Beto Casella analizó duramente la caída de Marcelo Tinelli: "La gente se lo cobró"

Marcelo Tinelli levanta el ciclo y pone foco en lo personal

La decisión de Tinelli de levantar Estamos de Paso en Carnaval Stream, tras las amenazas recibidas por su hija Juana y los problemas internos del clan, dejó en evidencia que la crisis es profunda y atraviesa lo familiar, lo profesional y lo mediático.

"Necesito ocuparme de temas familiares y personales que requieren mi presencia y toda mi atención", declaró el conductor en un posteo de Instagram, y aseguró que el proyecto volverá en 2026 con fuerza renovada. Hasta entonces, el espacio en la grilla será ocupado por Juana Viale, con su programa RCP, según confirmó Santiago Sposato en A la Tarde.

image Marcelo Tinelli suspendió su ciclo para atender sus problemas familiares y las amenazas a su hija, como declaró en una historia de Instagram.

Casella, además, aprovechó para hablar de su propio presente: sobre el pase de Bendita a América TV, aclaró que "son tipos pragmáticos, no se enojan con nadie", mostrando que en la televisión argentina la supervivencia depende más de decisiones estratégicas y del entendimiento del público que de rivalidades personales.

Queda claro que la caída de Tinelli no es un tema de rating o programas cancelados solamente, sino una lección sobre cómo la tele y el público, juntos, pueden transformar a un ícono en ejemplo de advertencia.

image

--------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Texto completo del dictamen de fiscal Picardi: "El 3% para KM está perfecto"

Alberto Fernández quiso salvarse y enterró a Viviana Canosa: "Tuvimos una..."

'Siga siga siga' de Javier Milei para silenciar la corrupción

Otro escándalo deja a Viviana Canosa con el agua hasta el cuello: "Tiene cuentas pendientes con..."

Javier Milei y Victoria Villarruel, dos años después: De amigos a enemigos con el Senado al medio