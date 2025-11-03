El empresario argentino Federico “Fred” Machado, de 57 años, será trasladado esta semana a USA, donde enfrenta acusaciones por narcotráfico y lavado de dinero. La extradición fue aprobada por la Corte Suprema y ratificada por el Poder Ejecutivo el pasado 14 de octubre.
VÍNCULOS POLÍTICOS
Fred Machado abandona el país esta semana y será extraditado a USA por narcotráfico
El empresario Fred Machado finalmente abandonará el país esta semana. Será trasladado a Texas (USA) donde lo juzgarán por narcotráfico.
Machado se encuentra alojado desde el domingo en la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina (PFA), a la espera de su traslado a Texas. El operativo, que contará con la presencia de agentes de los U.S. Marshals, está previsto para este miércoles 5 de noviembre a las 22:05, en un vuelo de United Airlines desde el aeropuerto de Ezeiza.
Extradición de Fred Machado: Una causa internacional
El caso tuvo su punto de partida en 2021, cuando Machado fue detenido en el aeropuerto de Neuquén por una alerta roja de Interpol. En ese momento, la justicia estadounidense lo acusaba de formar parte de una red que utilizaba aeronaves privadas para transportar cocaína desde Colombia, Venezuela, Guatemala y México hacia Norteamérica.
Durante tres años permaneció en prisión domiciliaria, hasta que el juez federal Gustavo Villanueva ordenó su traslado a una dependencia policial, luego de detectar múltiples incumplimientos en las condiciones de su detención.
Según la investigación norteamericana, Machado habría adquirido aviones mediante fraudes financieros para camuflar operaciones de narcotráfico y lavado de activos. También es señalado por defraudar a inversionistas millonarios bajo un esquema Ponzi: les ofrecía participar en la compra de aeronaves que en realidad nunca existieron.
La conexión con Espert
El nombre de Machado también resonó en el terreno político. Durante 2019, fue señalado por haber realizado una transferencia no declarada de 200.000 dólares a la campaña presidencial de José Luis Espert, además de poner a disposición 36 vuelos privados para el economista.
Espert reconoció la existencia del pago, aunque sostuvo que se trató de una consultoría minera en Guatemala, vinculada a Minas del Pueblo, una de las empresas de Machado. Sin embargo, el escándalo terminó afectando su carrera: el legislador renunció a su candidatura y pidió licencia en el Congreso hasta el 8 de diciembre.
“Estuve en el lugar equivocado”
Antes de su extradición, Machado volvió a negar cualquier relación con el narcotráfico. “No soy narco, nunca lo fui. Estuve en el lugar equivocado, con la gente equivocada”, declaró ante medios locales.
Según fuentes judiciales, será enviado junto a teléfonos, documentación y otros elementos secuestrados durante la investigación. La extradición se concretará luego de que el Gobierno instruyera a Cancillería, la Secretaría Legal y Técnica y la Jefatura de Gabinete para completar los trámites diplomáticos con Estados Unidos.
De piloto a acusado por narcotráfico
Nacido en Viedma, Río Negro, en 1968, Federico Machado se formó como piloto comercial en Estados Unidos, donde desarrolló su carrera empresarial vinculada a la aviación y los bienes raíces. Con el tiempo, se instaló en Texas y amplió su red de negocios en América Latina.
Pero para la Justicia estadounidense, detrás de esa fachada existía una estructura financiera ilegal que servía para mover dinero y droga a gran escala. Tras años de investigación, su captura en 2021 marcó el inicio de un proceso judicial que ahora llega a su etapa final: el traslado definitivo a Estados Unidos para ser juzgado.
