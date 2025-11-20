Hace algunos días Fabiola Yáñez generó repercusión al brindar varias entrevistas y en la nota que hizo con Ángel de Brito para el programa LAM apuntó contra Vivina Canosa, quien no tardó en salir a defenderse y asegurar que iniciaría "acciones en sede civil por daños y perjuicios" a lo que Georgina Barbarossa no dejó pasar.
NO DESCARTA LLEVARLA A LA JUSTICIA
Georgina Barbarossa no se midió y destruyó a Viviana Canosa: "Sos una caradura y mentirosa"
Durante el programa que conduce por Telefe, Georgina Barbarossa estalló de furia y aprovechó para hacer un fuerte descargo en contra de su colega.
Durante su programa A la Barbarossa, la conductora aprovechó para realizar un fuerte descargo en contra de su colega: "Me da igual con quién se acuesta la gente, me molesta que Viviana Canosa tenga el tupé de iniciarle acciones legales a Fabiola. Pero, ¿con qué cara vas a iniciarle vos acciones legales que ensuciaste a medio planeta sin tener ninguna prueba?".
"Te metiste tanto con tanta gente para tener prensa y ser el centro y el ombligo del mundo, ya estás tuviste el tupé de meterte con mi marido porque yo defendí a Lizy Tagliani y me mencionaste en la causa penal, atrevida", expresó molesta. "Me amenazaste queriendo decir de qué trabajaba mi marido y yo podrida, porque queda como que mi marido era narcotraficante, qué es lo que a veces la gente me dicen en las redes con mala leche. Sos una caradura y mentirosa", sumó.
Y sobre el final de sus críticas, señaló: "Yo no sé cómo educaste a tu hija, tu hija la tuviste con Alejandro Borensztein, un chico me parece genial, inteligente y educado, cosa que vos no tenés. No tenés ética, porque para tener rating, empezaste a asociar gente muy querida mía. No tenés derecho y no tenés cara".
Georgina Barbarossa fue por más tras su fuerte descargo
Luego de su crítica a Viviana Canosa, desde el ciclo televisivo Intrusos fueron en busca de la palabra de Georgina Barbarossa y lejos de evitar el conflicto fue por más.
"Hizo unas falsas denuncias desfenestrando a un montón de amigos míos que quiero muchísimo y no es porque sean de acá, de Telefe. ¿Entendés? Es porque son amigos muy queridos", explicó y destacó que "la más perjudicada" fue Lizy Tagliani quien se encuentra en período de adopción de su hijo "Tati".
Asimismo, sobre su enojo en defensa de su marido Miguel "Vasco" Lecuna, explicó: "Era un textil que se fundió en la época de Menem, porque todos los textiles se fundieron". El fracaso laboral lo llevó a volcarse al acohol y desencadenó en una depresión. "Que mi marido haya tenido una adicción, no significa que mi marido haya sido narcotraficante", señaló.
Sobre el motivo por el que su colega se metió con su familiar, que fue asesinado en 2001, dijo que lo hizo "por mala y por bruta" y cuando el cronista le preguntó sobre la posibilidad de que la lleve a la Justicia, aclaró: "Si sigue jodiendo, sí".
