Vélez 1-0 River: un Fortín intenso arrolló a un Millonario caótico y de fin de ciclo

Vélez superó 1-0 a River por la fecha 6 del Torneo Apertura 2026. En el Estadio José Amalfitani, el Fortín le ganó con carácter y juego al Millonario, que logró reaccionar sobre el final, aunque con más caos que claridad. Manuel Lanzini facturó la ley del ex y convirtió el gol del partido.

El gol de Lanzini al minuto 6 de partido fue todo un síntoma: la fragilidad de River; la debilidad de un equipo desconcertado, ya no solo sin herramientas para poder funcionar sino sin el convencimiento para hacerlo.

El aroma a un ciclo desgastado del entrenador, Marcelo Gallardo, se explica ahí. No puntualmente en los resultados, más allá de que los resultados manden en el fútbol y que River no los consiga desde que Marcelo Gallardo llegó al club en agosto de 2024.

El origen de ese tufillo, incómodo, emocionalmente negativo, queda muy claro cuando los futbolistas del equipo se ven tan desmotivados como esta tarde. Cuando no se percibe convicción en el estilo propio, cuando no hay confianza en las fortalezas, cuando no está claro de qué manera se puede revertir una situación y, lo que es peor, cuando no está claro cuáles son las formas para conseguir una victoria.

Velez enfrenta a River por la fecha 6 del Torneo de La Liga - FOTO JUAN FOGLIA-NA El Muñeco, sin respuestas FOTO JUAN FOGLIA-NA

La jerga popular del fútbol lo llama "mensaje". Yendo al detalle, ese "mensaje" podría definirse como la manera en que el entrenador dota a sus futbolistas de herramientas para llevar a cabo una idea de juego; la manera en que el entrenador convence a sus futbolistas de que esa idea de juego, la que él propone, es la que más los acercará a los buenos resultados; la manera en que el entrenador toca las fibras emocionales de sus futbolistas para motivarlos y encausarlos detrás de esa idea de juego.

Desde agosto de 2024, Marcelo Gallardo no parece lograr nada de eso. Y, como si eso no fuera suficiente, los jugadores que están en la cancha sufren lesiones físicas inesperadas y poco explicables que brotan como síntomas: la desconfianza es absoluta; el panorama es delicado; el cuerpo lo siente y el cuerpo lo manifiesta.

Si Juan Portillo se rompió la rodilla en la derrota ante Argentinos Juniors, en la derrota de esta tarde contra Vélez se lesionó Juanfer Quintero -salió a la media hora de partido-, Franco Armani -salió en el entretiempo-, Kendry Paéz -ingresó en el segundo tiempo y salió a los pocos minutos-. Sin mencionar a un Aníbal Moreno que finalizó muy dolorido muscularmente.

Velez enfrenta a River por la fecha 6 ddl Torneo de La Liga - JUAN FOGLIA-NA Lanzini pide disculpas por su pasado en Núñez JUAN FOGLIA-NA

El DT hizo cambios. Varios. Ninguno surtió efecto. Apenas Freitas, algo, pero no lo suficiente. El final del partido, ya con las piernas cansadas en ambos equipos y un Vélez que sintió el peso de su intensidad, River mostró algo de rebeldía y generó chances claras que, inexplicablemente, no terminaron en gol.

Pero fue producto de una reacción espasmódica más que de la convicción de que podía revertir el panorama. Sobre todo gracias al agotamiento del rival. Quedarse con ese último tramo del encuentro sería demasiado insuficiente.

Quedarse con la mala actuación del Millonario sería injusto con lo que hizo Vélez. Un Vélez que en 10 días venció en Liniers a Boca y a River. Y que dio argumentos, una vez más, para imponerse a su rival.

River quedó mucho más expuesto porque Vélez fue una máquina. Una roca colectiva con una propuesta muy clara y una idea de convencimiento muy potente: se sentía más fuerte que su rival, entendía cómo someterlo y dónde estaban sus flaquezas.

Los duelos -esas disputas físicas individuales que tiene un futbolista como parte del juego-, fueron una muestra cabal. El Fortín los ganó, una, y otra, y otra vez. La intensidad del equipo local para atorar al Millonario en las salidas, robarle la pelota y atacar rápidamente el arco de Armani fueron una expresión de la convicción que tenían los jugadores.

Velez enfrenta a River por la fecha 6 del Torneo de La Liga - JUAN FOGLIA-NA Vélez, justo ganador JUAN FOGLIA-NA

Energía para defender, energía para atacar, energía para trabar, energía para competir. Le faltó más lucidez, eso sí, para concretar todo los avances ofensivos que generaba. Tanta intensidad sin ampliar ventaja en el marcador le jugó una mala pasada, y dejó a su rival en partido hasta el final.

Aun así se llevó un meritorio triunfo, con argumentos claros y convencido detrás de una idea. Vélez fue el protagonista antagónico de River.

Resumen del partido

Live Blog Post Final del partido: Vélez venció 1-0 a River

Live Blog Post Tras un frenético 2T, los jugadores de ambos equipos están exhaustos y hay final abierto

Live Blog Post ¡Galoppo estaba solo pero definió por arriba! VIDEO: Vélez se salvó de milagro, River está cerca del empate Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2025721633877492101&partner=&hide_thread=false PRIMERO RESPONDIÓ MONTERO Y LUEGO SE LO PERDIÓ GALOPPO: increíble doble chance para River ante Vélez en el Amalfitani.ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/ddsbBia5Py — SportsCenter (@SC_ESPN) February 22, 2026

Live Blog Post ¡Romero pierde un mano a mano inmejorable! VIDEO: Beltrán estuvo más lúcido que el delantero Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2025721212903571662&partner=&hide_thread=false ¡AHORA EXPLOTÓ DE BRONCA GUILLERMO! Braian Romero se perdió el 2-0 de Vélez a River. Respondió Beltrán.ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/QpGclnlxmh — SportsCenter (@SC_ESPN) February 22, 2026

Live Blog Post ¡No se puede creer lo que perdió Subiabre! VIDEO: Espectacular recuperación de Montero para evitar el gol Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2025720525134127578&partner=&hide_thread=false ¡GALLARDO NO LO PUEDE CREER! Freitas asistió a Subiabre, pero Montero se hizo enorme para evitar el empate de River ante Vélez.ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/lQhc5elppj — SportsCenter (@SC_ESPN) February 22, 2026

Live Blog Post Malas noticias en River: Kendry Páez, que había ingresado en el 2T, pide el cambio por una lesión en el hombro En su lugar ingresa Subiabre.

Live Blog Post Reaccionó River y Montiel casi lo empata: Cachete apareció solo por el segundo palo, pero la tiró afuera

Live Blog Post El Millonario sufre los avances del Fortín, que está cerca del segundo El equipo visitante sufre las transiciones. Sus búsquedas ofensivas y desesperación por empatar le provocan desbalances en defensa. No contiene bien los contragolpes del Fortín, que está cerca de ampliar el marcador.

Live Blog Post ¡Kendry Paéz casi debuta en las redes! VIDEO: El ecuatoriano remató desde afuera pero Montero respondió bien Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2025714676621828402&partner=&hide_thread=false TAPADÓN DE MONTERO A KENDRY PÁEZ PARA EVITAR EL EMPATE DE RIVER ANTE VÉLEZ.ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/lm13ck1I3j — SportsCenter (@SC_ESPN) February 22, 2026

Live Blog Post Comienza el 2T

Live Blog Post Malas noticias en River: Armani sale por una molestia en el tendón de aquiles En su lugar ingresa Beltrán.

Live Blog Post Kendry Páez a la cancha para el segundo tiempo Sale Galván.

Live Blog Post Final del 1T

Live Blog Post El Fortín ya no tiene tanta claridad para generar chances claras, pero conserva la intensidad Aunque se acerca al arco de Armani y no deja jugar a River, a Vélez le cuesta llegar al área rival con mayor claridad.

Live Blog Post Malas noticias en Vélez: Pellegrini se retira con una molestia En su lugar ingresa Verón.

Live Blog Post "¡Muchachos, los chocan todos!": El desesperado grito de Gallardo a sus futbolistas El DT le reprochó a sus dos centrales, Martínez Quarta y Paulo Díaz, que estén perdiendo todos los duelos contra los delanteros de Vélez. Los quiere más firmes.

Live Blog Post Malas noticias en River: Juanfer Quintero sale por una molestia en el isquiotibial derecho En su lugar ingresa Freitas.

Live Blog Post Un Vélez intenso en la presión no deja jugar a River y está cerca del segundo

Live Blog Post ¡GOL DE VÉLEZ! VIDEO: Lanzini cumple la ley del ex y abre el marcador Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2025698028263202934&partner=&hide_thread=false ¡LEY DEL EX EN EL AMALFITANI! Vélez recuperó, construyó una gran jugada y Lanzini remató para el 1-0 ante River en el #TorneoApertura.ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/4ux85lvSHC — SportsCenter (@SC_ESPN) February 22, 2026

Live Blog Post Comienza el partido

Live Blog Post TV: Dónde ver Vélez vs. River El partido se transmite por ESPN Premium.

Live Blog Post Insólito: Gallardo lo pidió, la dirigencia lo complació, y se va luego de 7 meses sin rodaje Matías Galarza acordó su salida a préstamo al Atlanta United, de la MLS. Es una cesión con una obligación de compra de 3 millones de dólares por el 50% del pase. El paraguayo, de 24 años, había llegado en julio de 2025 desde Talleres a pedido de Marcelo Gallardo para reforzar la mitad de la cancha. Sin embargo, con muy poco rodaje y poca consideración del entrenador, Galarza nunca terminó de afincarse como opción para el DT. River le pagó a Talleres 3,5 millones de dólares por el 70% del pase. ¿Qué criterio maneja la dirigencia del Millonario y Marcelo Gallardo para incorporar futbolistas a su plantel? VER +

Live Blog Post Llamado de último momento: Fabricio Bustos es baja y Gallardo convocó a su reemplazo Bustos sufre un cuadro gastrointestinal, por lo que quedó desafectado del partido ante Vélez, al que había sido convocado. En su lugar, Gallardo citó al juvenil Ulises Giménez.

Live Blog Post Viña titular: por qué el Huevo Acuña no fue convocado vs. Vélez El campeón del Mundo no fue citado por el DT para el partido de esta tarde. Acuña tampoco había jugado ante Bolívar por un cuadro febril, pero los entrenamientos en la semana no fueron suficientes para ponerse 100% a punto. Matías Viña se mantendrá por el lateral izquierdo.

Live Blog Post Fue campeón con Vélez en 2025 y una pieza clave, pero hoy es titular indiscutido en el River de Gallardo Tomás Galván se ganó, a base de fútbol y compromiso, un lugar en el once ideal del Millonario. Marcelo Gallardo encontró en él un perfil polivalente, capaz de asociarse con los mediocampistas y de pisar el área para empujar el equipo y lograr ataques más peligrosos. De las Inferiores de River, salió a préstamo a Vélez a principios de 2025. En Liniers vivió un año de ensueño, levantando dos títulos -ya con Guillermo Barros Schelotto en el banco-: la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional. De hecho, en la Supercopa Internacional fue autor de uno de los goles goles en el 2-0 de Vélez sobre Estudiantes. VER +

Live Blog Post Además de Lanzini: todos los ex River que juegan en Vélez esta tarde Manuel Lanzini es la cara más reconocible de la 'legión Millonaria' que está hoy con la camiseta del Fortín. Además del volante, también se encuentran Emanuel Mammana, Elías Gómez, Braian Romero y Rodrigo Aliendro.

Live Blog Post El ¿esperado? regreso de un titular indiscutido en River tras su lesión Franco Armani reemplazaría a Santiago Beltrán en el arco. El referente de River regresa después de recuperarse de su lesión durante la pretemporada y ocuparía los tres palos vs. Vélez. Beltrán se metió por la ventana en el arco titular del Millonario. Tras la lesión de Armani, la salida de Jeremías Ledesma y la lesión de Ezequiel Centurión, el juvenil se ganó su oportunidad. Tras un flojísimo comienzo de año, el arquero ha sido de los puntos más sólidos de un equipo que no encuentra argumentos para jugar bien al fútbol. Ahora le toca salir. ¿Sería un buen cambio? VER +

Live Blog Post Árbitro y VAR del partido Darío Herrera será el árbitro, mientras que Germán Delfino lo acompañará en el VAR.