Fred Machado abandona el país esta semana y será extraditado a USA por narcotráfico

La conexión con Espert

El nombre de Machado también resonó en el terreno político. Durante 2019, fue señalado por haber realizado una transferencia no declarada de 200.000 dólares a la campaña presidencial de José Luis Espert, además de poner a disposición 36 vuelos privados para el economista.

Espert reconoció la existencia del pago, aunque sostuvo que se trató de una consultoría minera en Guatemala, vinculada a Minas del Pueblo, una de las empresas de Machado. Sin embargo, el escándalo terminó afectando su carrera: el legislador renunció a su candidatura y pidió licencia en el Congreso hasta el 8 de diciembre.

“Estuve en el lugar equivocado”

Antes de su extradición, Machado volvió a negar cualquier relación con el narcotráfico. “No soy narco, nunca lo fui. Estuve en el lugar equivocado, con la gente equivocada”, declaró ante medios locales.

Según fuentes judiciales, será enviado junto a teléfonos, documentación y otros elementos secuestrados durante la investigación. La extradición se concretará luego de que el Gobierno instruyera a Cancillería, la Secretaría Legal y Técnica y la Jefatura de Gabinete para completar los trámites diplomáticos con Estados Unidos.

De piloto a acusado por narcotráfico

Nacido en Viedma, Río Negro, en 1968, Federico Machado se formó como piloto comercial en Estados Unidos, donde desarrolló su carrera empresarial vinculada a la aviación y los bienes raíces. Con el tiempo, se instaló en Texas y amplió su red de negocios en América Latina.

Pero para la Justicia estadounidense, detrás de esa fachada existía una estructura financiera ilegal que servía para mover dinero y droga a gran escala. Tras años de investigación, su captura en 2021 marcó el inicio de un proceso judicial que ahora llega a su etapa final: el traslado definitivo a Estados Unidos para ser juzgado.

