Quienes ganan y quienes pierden con los nuevos aranceles de Donald Trump, la posición de Argentina

La situación de Argentina

Argentina firmó un acuerdo de comercio e inversiones recíproco con Estados Unidos mediante el cual el tope de aranceles para Argentina sería del 10%, e incluía la exensión de gravámenes sobre algunos productos. Tras el fallo de la Corte y la imposición de Trump de un arancel universal del 15%, la situación argentina podría verse afectada.

Desde la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) explicaron a Ambito que el acuerdo establecía "como eje central la reducción del arancel recíproco del 10% al 0% para 1.675 posiciones arancelarias argentinas. Ese compromiso quedaría en entredicho porque el instrumento jurídico sobre el cual se sustentaba —los aranceles recíprocos— fue declarado ilegal por la Corte estadounidense".

Gustavo Perego, director de Abeceb, explicó a Infobe que la cuota de exportación de carne no corre riesgos, porque se negoció por fuera del sistema de reciprocidad general. Según el medio, el fallo de la Corte impacta directamente sobre la industria, especialmente en acero y aluminio, productos sensibles para las empresas Aluar y Techint.

Aunque la preocupación es creciente para los exportadores argentinos, desde Estados Unidos, Scott Bessent pidió a los países seguir adelante con los acuerdos, desestimando el fallo de la Corte. En una entrevista con Fox News dijo:

Hago un llamado a todos los países para que respeten sus acuerdos y sigan adelante. Hago un llamado a todos los países para que respeten sus acuerdos y sigan adelante.

Héctor Torres, argentino expresidente del FMI, explicó a Bloomberg Línea:

Los acuerdos no pierden validez, pero sí sentido. Es difícil imaginar que vamos a pedirle a nuestros expotadores que enfrenten aranceles más altos que los consolidados. Lo que sí puede ser es que Trump nos aplique los aranceles más altos 'negociados' bilateralmente, pero es difícil que nuestros exportadores y los importadores americanos quieran usar el acuerdo bilateral si pueden usar los aranceles consolidados en la OMC. Los acuerdos no pierden validez, pero sí sentido. Es difícil imaginar que vamos a pedirle a nuestros expotadores que enfrenten aranceles más altos que los consolidados. Lo que sí puede ser es que Trump nos aplique los aranceles más altos 'negociados' bilateralmente, pero es difícil que nuestros exportadores y los importadores americanos quieran usar el acuerdo bilateral si pueden usar los aranceles consolidados en la OMC.

La medida perjudica a la UE y el Reino Unido

Ls aliados tradicionales de Estados Unidos se enfrentan a un escenario más adverso. El Reino Unido, que había asegurado un arancel del 10% para numerosos bienes, verá ahora un aumento de 2,1 puntos porcentuales en su tasa promedio. La Unión Europea, que había pactado un 15% en su acuerdo comercial con Washington, sufrirá un incremento general de 0,8 puntos porcentuales, con Italia y Francia entre los más expuestos al considerar más de 1.100 categorías de productos.

La Comisión Europea exigió “plena claridad” a Washington y recordó que “un acuerdo es un acuerdo”. Desde el plano monetario, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, sostuvo que el peso de los aranceles recae en gran medida sobre importadores y consumidores estadounidenses, lo que podría traducirse en mayores presiones inflacionarias internas.

image Christine Lagarde pidió a Estados Unidos que respete los acuerdos firmados.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, defendió la decisión y aseguró que la “urgencia” justificaba el aumento al 15%. También anticipó nuevas investigaciones por prácticas desleales vinculadas a la sobrecapacidad industrial en Asia y subsidios agrícolas. Sin embargo, afirmó que ningún socio comercial ha dado por caídos los acuerdos firmados y que las negociaciones continúan.

Los asiáticos se mantienen expectantes

En Asia, países como Vietnam, Tailandia y Malasia podrían beneficiarse inicialmente del nuevo esquema, especialmente en sectores manufactureros como textiles, muebles, juguetes y plásticos. No obstante, la amenaza de futuras investigaciones mantiene la incertidumbre elevada.

En Bruselas y Londres el clima es de cautela. Más de 40.000 empresas británicas exportadoras podrían verse afectadas, según cámaras empresariales.

Con un régimen que expira en 150 días y la posibilidad de nuevas medidas específicas, el comercio global entra en una fase de transición marcada por la volatilidad regulatoria. Mientras algunos emergentes ganan oxígeno, los socios más cercanos a Trump enfrentan un dilema estratégico en una relación comercial cada vez más condicionada por la política interna estadounidense.

Más noticias en Urgente24

Fate, Stellantis, Tres Arroyos, Metalfor, Corona, Paty, Verónica, Marengo, La Anónima, La Paila...

ARCA va por todo y ya tiene en la mira a los contribuyentes

Causó estupor en las redes la propuesta de Luis Majul para los despedidos de Fate

Ayelén Paleo no sabía que estaba en vivo y se le 'chispoteó': "Abrirte de piernas..."

Destapan la posible relación gay de Pedro Pascal: Las fotos que arden en redes