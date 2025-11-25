La periodista Viviana Canosa estuvo unos días de reposo tras caer enferma y durante la tarde del lunes (24/11) reapareció en el programa El Bulo de Viviana que lleva al frente del canal de streaming Carnaval, recordó cómo hizo para reponerse lo antes posible y aprovechó para disparar contra la televisión.
REFUGIADA EN EL STREAMING
Con la sangre en el ojo: Viviana Canosa destacó la importancia de "no prender la tele"
Tras alejarse de los medios tradicionales de comunicación, la periodista Viviana Canosa no pudo con su rencor y apuntó contra el consumo de la pantalla chica.
"Yo me enfermé, entre otras cosas, por no tomar decisiones", comenzó explicando y siguió: "Te bajan un poco las defensas, te pasan algunas cosas y tenés que tomar decisiones pero decís: 'Espero un poco más'".
Sobre cómo lo afrontó, indicó: "En estos días dormí mucho, no prendí la tele por suerte. Que también me di cuenta que estuvo buenísimo no prender la tele. ¿Viste?". De esta manera, quien durante su última paso por la pantalla chica en El Trece fue escandaloso e hizo agua al conducir Viviana en vivo, hecho que hace días generó la furia de Georgina Barbarossa que explotó al aire.
Asimismo, reconoció que cambió su alimentación drásticamente y dejó las harinas y el azúcar. "Me hizo mucho bien", consideró y reveló que cambió tanto su paladar que incluso al comer una banana no pudo seguir comiendo: "Me dio asco el dulzor de la banana".
El Nueve tentó a Viviana Canosa para que vuelva a hacer televisión
Es preciso destacar que de acuerdo al periodista Lucca Melpi reveló que desde El Nueve se habría contactado con Viviana Canosa para que conduzca en 2026.
Por medio de las redes sociales, señaló que a la periodista le ofrecieron un programa político para llevar adelante a partir de las 23 horas.
Asimismo, además adelantó: "Podría también recibir la propuesta de una señal de cable próximamente".
De esta manera, habrá que esperar la decisión que tomará la comunicadora quien según sus dichos se siente cómoda desde las nuevas plataformas donde es figura del canal de streaming Carnaval.
