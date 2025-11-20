La casta de Javier Milei: El exministro Lisandro Catalán se llevará ahora de YPF $140 millones mensuales

image Primera parte del listado de los integrantes del Directorio de YPF que figuran en la página oficial de la empresa.

Otro es José Rolandi, que sobrevive en la jefatura de gabinete desde los tiempos de Nicolás Posse, y tiene su silla en YPF inmersa en una polémica por conflicto de intereses desde el año pasado, cuando fue designado en la comisión evaluadora que determina qué proyectos entran al RIGI...

Otro nombre que integra el Directorio es el de Andrea Confini, secretaria de Energía de Río Negro y esposa del gobernador, Alberto Weretilneck...

La "casta" de Javier Milei

Lisando Catalán fue ministro del Interior hasta hace 20 días, cuando presentó la renuncia el 31 de octubre, sólo dos horas después de que se conociera la salida del gobierno de Guillermo Francos. En efecto, el funcionario ocupó cargos en el gabinete desde el inicio del gobierno de Javier Milei, pero siempre bajo el paraguas de Francos.

Además de ministro, fue secretario de Interior y también vicejefe de Gabinete del Interior. Lisandro Catalán fue reemplazado en el cargo de ministro del Interior por Diego Santilli.

Catalán es además el presidente de La Libertad Avanza (LLA) en Tucumán, y dicen que ya sin preocupaciones económicas, se concentrará en buscar la gobernación tucumana.

