en vivo TORNEO APERTURA Estudiantes 0-1 Vélez: el Fortín ganó el duelo de candidatos y dio el batacazo

Estudiantes y Vélez se enfrentan en el Estadio UNO FOTO @EdelpOficialna

Vélez se hizo grande en el Estadio UNO y le ganó a Estudiantes de visitante. Se afirma así como único líder de la Zona A.