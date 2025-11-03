En medio de una situación tensa, Juanita Tinelli contó en redes que recibió amenazas y tuvo que pedir un botón antipánico a la Justicia porteña. Pero lo que más llamó la atención fue que, entre líneas, apuntó directo a su padre, Marcelo Tinelli, y expuso un malestar familiar que venía guardando desde hace tiempo.
CLAN DIVIDIDO
"No puedo vivir con miedo": El descargo de Juanita Tinelli contra su padre Marcelo
Juanita Tinelli habló sin filtro sobre su miedo y las decisiones de su papá Marcelo Tinelli: amor, dolor y límites en la familia más famosa del país.
El día que Juanita Tinelli dijo "basta" por miedo y exposición
Juanita Tinelli, la hija más chica de Marcelo Tinelli, realizó un posteo el sábado a la noche, sin aviso, y en minutos se volvió viral. En él, arrancó diciendo: "Durante mucho tiempo elegí callar. Callar por miedo, por costumbre, por amor y fidelidad para proteger a quienes más amo." Con esa frase ya marcó la cancha: era un desahogo que venía cocinándose hace rato.
La modelo de 22 años también reveló que pidió un botón antipánico ante el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires tras recibir amenazas. No dio detalles, pero escribió: "Fui amenazada, y aunque no quiero detenerme en los detalles, eso fue suficiente para entender que no puedo seguir viviendo con miedo por decisiones que no tomé."
Esa última línea dejó picando la idea de que las decisiones a las que se refería son las de su propio padre. "No comparto ni avalo muchas de las decisiones que mi papá ha tomado en los últimos años", agregó. Fue un golpe fuerte dentro de una familia que siempre intentó mostrarse unida a pesar de las crisis personales y laborales del conductor.
En el texto, Juana también habló del peso que siente por su apellido: "Llevar este apellido es algo que siempre asumí con orgullo. Sé lo que representa, el peso que tiene, la exposición que conlleva y la felicidad que ha generado a muchos durante tantos años." Pero enseguida aclaró que ese orgullo no significa resignarse: "Ser su hija no puede significar vivir con miedo, no lo merezco."
En un punto, parece que Juana se cansó de sostener en silencio lo que muchos hijos de figuras públicas sienten: que la fama de sus padres tiene consecuencias que ellos nunca eligieron.
Marcelo Tinelli, el silencio y una grieta que ya es pública
La respuesta de Marcelo Tinelli llegó rápido, también por redes sociales. En sus historias de Instagram, escribió: "Habrán podido ver que mi hija Juani tuvo una experiencia muy dolorosa para ella y para todos nosotros, con esta amenaza que recibimos." Y siguió: "Estamos muy tristes y preocupados por lo que pasó y estoy ocupándome para llegar hasta el fondo de la investigación y dar con los verdaderos responsables."
Con eso, el conductor intentó ponerle paños fríos al tema. Cerró pidiendo reserva: "Se trata de un tema familiar y muy íntimo, que prefiero no darle más trascendencia en los medios, sino resolver con amor y diálogo en el seno de nuestra familia." Y acompañó el mensaje con una foto de ambos y una frase cargada de afecto: "Te amo siempre, mi Pebe. Con toda mi alma."
El tema, igual, ya estaba instalado. Juana radicó la denuncia en la Unidad Fiscal del Ministerio Público Fiscal y recibió instrucciones sobre el uso del botón antipánico, una medida que no se toma a la ligera.
Mientras tanto, en redes, la joven recibió una avalancha de mensajes de apoyo, y compartió algunos en sus historias: "Que tu silencio se haga voz", "Tenés una valentía enorme", "Nunca te calles nada". Otros la alentaron a refugiarse en su madre, Paula Robles, con quien mantiene una relación muy cercana.
Más allá del escándalo, hay algo de fondo que trasciende lo familiar: la exposición pública sigue siendo una carga pesada. Y en esta historia, la hija menor del conductor más famoso del país eligió hacer lo más valiente que se puede hacer en un entorno donde todo se esconde detrás de una sonrisa para la cámara: hablar, aunque incomode.
Porque al final, como escribió la propia Juana: "Mi papá una vez me dijo que, si algo me da miedo, vaya hacia eso. Que detrás del miedo está la fuerza más grande." Y esta vez, fue ella quien aplicó la lección.
---------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
Godoy Cruz 0 - San Martín (SJ) 0: en un clásico caliente, ambos quedaron al borde del descenso
River 0 - Gimnasia 1: batacazo del Lobo y el Monumental gritó "que se vayan todos"
WSJ: "Argentina tiene el impuesto más extraño del mundo. ¿Podrá Milei eliminarlo?"
Cambian los pagos con tarjetas de crédito haciendo uso de esta ley
¿Quién será el suicida para Defensa (si no le envían dinero para FADEA e IOSFA?)