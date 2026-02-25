Vélez y Deportivo Riestra igualaron 0-0 por la fecha 7 del Torneo Apertura 2026. En el Estadio José Amalfitani, el Fortín no estuvo lo suficientemente lúcido para quebrar al Malevo. Los de Liniers siguen invictos, pero perdieron la punta.
Vélez 0-0 Riestra: al Fortín le faltó lucidez vs. un Malevo con licencia para pegar
Vélez y Deportivo Riestra empataron en un partido con mucha fricción. El Fortín perdió la punta y el Malevo no sale del fondo.
EN VIVO
-
21:25
Final del partido: Vélez y Riestra igualaron 0-0
-
21:15
¡Montero estuvo más rápido y salvó a Vélez! VIDEO: El arquero mantiene con vida a su equipo
-
21:03
Las faltas sistemáticas de Riestra son parte de su estrategia
-
20:56
¡Tapadón de Arce para evitar el gol! VIDEO: El arquero dijo que no al disparo de Monzón
-
20:48
El Fortín comenzó mejor, más claro para clarificar su iniciativa
-
20:34
Comienza el 2T
-
20:20
Final del 1T
-
19:52
Nada de repliegue: por qué Riestra presiona alto y le da resultado
-
19:46
¡Montero le tapó el mano a mano a Herrera! VIDEO: El Malevo tuvo una chance clarísima
-
19:43
Vélez propone, pero Riestra lo complica más con su juego directo
-
19:30
Comienza el partido
-
19:21
Formaciones confirmadas en Vélez y Riestra
-
19:12
"Atacarlos y salir de contragolpe": en el Malevo saben cuál es la fórmula
-
19:09
"Tenemos que seguir manteniendo el ritmo": nadie duerme en el Fortín
-
18:54
Estudiantes, Tigre y más: todos los partidos de un miércoles bien futbolero
-
18:34
La baja sensible en el Fortín que Guillermo buscará suplir
-
18:18
La verticalidad de Vélez vs. las réplicas de Riestra: ¿Dónde debe tener cuidado el Fortín?
-
17:50
Así fue el último Riestra-Vélez: un partido con 4 goles de pelota parada
-
17:32
TV: Dónde ver Vélez vs. Riestra
-
17:16
Árbitro y VAR del partido
-
17:10
Posibles formaciones en ambos equipos
Vélez venía con el envión del triunfo ante el Millonario, que además le dio la estocada final al ciclo de Marcelo Gallardo. Con cuatro triunfos y dos empates, el conjunto de Liniers buscaba extender la racha y mantener la punta.
Pero se topó con un duro Deportivo Riestra, a quien este Torneo Apertura 2026 le está mostrando que no le alcanza solamente con defender bien; también hay que proponer.
Pero para visitar a Vélez se mantuvo fiel a su estilo. Con poca creatividad en la generación de juego, apostó a interrumpir todo tipo ataque del Fortín. Al precio que sea. El Malevo apeló al corte del juego con falta, sistemáticamente. Si las ofensivas del rival se le escapaban demasiado de las manos, ahí echaba mano de la infracción.
Apenas 3 amarillas ligó Riestra, cuando el árbitro Echavarría debió haber sido más duro con las faltas reiterativas.
Fue bueno lo del Malevo en el inicio del partido, cuando presionaba alto a Vélez y no lo dejaba jugar producto de su intensidad en la marca. Lo obligaba a jugar en largo y, ahí, en la disputa en las alturas, se hacía fuerte.
Del otro lado, el equipo de Guillermo Barros Schelotto no estuvo lo suficientemente lúcido como para quebrar a su rival. Tuvo acercamientos, pero le faltó efectividad.
Vélez perdió el liderazgo de la Zona A, tras la victoria de Estudiantes ante Newell's esta tarde. Ahora, ambos equipos comparten la punta con 15 unidades, pero el Pincha está arriba por diferencia de gol.
Deportivo Riestra, por su parte, marcha anteúltimo y sigue merodeando el fondo de la tabla.
