Rutas privadas parte II: El Gobierno dispara licitación para la Au. Riccheri, Au. Newbery y Ezeiza

En ese sentido, las empresas adjudicadas en la primera licitación fueron Autovía Construcciones y Servicios S.A., Obring S.A., Rovial S.A., Edeca S.A., Pitón S.A. y Pietroboni S.A, que ahora serán responsables de la explotación y el mantenimiento de 741 kilómetros clave para el tránsito bioceánico, con fuerte conexión del comercio exterior. Se trata de las rutas nacionales 12, 14, 135, A015 y 117, además del Puente Rosario–Victoria (RN 174).

En el caso de las primera licitación, el acto de asignación tuvo como criterio principal el menor costo de mantenimiento según cada oferta. Respecto a ello, cada empresa debe presentar un monto de tarifa mínima para el mantenimiento y desarrollo de cada tramo, como así también la inversión prevista en la duración del proyecto.

inversion-publica-obras-provincia-Santa-Fe.jpg Las empresas se encargarán del mantenimiento y el desarrollo.

Qué pasa con Vialidad Nacional

El organismo dependiente de la Secretaría de Transporte resistió los embates oficiales que buscaban su cierre, aunque en el camino perdió la centralidad en la gestión de los caminos nacionales. Con una función más centrada en el control que en la gestión de la obra pública, la dependencia estatal enfrenta varios reclamos por el fuerte deterioro de las rutas en general en varias zonas del país.

Para el Gobierno nacional, la sustitución de Vialidad Nacional por el esquema público/privado será paulatino. Mientras tanto, a nivel de obras estatales la atención está puesta en las reparaciones urgentes de ciertos tramos que por más de dos años permanecieron sin mantenimiento alguno transformándose en auténticos riesgos fatales para los conductores.

