Beto Casella dejó por el piso a Viviana Canosa: "Muy cerca de Massa, Milei y..."

El señalamiento fue inmediato. Por atreverse a pedirle a una acusación que se sostenga en hechos, Casella pasó a ser parte de la lista negra.

Qué denunció Canosa y cómo respondió la Justicia

Ahora bien, para quiénes no lo recuerdan o no lo saben, en abril de 2025, Canosa construyó un editorial que vinculaba a Tagliani con fiestas de la farándula donde supuestamente había presencia de menores y drogas. Al mismo tiempo que insinuó una conexión con el caso de Marcelo Corazza, el ex participante de Gran Hermano detenido por corrupción de menores. El 21 de ese mismo mes, ratificó esas acusaciones ante el fiscal federal Carlos Stornelli, denunciando una presunta red de trata.

Sin embargo en octubre de 2025, la Justicia federal dictaminó que Lizy Tagliani no estaba imputada ni investigada en la causa iniciada por Canosa. El edificio acusatorio se derrumbó por completo, pero el daño, ya estaba hecho.

¿Alguien la usó?

Luis Ventura, que pocas veces se queda al margen de un análisis, aportó una hipótesis que cambia por completo el eje de la discusión. Para el periodista, detrás de la cruzada de Canosa no había solo ambición de rating: había una mano que empujaba desde las sombras. "Creo que alguien del poder le puso una ficha y ella compró.. fuera del aire te voy a dar el nombre y te voy a dar mi análisis", expresó.

Y entonces remató con algo que resulta todavía más inquietante: "Porque ella ha tenido historias, con el poder de turno, que pueden haber incidido adentro de su carrera y de su vida, entonces ella creyó algo y después la dejaron colgada del pincel".

Por su parte, Casella reconoció que la hipótesis le cerraba, pero añadió algo que funciona casi como advertencia general para toda la profesión: "Sí me suena y me cierra, de todas formas uno sabe como cuidar su carrera, porque vos sos quién sos, cuando se prende la luz... acá no se me hace que la manejen facilmente", continuó.

"No estoy juzgandola, pero tuvo unos últimos años muy cerca del poder. De (Sergio) Massa en su momento, de (Javier) Milei y de Alberto (Fernández) y la gente te va midiendo", cerró diciendo. "No estoy juzgandola, pero tuvo unos últimos años muy cerca del poder. De (Sergio) Massa en su momento, de (Javier) Milei y de Alberto (Fernández) y la gente te va midiendo", cerró diciendo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/2025368693769744405&partner=&hide_thread=false BETO CASELLA SIN FILTRO



"Fui victima de Canosa"

"Tamara Pettinato fue desagradecida conmigo"

"No me acuerdo de un momento con más estrés"

"Ella renunció, nunca se despidió"#SecretosVerdaderos @sverdaderos pic.twitter.com/qHADfljrhV — América TV (@AmericaTV) February 22, 2026 Publicación en X de @AmericaTV.

Lo cierto es que Viviana Canosa construyó durante años una imagen de mujer indomable, de periodista que no le teme a nada ni a nadie. Y quizás esa imagen sea genuina. Pero la televisión argentina tiene sus propias reglas, y una de ellas es que cuando las acusaciones no encuentran sustento y la Justicia dice que no hay nada, el personaje que gritaba más fuerte queda expuesto de una manera que ninguna actuación puede disimular.

En pocas palabras, el freezer está abierto. Y adentro, el expediente de Canosa todavía tiene temperatura.

---------------------------

Más contenido en Urgente24

La miniserie de 8 capítulos que tiene a medio mundo atrapado

Conductor mostró los dientes y en América TV no se salvó nadie: "No pongan más..."

Yanina Latorre al límite: la humillaron y perdió los papeles

Moria Casán maneja a El Trece como quiere: Qué panelista se queda sin silla