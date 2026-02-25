Vélez 0-0 Riestra: al Fortín le faltó lucidez vs. un Malevo con licencia para pegar

Vélez y Deportivo Riestra igualaron 0-0 por la fecha 7 del Torneo Apertura 2026. En el Estadio José Amalfitani, el Fortín no estuvo lo suficientemente lúcido para quebrar al Malevo. Los de Liniers siguen invictos, pero perdieron la punta.

Vélez venía con el envión del triunfo ante el Millonario, que además le dio la estocada final al ciclo de Marcelo Gallardo . Con cuatro triunfos y dos empates, el conjunto de Liniers buscaba extender la racha y mantener la punta.

Pero se topó con un duro Deportivo Riestra, a quien este Torneo Apertura 2026 le está mostrando que no le alcanza solamente con defender bien; también hay que proponer.

Pero para visitar a Vélez se mantuvo fiel a su estilo. Con poca creatividad en la generación de juego, apostó a interrumpir todo tipo ataque del Fortín. Al precio que sea. El Malevo apeló al corte del juego con falta, sistemáticamente. Si las ofensivas del rival se le escapaban demasiado de las manos, ahí echaba mano de la infracción.

Apenas 3 amarillas ligó Riestra, cuando el árbitro Echavarría debió haber sido más duro con las faltas reiterativas.

Fue bueno lo del Malevo en el inicio del partido, cuando presionaba alto a Vélez y no lo dejaba jugar producto de su intensidad en la marca. Lo obligaba a jugar en largo y, ahí, en la disputa en las alturas, se hacía fuerte.

Del otro lado, el equipo de Guillermo Barros Schelotto no estuvo lo suficientemente lúcido como para quebrar a su rival. Tuvo acercamientos, pero le faltó efectividad.

Vélez perdió el liderazgo de la Zona A, tras la victoria de Estudiantes ante Newell's esta tarde. Ahora, ambos equipos comparten la punta con 15 unidades, pero el Pincha está arriba por diferencia de gol.

Deportivo Riestra, por su parte, marcha anteúltimo y sigue merodeando el fondo de la tabla.

Resumen del partido

Live Blog Post Final del partido: Vélez y Riestra igualaron 0-0

¡Montero estuvo más rápido y salvó a Vélez! El arquero mantiene con vida a su equipo. El Malevo estuvo cerca de marcar el primero de la noche, pero Montero salvó a Vélez dos veces seguidas.

Live Blog Post Las faltas sistemáticas de Riestra son parte de su estrategia Con demasiada licencia para cometer infracciones sin recibir amonestación, el Malevo apuesta a cortar con falta cada vez que un ataque de Vélez se le va de las manos.

¡Tapadón de Arce para evitar el gol! El arquero dijo que no al disparo de Monzón. Monzón disparó contra el arco de Riestra pero no pudo quebrar el cero.

Live Blog Post El Fortín comenzó mejor, más claro para clarificar su iniciativa

Live Blog Post Comienza el 2T

Live Blog Post Final del 1T

Live Blog Post Nada de repliegue: por qué Riestra presiona alto y le da resultado El Malevo no salió a jugar el partido con su faceta más conocida, que es la del repliegue y defender cerca de su arco. Por el contrario, el plan es atorar al Fortín en salida para obturarle los caminos de construcción a un equipo que elaborar sus jugadas a través del pase. Como la presión de Riestra es buena, obliga a su rival a jugar en largo, a tirar el pelotazo. Así, lleva el partido a disputarlo en las alturas, en los saltos, los cabezazos, los choques físicos y duelos individuales; una faceta en la que se siente cómodo. Por ahora, Vélez no genera peligro. VER +

¡Montero le tapó el mano a mano a Herrera! El Malevo tuvo una chance clarísima. Montero tapó el remate de Alonso y evitó el primer gol de Riestra.

Live Blog Post Vélez propone, pero Riestra lo complica más con su juego directo

Live Blog Post Comienza el partido

Live Blog Post Formaciones confirmadas en Vélez y Riestra Vélez: Montero; García, Mammana, Magallán, Gómez; Aliendro, Robertone, Andrada; Machuca, Lanzini, Monzón Riestra: Arce; Paz, Sansotre, Miño, Randazzo, Alonso; Ramírez, Goitía, Watson; Herrera, Díaz VER +

Live Blog Post "Atacarlos y salir de contragolpe": en el Malevo saben cuál es la fórmula "Seguimos nuestra fórmula, seguir mejorando y ajustando detalles"; dijo Alexander Díaz en la previa. "Ellos tienen jugadores de jerarquía, tienen un sistema donde corren todo el tiempo. Trataremos de atacarlos y salir de contragolpe", analizó el delantero.

Live Blog Post "Tenemos que seguir manteniendo el ritmo": nadie duerme en el Fortín "Tenemos que seguir manteniendo el ritmo que venimos llevando en los partidos", dijo Emanuel Mammana en la previa del encuentro. "Hay un grupo muy fuerte, lo hablamos siempre. Hay que estar preparados porque te puede tocar en cualquier momento porque cuando te toca tenés que demostrar en toda la cancha", sostuvo. "Falta un montón, hay que mantenerse, tenemos con qué", cerró el defensor.

Live Blog Post Estudiantes, Tigre y más: todos los partidos de un miércoles bien futbolero Por la Liga Profesional, también se juegan los siguientes partidos: Barracas Central vs. Tigre

Gimnasia de La Plata vs. Rosario Central

Newell's vs. Estudiantes Además, por Copa Argentina juegan: San Martín de San Juan vs. Deportivo Madryn

Godoy Cruz vs. Deportivo Morón VER +

Live Blog Post La baja sensible en el Fortín que Guillermo buscará suplir Matías Pellegrini no fue convocado para el partido vs. Riestra por una lesión. Según informó el departamento médico del club, el jugador presenta una lesión muscular de grado 1 en el bíceps femoral izquierdo. El delantero llevaba marcados tres goles de los ocho que lleva convertidos Vélez en el Apertura. VER +

Live Blog Post La verticalidad de Vélez vs. las réplicas de Riestra: ¿Dónde debe tener cuidado el Fortín? El conjunto de Villa Soldati acostumbra replegarse, entregar la posesión y asumir un rol más reactivo para salir rápido de contra. Es en esas transiciones donde encuentra su mayor potencial ofensivo. Frente a un Vélez que propone y asume la iniciativa, el mediocampo del Fortín tendrá que sostener el equilibrio y reforzar la recuperación para evitar que el rival capitalice los espacios a la espalda y lastime en las réplicas.

Así fue el último Riestra-Vélez: un partido con 4 goles de pelota parada A fines de octubre, por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025, el Malevo y el Fortín igualaron 2-2 en Villa Soldati. El equipo local se había puesto en ventaja dos veces, pero el visitante logró igualarlo. Fue un partido muy friccionado, pero también con un juego aéreo muy entretenido. Hubo una jugada de laboratorio de Riestra, un gol en contra y otro de lateral.

Live Blog Post TV: Dónde ver Vélez vs. Riestra El partido se transmite por TNT Sports.

Live Blog Post Árbitro y VAR del partido Pablo Echavarría será el árbitro del partido, mientras que Yamil Possi lo acompañará en el VAR.