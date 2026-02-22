Hacía rato que Viviana Canosa había abandonado las primeras planas. El ruido mediático que la rodeó durante meses parecía haberse disuelto, y la conductora transitaba una suerte de silencio forzado. Pero el mundo del espectáculo argentino tiene memoria y sobretodo una lengua larga. Y en este caso fue Beto Casella quien decidió abrir el cajón donde guardaba sus opiniones sobre ella y vaciar el contenido completo.
¡DURÍSIMO!
Beto Casella dejó por el piso a Viviana Canosa: "Muy cerca de Massa, Milei y..."
En Secretos Verdaderos, Beto Casella apuntó contra Viviana Canosa, habló de rating, poder y del costo que tuvo por pedir pruebas al aire.
En esta ocasión, lo hizo en "Secretos Verdaderos", el ciclo que conduce Luis Ventura, y lo que dijo no fue un ataque. O al menos eso intentó hacer creer. Porque entre líneas, cada palabra fue un golpe directo y muy preciso.
Casella no llegó al tema de manera casual. En televisión nada es casual. Cuando el conductor de "BTV" tomó la palabra para referirse a su colega, lo hizo con esa mezcla característica suya entre la ironía y la aparente neutralidad: "Canosa tiene ahí, pfff, una patología rara... pero cuando está la luz prendida, y si le llegan a decir que está el uno a uno, no perdona ni a la madre, ni al ahijado.. porque yo he sido víctima", comenzó diciendo.
El quiebre entre Beto Casella y Viviana Canosa
Para entender por qué Casella habla con esa mezcla de fastidio y distancia calculada, hay que remontarse al episodio que rompió cualquier puente posible entre ambos. Todo comenzó cuando Canosa lanzó acusaciones gravísimas contra Lizy Tagliani, acusaciones que nunca encontraron respaldo probatorio alguno. Casella se atrevió a hacer algo que en el ambiente artístico pocos se permiten: preguntar si había evidencia. Nada más. Y eso le costó caro.
"Alguno que dijimos... solamente que nos preguntamos si había pruebas, yo dije.. yo tengo la mejor... el mejor concepto de Lizy... sólo por eso dijimos 'che canosa mentirosa'", recordó Casella.
El señalamiento fue inmediato. Por atreverse a pedirle a una acusación que se sostenga en hechos, Casella pasó a ser parte de la lista negra.
Qué denunció Canosa y cómo respondió la Justicia
Ahora bien, para quiénes no lo recuerdan o no lo saben, en abril de 2025, Canosa construyó un editorial que vinculaba a Tagliani con fiestas de la farándula donde supuestamente había presencia de menores y drogas. Al mismo tiempo que insinuó una conexión con el caso de Marcelo Corazza, el ex participante de Gran Hermano detenido por corrupción de menores. El 21 de ese mismo mes, ratificó esas acusaciones ante el fiscal federal Carlos Stornelli, denunciando una presunta red de trata.
Sin embargo en octubre de 2025, la Justicia federal dictaminó que Lizy Tagliani no estaba imputada ni investigada en la causa iniciada por Canosa. El edificio acusatorio se derrumbó por completo, pero el daño, ya estaba hecho.
¿Alguien la usó?
Luis Ventura, que pocas veces se queda al margen de un análisis, aportó una hipótesis que cambia por completo el eje de la discusión. Para el periodista, detrás de la cruzada de Canosa no había solo ambición de rating: había una mano que empujaba desde las sombras. "Creo que alguien del poder le puso una ficha y ella compró.. fuera del aire te voy a dar el nombre y te voy a dar mi análisis", expresó.
Y entonces remató con algo que resulta todavía más inquietante: "Porque ella ha tenido historias, con el poder de turno, que pueden haber incidido adentro de su carrera y de su vida, entonces ella creyó algo y después la dejaron colgada del pincel".
Por su parte, Casella reconoció que la hipótesis le cerraba, pero añadió algo que funciona casi como advertencia general para toda la profesión: "Sí me suena y me cierra, de todas formas uno sabe como cuidar su carrera, porque vos sos quién sos, cuando se prende la luz... acá no se me hace que la manejen facilmente", continuó.
Lo cierto es que Viviana Canosa construyó durante años una imagen de mujer indomable, de periodista que no le teme a nada ni a nadie. Y quizás esa imagen sea genuina. Pero la televisión argentina tiene sus propias reglas, y una de ellas es que cuando las acusaciones no encuentran sustento y la Justicia dice que no hay nada, el personaje que gritaba más fuerte queda expuesto de una manera que ninguna actuación puede disimular.
En pocas palabras, el freezer está abierto. Y adentro, el expediente de Canosa todavía tiene temperatura.
---------------------------
Más contenido en Urgente24
La miniserie de 8 capítulos que tiene a medio mundo atrapado
Conductor mostró los dientes y en América TV no se salvó nadie: "No pongan más..."
Yanina Latorre al límite: la humillaron y perdió los papeles
Moria Casán maneja a El Trece como quiere: Qué panelista se queda sin silla