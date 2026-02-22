River cayó ante Vélez por 1-0, por la fecha 6 del Torneo Apertura 2026. Fue una derrota dura, una más, ya no solo para el Millonario sino para la legitimidad de Marcelo Gallardo. Quedó muy claro en el gol de Manuel Lanzini, que convirtió el único gol del partido.
VIDEO
El gesto abatido de Gallardo tras el fácil y tempranero gol de Vélez a River
Marcelo Gallardo no pudo ocultar su decepción. Iban apenas 6 minutos de partido y Lanzini abrió el marcador. El DT, resignado.
El gesto de Marcelo Gallardo en el gol del equipo de Guillermo Barros Schelotto fue todo un símbolo. La expresión de una persona abatida, de un líder desconcertado, de alguien que no comprende qué sucede; qué les sucede a esos jugadores que él mismo entrena y prepara durante la semana para el partido del domingo.
La expresión del DT Millonario tras el tanto de Lanzini es una representación de todo eso y más. Porque el gesto del Muñeco, quizás, no hubiera sido tal en otro contexto. Pero el contexto es el que es, la de River ante Vélez fue la tercera derrota consecutiva, además de convertirse en la derrota número 13 de los últimos 20 partidos.
El gol de Lanzini fue un síntoma de todo ese panorama. Porque ocurrió cuando apenas iban 6 minutos de juego. El encuentro recién comenzaba. Los futbolistas de ambos equipos recién se estaban acomodando, pero los de Vélez pisaron firme más rápido y sacaron diferencia.
Vélez 1-0 River: un gol tempranero y sencillo
El 1-0 del Fortín no solo fue tempranero. También fue 'sencillo'. Una jugada absolutamente evitable, que podría haber sido controlada con un retroceso correcto del equipo y mayor intensidad en la marca. Por eso Gallardo no lo podía creer.
Su reacción lo dijo todo. El Muñeco suele ser un hombre expresivo, en cuyo rostro deja ver enojo o alegría cada vez que lo siente. Pero esta vez fue distinto. Distinto porque el contexto, claro está, es el que es. ¿Podrá revertir el flojísimo presente de su equipo?