Con la sangre en el ojo: Viviana Canosa destacó la importancia de "no prender la tele"

El Nueve tentó a Viviana Canosa para que vuelva a hacer televisión

Es preciso destacar que de acuerdo al periodista Lucca Melpi reveló que desde El Nueve se habría contactado con Viviana Canosa para que conduzca en 2026.

Por medio de las redes sociales, señaló que a la periodista le ofrecieron un programa político para llevar adelante a partir de las 23 horas.





Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuccaMelpiOk/status/1986224846078915009&partner=&hide_thread=false PRIMICIA: Viviana Canosa, convocada por @canal9oficial.



La polémica periodista habría sido tentada para conducir un formato político desde 2026, a las 23:00hs.



Podría también recibir la propuesta de una señal de cable próximamente. pic.twitter.com/3k0mYnUwzR — Lucca Melpi (@LuccaMelpiOk) November 6, 2025



Asimismo, además adelantó: "Podría también recibir la propuesta de una señal de cable próximamente".

De esta manera, habrá que esperar la decisión que tomará la comunicadora quien según sus dichos se siente cómoda desde las nuevas plataformas donde es figura del canal de streaming Carnaval.

