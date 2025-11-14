Desde hace algunos días Marcelo Tinelli está en el ojo de la tormenta a raíz de la denuncia que hizo su hija Juana tras ser amenazada telefónicamente y varias figuras del espectáculo no se privaron en opinar al respecto. Si bien algunos excompañeros como Marcela Feudale salieron en su defensa, otros, como Mariano Iúdica aprovecharon para pegarle en el piso.
NO LEVANTA VUELO
Alerta por el estado de salud de Marcelo Tinelli: "Medicado y depresivo"
En el nuevo programa de Moria Casán revelaron cómo le afectó a Marcelo Tinelli la crisis personal y profesional que se generó tras la denuncia de su hija menor.
Desde que se le puso el foco encima, el conductor se resguardó de la prensa a tal punto que no volvió a conducir el programa Estamos de paso por el canal de streaming Carnaval y hasta el momento es reemplazado por José María Listorti, quien también demostró su apoyo con declaraciones públicas.
En esta ocasión quien brindó detalles del estado de salud actual del empresario fue el periodista Gustavo Méndez al expresar de forma tajante en el nuevo programa La mañana de Moria por la pantalla de El Trece: "Marcelo no está bien". "No está bien. Está medicado y depresivo Marcelo", añadió bajo la atenta mirada de la conductora Moria Casán.
Además, sobre los problemas financieros por los que está pasando, sumó: "Nadie le quiere prestar plata por lo que hay del otro lado. No se quieren meter con el otro lado a quién le debe Marcelo". Fue la panelista María Fernanda Callejón quien quiso saber: "¿Viene por el lado del fútbol o por el lado del dueño del canal?". A lo que el comunicador contestó: "Es un conjunto".
Beto Casella disparó picante contra Marcelo Tinelli
Hace algunos días, Beto Casella apuntó contra Marcelo Tinelli mediante declaraciones con el programa Mediodía bien arriba por la TV Pública.
El periodista aclaró que respeta la exitosa trayectoria en la televisión argentina del conductor aunque no evitó disparar con munición pesada: "No entiendo cómo se la viene rebuscando para tomar una mala decisión tras otra en todos los ámbitos".
"O está jugando y se divierte, y le gusta que la gente hable. O se desenfocó seriamente porque: ¿Cómo pasás de ser el tipo más popular y querido de la Argentina a esta, con todo respeto, caricatura de él mismo?", preguntó.
Además, señaló que el empresario Gustavo Scaglione quiere "agarrarlo del cogote" y aseguró que no parará hasta cobrar el "dineral" que le debe. "Ese es uno de los quilombos que tiene", aclaró y consideró: "Si él hubiera hecho las cosas más o menos bien hoy podría estar en la tele de aire".
