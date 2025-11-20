urgente24
Rutas privadas parte II: El Gobierno dispara licitación para la Au. Riccheri, Au. Newbery y Ezeiza

El Gobierno nacional lanzó la segunda licitación para la privatización de rutas nacionales. Se trata del Tramo sur y Tramo Pampa, con más de 1.800 kilómetros.

El Gobierno avanza con la privatización de rutas (Foto: Gob PBA). 

El proceso, que será vigilado por Vialidad Nacional, comprende el Tramo Sur Acceso Atlántico Sur con 1.325,17 kilómetros desplegados en tres subtramos. Estos son: el Subtramo Sur que abarca las RN 3 y 205; Subtramo Atlántico que comprende parte de RN 226; y el Subtramo Acceso Sur que comprende la Au. Ezeiza - Cañuelas, la Au. Riccheri y la Au. Newbery.

Mientras tanto, el Tramo Pampa abarca la RN 5 desde el Km 65 (Luján - Buenos Aires) hasta el empalme con la RN 35 (Santa Rosa - La Pampa) en una longitud total de 546,65 kilómetros. Se trata de sectores estratégicos para el comercio exterior por su conexión directa con los principales puertos de embarque.

El nuevo sistema no contará con ningún subsidio por parte del sector público, que hasta el momento realizaba aportes para sostener un esquema de concesión deficitario y que no brindaba beneficios reales para los usuarios, advirtieron desde el Gobierno nacional. El nuevo sistema no contará con ningún subsidio por parte del sector público, que hasta el momento realizaba aportes para sostener un esquema de concesión deficitario y que no brindaba beneficios reales para los usuarios, advirtieron desde el Gobierno nacional.

El peaje en la Riccheri con cambios
Nuevos peajes y concesionarias para varios tramos de rutas nacionales.

Rutas concesionadas, nuevos peajes

El proceso de licitación será similar al de la Etapa I, que ayer concluyó con la adjudicación de más de 700 kilómetros del Tramo Oriental y Tramo Conexión. En ese caso, se conoció la posibilidad que las empresas explotadoras tendrán de instalar casillas de peaje cada 100 kilómetros para el cobro de una tarifa de tránsito entre 3.385 pesos y 3.564 pesos.

En ese sentido, las empresas adjudicadas en la primera licitación fueron Autovía Construcciones y Servicios S.A., Obring S.A., Rovial S.A., Edeca S.A., Pitón S.A. y Pietroboni S.A, que ahora serán responsables de la explotación y el mantenimiento de 741 kilómetros clave para el tránsito bioceánico, con fuerte conexión del comercio exterior. Se trata de las rutas nacionales 12, 14, 135, A015 y 117, además del Puente Rosario–Victoria (RN 174).

En el caso de las primera licitación, el acto de asignación tuvo como criterio principal el menor costo de mantenimiento según cada oferta. Respecto a ello, cada empresa debe presentar un monto de tarifa mínima para el mantenimiento y desarrollo de cada tramo, como así también la inversión prevista en la duración del proyecto.

Las empresas se encargarán del mantenimiento y el desarrollo.

Qué pasa con Vialidad Nacional

El organismo dependiente de la Secretaría de Transporte resistió los embates oficiales que buscaban su cierre, aunque en el camino perdió la centralidad en la gestión de los caminos nacionales. Con una función más centrada en el control que en la gestión de la obra pública, la dependencia estatal enfrenta varios reclamos por el fuerte deterioro de las rutas en general en varias zonas del país.

Para el Gobierno nacional, la sustitución de Vialidad Nacional por el esquema público/privado será paulatino. Mientras tanto, a nivel de obras estatales la atención está puesta en las reparaciones urgentes de ciertos tramos que por más de dos años permanecieron sin mantenimiento alguno transformándose en auténticos riesgos fatales para los conductores.

