino y que, no casualidad, se han visto las caras más de una vez en partidos definitorios. En orden cronológico, así fueron las 3 finales que disputaron en los últimos 2 años:

  • Final Copa de la Liga 2024: Estudiantes ganó por penales 4-3 - 05/05/2024
  • Trofeo de Campeones 2024: Estudiantes ganó 3-0 - 21/12/2024
  • Supercopa Internacional 2025: Vélez ganó 2-0 - 08/07/2025
Estudiantes y Vélez mandaron en 2025: metieron doblete de títulos y humillaron a los grandes

El 2025 tuvo 5 campeones, en un fútbol argentino con cada vez más competencias en juego. Pincha y Fortín fueron los que más ganaron de todos: 2 títulos cada uno. Leé la nota completa acá: Estudiantes y Vélez mandan en el 2025: metieron doblete y humillaron a los grandes

Pincha y Fortín, mano a mano: por qué el ganador queda como único puntero

Ambos equipos son de los más regulares del Torneo Apertura. Los dos marchan en la cima de la Zona A con 15 puntos sumados y una igualdad curiosa. Ambos ganaron 4, empataron 3 y no perdieron ninguno. El Pincha saca una leve diferencia por diferencia de gol.

Dado que sus perseguidores más cercanos ya cumplieron con su partido de la fecha 8 (Unión e Independiente) y no los pueden alcanzar, el que gana de esta tarde se escapará como líder solo.

River, Riestra y más: todos los partidos de un lunes super futbolero

Además del partido entre el Pincha y el Fortín, la fecha 8 del Torneo Apertura 2026 tiene otros cotejos en la jornada de este lunes:

  • Deportivo Riestra vs. Platense - 19.15 hs.
  • Independiente Rivadavia vs. River - 21.30 hs.
  • Banfield vs. Aldosivi - 21.30 hs.
Árbitro y VAR del partido

Sebastián Martínez será el árbitro del partido y Andrés Merlos lo acompañará en el VAR.

Posibles formaciones en ambos equipos

Estudiantes: Muslera; Meza, González Pirez, Palacios, Benedetti; Amondarain, Piovi, Pérez; Palacios, Cetré, Carrillo

Vélez: Montero; García, Magallán, Mammana, Gómez; Robertone, Baeza; Machuca, Lanzini, Andrada; Monzón

