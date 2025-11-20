Javier Milei nombró a Lisandro Catalán, en el directorio de la estatal YPF, y el tucumano pasará a cobrar $140 millones por mes apenas dos semanas después de dejar el ministerio del Interior por sentarse junto a su amigo Guillermo Francos.
NO SE VAN, SE TRANSFORMAN
La casta de Javier Milei: El exministro Lisandro Catalán se llevará ahora de YPF $140 millones mensuales
Lisandro Catalán salió del ministro del Interior para tomar una silla en el Directorio de YPF, junto a su amigo Guillermo Francos, y se llevará $140 millones mensuales.
El Directorio de YPF aprobó la designación de Catalán como Director Titular Clase D de la compañía en reemplazo de Carlos Bastos, una figura relevante en el área energética del gobierno, que presentó su renuncia como miembro del directorio "por razones de estricta índole personal", según informó YPF.
Según algunas versiones fue el Gobierno el que decidió remover a Carlos Bastos, cercano al ex ministro de Economía Domingo Cavallo, para poner al hombre del ex jefe de Gabinete.
Pero también Lisandro Catalán habría pedido un lugar en YPF, según publicó el sitio 'La Política Online', por motivos más "personales" que por sus conocimientos en materia energética. Es que el abogado pasará ahora a cobrar uno de los sueldos estratosféricos que da la empresa público-privada a sus directores.
Y no es el único. En el directorio de la petrolera aterrizó antes Guillermo Francos, el ex jefe de gabinete, quien aún no aclara si cobra o no, e incluso Eduardo Rodríguez Chirillo, ex secretario de Energía, que dejó ese cargo hace 13 meses ya.
Otro es José Rolandi, que sobrevive en la jefatura de gabinete desde los tiempos de Nicolás Posse, y tiene su silla en YPF inmersa en una polémica por conflicto de intereses desde el año pasado, cuando fue designado en la comisión evaluadora que determina qué proyectos entran al RIGI...
Otro nombre que integra el Directorio es el de Andrea Confini, secretaria de Energía de Río Negro y esposa del gobernador, Alberto Weretilneck...
La "casta" de Javier Milei
Lisando Catalán fue ministro del Interior hasta hace 20 días, cuando presentó la renuncia el 31 de octubre, sólo dos horas después de que se conociera la salida del gobierno de Guillermo Francos. En efecto, el funcionario ocupó cargos en el gabinete desde el inicio del gobierno de Javier Milei, pero siempre bajo el paraguas de Francos.
Además de ministro, fue secretario de Interior y también vicejefe de Gabinete del Interior. Lisandro Catalán fue reemplazado en el cargo de ministro del Interior por Diego Santilli.
Catalán es además el presidente de La Libertad Avanza (LLA) en Tucumán, y dicen que ya sin preocupaciones económicas, se concentrará en buscar la gobernación tucumana.
Otras noticias de Urgente24
Dos denuncia de coimas en FAdeA y asoma un nuevo escándalo de corrupción
La vivienda donde Diego Spagnuolo recibía plata de Miguel Ángel Calvete habría sido de Boudou
El jefe de la SIDE, Sergio Neiffert, habría discutido en su casa con enviado de Santiago Caputo
Alivio para Diego Santilli: Milei apaga la 'licuadora' y le devuelve el Renaper y Deportes