Tremendo título le sacó ESPN a Ángel Di María: ¿Va a ser DT de Boca?

Ángel Di María es, hoy por hoy, uno de los mejores futbolistas del fútbol argentino, y Rosario Central —su equipo— se mantiene como uno de los protagonistas del Torneo Clausura de la Liga Profesional. En una entrevista con ESPN realizada por Diego Monroig, el Fideo dejó abierta la posibilidad de convertirse en entrenador de Boca Juniors en el futuro.
Además, habló de varios temas que bien podrían convertirse en título: su gol en el clásico, el Mundial, los grandes compañeros que tuvo a lo largo de su carrera y hasta la táctica que imagina para cuando dé el salto a la dirección técnica, entre otros.
En primer lugar, reveló cuál sería su táctica preferida cuando le toque dirigir: “Es real que voy a formar cuerpo técnico con Lea (Paredes). Estoy haciendo el curso de DT. Mis equipos serán 4-3-3, a morir.”
Justamente, al estar latente la idea de un cuerpo técnico en conjunto con el actual jugador del Xeneize, Monroig le preguntó si ya habían conversado acerca de los equipos que imaginarían dirigir.
Di María sorprendió con su respuesta: “Ya está hablado con Lea, la idea es que una vez dirijamos Rosario Central y una vez Boca”, dejando abierta una puerta que, hasta el momento, nadie esperaba.
Respecto a su presente en Rosario Central, el Fideo fue claro: “Falta ser campeón con Central, es lo que me falta. Es por lo que volví, por el deseo de lograr un título con Central. Lo logré todo, hice todo lo que quise y es lo único. No volví para retirarme, creo que lo estoy demostrando.”
Continuidad de Rosario Central
Rosario Central fue el mejor equipo del año en el fútbol argentino y busca coronarlo con el título del Torneo Clausura de la Liga Profesional.
Sin Ángel Di María, en el Torneo Apertura la Academia cumplió una gran fase de grupos, aunque terminó quedando eliminada en cuartos de final ante Huracán en el Gigante de Arroyito.
En esta oportunidad, tal como ocurrió en el semestre anterior, el Canalla volverá a cruzarse con Estudiantes de La Plata en los octavos de final, el próximo domingo 23 de noviembre desde las 17:30 horas.
El árbitro principal del encuentro será Pablo Dóvalo, mientras que en el VAR estará Hernán Mastrángelo.
El ganador de este duelo se enfrentará al vencedor del cruce entre Central Córdoba de Santiago del Estero y San Lorenzo de Almagro.
