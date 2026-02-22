urgente24
El gesto abatido de Gallardo tras el fácil y tempranero gol de Vélez a River

Marcelo Gallardo no pudo ocultar su decepción. Iban apenas 6 minutos de partido y Lanzini abrió el marcador. El DT, resignado.

22 de febrero de 2026 - 22:29
Marcelo Gallardo, entrenador de River

FOTO JUAN FOGLIA-NA

River cayó ante Vélez por 1-0, por la fecha 6 del Torneo Apertura 2026. Fue una derrota dura, una más, ya no solo para el Millonario sino para la legitimidad de Marcelo Gallardo. Quedó muy claro en el gol de Manuel Lanzini, que convirtió el único gol del partido.

El gesto de Marcelo Gallardo en el gol del equipo de Guillermo Barros Schelotto fue todo un símbolo. La expresión de una persona abatida, de un líder desconcertado, de alguien que no comprende qué sucede; qué les sucede a esos jugadores que él mismo entrena y prepara durante la semana para el partido del domingo.

Velez enfrenta a River por la fecha 6 ddl Torneo de La Liga - JUAN FOGLIA-NA
Lanzini pide perdón al mundo riverplatense por su pasado en Núñez

La expresión del DT Millonario tras el tanto de Lanzini es una representación de todo eso y más. Porque el gesto del Muñeco, quizás, no hubiera sido tal en otro contexto. Pero el contexto es el que es, la de River ante Vélez fue la tercera derrota consecutiva, además de convertirse en la derrota número 13 de los últimos 20 partidos.

Seguir leyendo

El gol de Lanzini fue un síntoma de todo ese panorama. Porque ocurrió cuando apenas iban 6 minutos de juego. El encuentro recién comenzaba. Los futbolistas de ambos equipos recién se estaban acomodando, pero los de Vélez pisaron firme más rápido y sacaron diferencia.

Vélez 1-0 River: un gol tempranero y sencillo

El 1-0 del Fortín no solo fue tempranero. También fue 'sencillo'. Una jugada absolutamente evitable, que podría haber sido controlada con un retroceso correcto del equipo y mayor intensidad en la marca. Por eso Gallardo no lo podía creer.

Velez enfrenta a River por la fecha 6 del Torneo de La Liga - JUAN FOGLIA-NA
Vélez fue un justo ganador en Liniers

Su reacción lo dijo todo. El Muñeco suele ser un hombre expresivo, en cuyo rostro deja ver enojo o alegría cada vez que lo siente. Pero esta vez fue distinto. Distinto porque el contexto, claro está, es el que es. ¿Podrá revertir el flojísimo presente de su equipo?

VIDEO: Así fue la reacción de Marcelo Gallado tras el gol de Manuel Lanzini

