Marcelo Tinelli atraviesa un momento complicado que parece hacerle perder el control de su carrera: conflictos familiares, crisis económica y la suspensión de su ciclo de streaming. Beto Casella no dudó en dar su mirada, sin filtros ni vueltas, y dejó más de una frase que revela por qué la televisión y el público le están cobrando cada decisión.
¿QUÉ LE PASA?
Beto Casella analizó duramente la caída de Marcelo Tinelli: "La gente se lo cobró"
Beto Casella dio su mirada sobre los tropiezos de Marcelo Tinelli: malas decisiones, crisis familiar y la tele que no perdona. ¿Volverá a la cima en 2026?
Por qué la gente le cobra a Marcelo Tinelli según Beto Casella
"No salgo del asombro, no puedo entender cómo una persona que fue referente de lo popular, un tipo querido, que estuvo en lo más alto, tomó y toma una serie de malas decisiones", aseguró Beto Casella en La Mañana con Moria (eltrece), y aunque aclaró que no está juzgando, su mirada sobre la caída de Tinelli es clara: alguien que fue un ícono de lo popular y de los altos niveles de rating hoy paga el costo de movimientos que no pasaron desapercibidos.
Según Casella, la audiencia observa cada detalle: "La gente te lo cobra, porque te observa mucho. Mira qué hacés, en qué viajás, qué fotito subís a las redes… si te hacés el pendejito o viajás en plena pandemia cuando nadie podía viajar".
Moria Casán recordó el poder que supo tener Tinelli, capaz de llevar a cualquier canal del fondo a liderar la grilla, pero Casella apuntó a la otra cara de la moneda: el público es exigente y no olvida, incluso cuando la televisión parece dar segundas oportunidades.
Este análisis, más allá de la crítica, da cuenta de una regla básica del espectáculo argentino: para ser un ícono hay que estar siempre en sintonía con el público y asumir que cada decisión tiene consecuencias visibles y rápidas.
Marcelo Tinelli levanta el ciclo y pone foco en lo personal
La decisión de Tinelli de levantar Estamos de Paso en Carnaval Stream, tras las amenazas recibidas por su hija Juana y los problemas internos del clan, dejó en evidencia que la crisis es profunda y atraviesa lo familiar, lo profesional y lo mediático.
"Necesito ocuparme de temas familiares y personales que requieren mi presencia y toda mi atención", declaró el conductor en un posteo de Instagram, y aseguró que el proyecto volverá en 2026 con fuerza renovada. Hasta entonces, el espacio en la grilla será ocupado por Juana Viale, con su programa RCP, según confirmó Santiago Sposato en A la Tarde.
Casella, además, aprovechó para hablar de su propio presente: sobre el pase de Bendita a América TV, aclaró que "son tipos pragmáticos, no se enojan con nadie", mostrando que en la televisión argentina la supervivencia depende más de decisiones estratégicas y del entendimiento del público que de rivalidades personales.
Queda claro que la caída de Tinelli no es un tema de rating o programas cancelados solamente, sino una lección sobre cómo la tele y el público, juntos, pueden transformar a un ícono en ejemplo de advertencia.
