Estudiantes 0-1 Vélez: el Fortín ganó el duelo de candidatos y dio el batacazo

Vélez venció 1-0 a Estudiantes por la fecha 8 del Torneo Apertura. En el Estadio UNO, en territorio Pincha, el Fortín dio el batacazo y se impuso con un gol de Florián Monzón. El equipo de Guillermo Barros Schelotto quedó como único puntero de la Zona A.
Vélez se hizo grande en el Estadio UNO y le ganó a Estudiantes de visitante. Se afirma así como único líder de la Zona A.
EN VIVO
-
21:06
Final del partido: Vélez venció 1-0 a Estudiantes
-
20:58
¡Andrada desbordó bárbaro pero definió mal! VIDEO: era el segundo de Vélez
-
20:49
El Fortín se repliega con el resultado a favor y el Pincha ataca
-
20:30
¡GOL DE VÉLEZ! VIDEO: La pelota se ensució en el área y Monzón aprovecha
-
20:28
¡Carrillo probó desde lejos con el arco solo! VIDEO: Montoro había salido a cortar una jugada y el delantero quiso aprovecharlo
-
20:18
Comienza el 2T
-
20:03
Final del 1T
-
19:55
¡Muslera casi mete una asistencia! El arquero sacó rápido y puso a Cetré en ventaja que sacó el remate pero defectuoso
-
19:50
¡Se fue por arriba! VIDEO: Carrillo sorprendió a todos por el centro y quedó solo, pero se le fue alta
-
19:39
Las bandas, ocupadas: la atención de ambos equipos sobre el rival
-
19:29
Estudio y más estudio: por ahora, Pincha y Fortín se neutralizan muy bien
-
19:14
Comienza el partido
-
19:06
Dónde ver Estudiantes vs. Vélez
-
18:56
Equipos confirmados en Estudiantes y Vélez
-
18:49
Pincha vs. Fortín: las 3 finales que jugaron entre sí en los últimos 2 años
-
18:25
Estudiantes y Vélez mandaron en 2025: metieron doblete de títulos y humillaron a los grandes
-
17:54
Pincha y Fortín, mano a mano: por qué el ganador queda como único puntero
-
17:44
River, Riestra y más: todos los partidos de un lunes super futbolero
-
17:26
-
17:22
Árbitro y VAR del partido
-
17:17
Posibles formaciones en ambos equipos
En un campeonato argentino de bajo nivel, Estudiantes y Vélez se presentan como los mejores y más atractivos ejemplares. Ambos llegaban al partido de esta tarde como líderes de la Zona A con 15 unidades cada uno. Tras la victoria, el Fortín se despegó y ahora tiene 18.
La previa auguraba un duelo atractivo por el presente de ambos, pero el transcurrir del partido fue trabado. Dos equipos que se habían estudiado mucho y que sabían perfectamente cómo hacer para neutralizar a su rival.
Así es que costó que se abriera el partido, ya que tanto las bandas laterales como los pasillos interiores eran bien contenidos por Estudiantes y por Vélez.
El gol llegó al minuto 58´y tras un barullo que se armó con una pelota dentro del área del conjunto local. Ahí, Florián Monzón tuvo una ráfaga de lucidez para empujarla a la red y poner el 1-0.
