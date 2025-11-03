"No puedo vivir con miedo": El descargo de Juanita Tinelli contra su padre Marcelo

image

En un punto, parece que Juana se cansó de sostener en silencio lo que muchos hijos de figuras públicas sienten: que la fama de sus padres tiene consecuencias que ellos nunca eligieron.

Marcelo Tinelli, el silencio y una grieta que ya es pública

La respuesta de Marcelo Tinelli llegó rápido, también por redes sociales. En sus historias de Instagram, escribió: "Habrán podido ver que mi hija Juani tuvo una experiencia muy dolorosa para ella y para todos nosotros, con esta amenaza que recibimos." Y siguió: "Estamos muy tristes y preocupados por lo que pasó y estoy ocupándome para llegar hasta el fondo de la investigación y dar con los verdaderos responsables."

Con eso, el conductor intentó ponerle paños fríos al tema. Cerró pidiendo reserva: "Se trata de un tema familiar y muy íntimo, que prefiero no darle más trascendencia en los medios, sino resolver con amor y diálogo en el seno de nuestra familia." Y acompañó el mensaje con una foto de ambos y una frase cargada de afecto: "Te amo siempre, mi Pebe. Con toda mi alma."

image

El tema, igual, ya estaba instalado. Juana radicó la denuncia en la Unidad Fiscal del Ministerio Público Fiscal y recibió instrucciones sobre el uso del botón antipánico, una medida que no se toma a la ligera.

Mientras tanto, en redes, la joven recibió una avalancha de mensajes de apoyo, y compartió algunos en sus historias: "Que tu silencio se haga voz", "Tenés una valentía enorme", "Nunca te calles nada". Otros la alentaron a refugiarse en su madre, Paula Robles, con quien mantiene una relación muy cercana.

image Marcelo Tinelli respondió con preocupación y pidió privacidad mientras avanza la investigación. Juana recibió apoyo en redes y dejó claro que hablar fue su forma de recuperar libertad.

Más allá del escándalo, hay algo de fondo que trasciende lo familiar: la exposición pública sigue siendo una carga pesada. Y en esta historia, la hija menor del conductor más famoso del país eligió hacer lo más valiente que se puede hacer en un entorno donde todo se esconde detrás de una sonrisa para la cámara: hablar, aunque incomode.

Porque al final, como escribió la propia Juana: "Mi papá una vez me dijo que, si algo me da miedo, vaya hacia eso. Que detrás del miedo está la fuerza más grande." Y esta vez, fue ella quien aplicó la lección.

---------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Godoy Cruz 0 - San Martín (SJ) 0: en un clásico caliente, ambos quedaron al borde del descenso

River 0 - Gimnasia 1: batacazo del Lobo y el Monumental gritó "que se vayan todos"

WSJ: "Argentina tiene el impuesto más extraño del mundo. ¿Podrá Milei eliminarlo?"

Cambian los pagos con tarjetas de crédito haciendo uso de esta ley

¿Quién será el suicida para Defensa (si no le envían dinero para FADEA e IOSFA?)