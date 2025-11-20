Cayó otra concesión del offshore: Cuando el riesgo económico no compensa continuar

Además, desde el Estado se confirmó que las empresas abonaron el canon exploratorio correspondiente al ejercicio 2025, por un monto cercano a 193 millones de pesos, en cumplimiento de la ley 17.319.

Según fuentes consultadas por el sector y citadas en el expediente, los estudios efectuados en el área no permitieron identificar señales que justificaran el avance a una etapa que demandaría inversiones significativamente mayores. La resolución recoge ese argumento y considera acreditada la renuncia en los términos previstos por la legislación vigente.

Para la industria petrolera, la devolución del bloque MLO 114 implica una lectura clara: el riesgo económico no compensa continuar.

Más tropiezos recientes en la exploración offshore

El retiro de estas tres operadoras del bloque MLO114 se suma a una serie de resultados que no apoyan el entusiasmo inicial del sector. El hecho tiene como antecedente no solo la demora de años en avanzar en las tareas técnicas de expliación en el mar, sino el resultado de la exploración del denominado pozo Argerich-x1, el primero exploratorio en aguas ultraprofundas perforado en el bloque CAN100 de la Cuenca Argentina Norte, operado por Equinor junto a YPF y Shell.

Pese a la elevada expectativa generada por el proyecto, que implicó una inversión superior a los US$100 millones, los trabajos de perforación que finalizaron a mediados de 2024 concluyeron con la clasificación del pozo como "seco", al no encontrarse indicios claros de acumulaciones comerciales de hidrocarburos.

La perforación de Argerich si bien validó el modelo geológico, confirmó que esta fase de la exploración costa afuera es de alto riesgo, con chances reales de no encontrar el recurso en el primer intento.

