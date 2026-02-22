El nuevo arancel global del 15% anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconfigura el mapa comercial internacional con un resultado paradójico. Los países más criticados por la Casa Blanca, como China y Brasil, serían los principales beneficiados en términos relativos, mientras que aliados históricos de Washington asumirían mayores costos, según analizó Financial Times. Argentina queda en veremos.
CÁLCULOS CLAVE
Quienes ganan y quienes pierden con los nuevos aranceles de Donald Trump, la posición de Argentina
El nuevo arancel global de Donald Trump baja la presión sobre insospechados países y perjudica a socios clave de Estados Unidos.
La medida llega después de que la Corte Suprema de Estados Unidos declarara ilegal buena parte de la política arancelaria previa, que había sido impuesta bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). Tras el fallo, Trump reemplazó ese esquema por un arancel general del 10%, que luego elevó al 15%.
El nuevo régimen entrará en vigor el martes 24/02 y tendrá una vigencia limitada de 150 días, salvo que el Congreso autorice su continuidad.
El beneficio para Brasil y China
Un análisis del organismo independiente Global Trade Alert (GTA) revela que Brasil experimentará la mayor reducción en su tasa arancelaria promedio, con una caída de 13,6 puntos porcentuales. China le sigue con una baja de 7,1 puntos. También México y Canadá, que habían sido objeto de gravámenes específicos bajo la IEEPA, verán alivios relativos.
“El juego comienza de nuevo”, advirtió Johannes Fritz, director ejecutivo de GTA, a Financial Times, al señalar que la administración Trump ahora buscará apoyo en instrumentos legales como la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 para imponer aranceles selectivos por país. De hecho, ya hay investigaciones abiertas contra Brasil y China bajo ese mecanismo.
La situación de Argentina
Argentina firmó un acuerdo de comercio e inversiones recíproco con Estados Unidos mediante el cual el tope de aranceles para Argentina sería del 10%, e incluía la exensión de gravámenes sobre algunos productos. Tras el fallo de la Corte y la imposición de Trump de un arancel universal del 15%, la situación argentina podría verse afectada.
Desde la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) explicaron a Ambito que el acuerdo establecía "como eje central la reducción del arancel recíproco del 10% al 0% para 1.675 posiciones arancelarias argentinas. Ese compromiso quedaría en entredicho porque el instrumento jurídico sobre el cual se sustentaba —los aranceles recíprocos— fue declarado ilegal por la Corte estadounidense".
Gustavo Perego, director de Abeceb, explicó a Infobe que la cuota de exportación de carne no corre riesgos, porque se negoció por fuera del sistema de reciprocidad general. Según el medio, el fallo de la Corte impacta directamente sobre la industria, especialmente en acero y aluminio, productos sensibles para las empresas Aluar y Techint.
Aunque la preocupación es creciente para los exportadores argentinos, desde Estados Unidos, Scott Bessent pidió a los países seguir adelante con los acuerdos, desestimando el fallo de la Corte. En una entrevista con Fox News dijo:
Héctor Torres, argentino expresidente del FMI, explicó a Bloomberg Línea:
La medida perjudica a la UE y el Reino Unido
Ls aliados tradicionales de Estados Unidos se enfrentan a un escenario más adverso. El Reino Unido, que había asegurado un arancel del 10% para numerosos bienes, verá ahora un aumento de 2,1 puntos porcentuales en su tasa promedio. La Unión Europea, que había pactado un 15% en su acuerdo comercial con Washington, sufrirá un incremento general de 0,8 puntos porcentuales, con Italia y Francia entre los más expuestos al considerar más de 1.100 categorías de productos.
La Comisión Europea exigió “plena claridad” a Washington y recordó que “un acuerdo es un acuerdo”. Desde el plano monetario, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, sostuvo que el peso de los aranceles recae en gran medida sobre importadores y consumidores estadounidenses, lo que podría traducirse en mayores presiones inflacionarias internas.
El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, defendió la decisión y aseguró que la “urgencia” justificaba el aumento al 15%. También anticipó nuevas investigaciones por prácticas desleales vinculadas a la sobrecapacidad industrial en Asia y subsidios agrícolas. Sin embargo, afirmó que ningún socio comercial ha dado por caídos los acuerdos firmados y que las negociaciones continúan.
Los asiáticos se mantienen expectantes
En Asia, países como Vietnam, Tailandia y Malasia podrían beneficiarse inicialmente del nuevo esquema, especialmente en sectores manufactureros como textiles, muebles, juguetes y plásticos. No obstante, la amenaza de futuras investigaciones mantiene la incertidumbre elevada.
En Bruselas y Londres el clima es de cautela. Más de 40.000 empresas británicas exportadoras podrían verse afectadas, según cámaras empresariales.
Con un régimen que expira en 150 días y la posibilidad de nuevas medidas específicas, el comercio global entra en una fase de transición marcada por la volatilidad regulatoria. Mientras algunos emergentes ganan oxígeno, los socios más cercanos a Trump enfrentan un dilema estratégico en una relación comercial cada vez más condicionada por la política interna estadounidense.
Más noticias en Urgente24
Fate, Stellantis, Tres Arroyos, Metalfor, Corona, Paty, Verónica, Marengo, La Anónima, La Paila...
ARCA va por todo y ya tiene en la mira a los contribuyentes
Causó estupor en las redes la propuesta de Luis Majul para los despedidos de Fate
Ayelén Paleo no sabía que estaba en vivo y se le 'chispoteó': "Abrirte de piernas..."
Destapan la posible relación gay de Pedro Pascal: Las fotos que arden en redes