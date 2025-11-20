Tremendo título le sacó ESPN a Ángel Di María: ¿Va a ser DT de Boca?

Justamente, al estar latente la idea de un cuerpo técnico en conjunto con el actual jugador del Xeneize, Monroig le preguntó si ya habían conversado acerca de los equipos que imaginarían dirigir.

Di María sorprendió con su respuesta: “Ya está hablado con Lea, la idea es que una vez dirijamos Rosario Central y una vez Boca”, dejando abierta una puerta que, hasta el momento, nadie esperaba.

Respecto a su presente en Rosario Central, el Fideo fue claro: “Falta ser campeón con Central, es lo que me falta. Es por lo que volví, por el deseo de lograr un título con Central. Lo logré todo, hice todo lo que quise y es lo único. No volví para retirarme, creo que lo estoy demostrando.”

Continuidad de Rosario Central

Rosario Central fue el mejor equipo del año en el fútbol argentino y busca coronarlo con el título del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Sin Ángel Di María, en el Torneo Apertura la Academia cumplió una gran fase de grupos, aunque terminó quedando eliminada en cuartos de final ante Huracán en el Gigante de Arroyito.

En esta oportunidad, tal como ocurrió en el semestre anterior, el Canalla volverá a cruzarse con Estudiantes de La Plata en los octavos de final, el próximo domingo 23 de noviembre desde las 17:30 horas.

El árbitro principal del encuentro será Pablo Dóvalo, mientras que en el VAR estará Hernán Mastrángelo.

El ganador de este duelo se enfrentará al vencedor del cruce entre Central Córdoba de Santiago del Estero y San Lorenzo de Almagro.

