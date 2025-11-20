Georgina Barbarossa no se midió y destruyó a Viviana Canosa: "Sos una caradura y mentirosa"

Georgina Barbarossa fue por más tras su fuerte descargo

Luego de su crítica a Viviana Canosa, desde el ciclo televisivo Intrusos fueron en busca de la palabra de Georgina Barbarossa y lejos de evitar el conflicto fue por más.

"Hizo unas falsas denuncias desfenestrando a un montón de amigos míos que quiero muchísimo y no es porque sean de acá, de Telefe. ¿Entendés? Es porque son amigos muy queridos", explicó y destacó que "la más perjudicada" fue Lizy Tagliani quien se encuentra en período de adopción de su hijo "Tati".

Asimismo, sobre su enojo en defensa de su marido Miguel "Vasco" Lecuna, explicó: "Era un textil que se fundió en la época de Menem, porque todos los textiles se fundieron". El fracaso laboral lo llevó a volcarse al acohol y desencadenó en una depresión. "Que mi marido haya tenido una adicción, no significa que mi marido haya sido narcotraficante", señaló.

Sobre el motivo por el que su colega se metió con su familiar, que fue asesinado en 2001, dijo que lo hizo "por mala y por bruta" y cuando el cronista le preguntó sobre la posibilidad de que la lleve a la Justicia, aclaró: "Si sigue jodiendo, sí".

