Fred Machado avisó en una entrevista con Radio Splendid: “Yo no quiero ir a Estados Unidos. Si esto explota, yo fundo todo. Yo hablo y se cae el país mañana”. El accionar del empresario ahora excede a La Libertad Avanza y empiezan a comprometer a Mauricio Macri por operaciones con los aviones Tanto 01 y 04 cuando era presidente.
CAUSA EN TEXAS
¿La venganza de Fred Machado?: Surgen nuevas operaciones que complican a Mauricio Macri
Surgen operaciones que vinculan al empresario Fred Machado con Mauricio Macri a través de los aviones presidenciales Tango en el marco de la causa de Texas.
La amenaza de Fred Machado
Durante sus últimas horas bajo arresto domiciliario y a instantes de que la Corte Suprema habilitara su extradición a los Estados Unidos, Fred Machado rompió el silencio sobre el gobierno en una entrevista con Radio Splendid donde le envió un mensaje al asesor presidencial Santiago Caputo, quien le habría respondido: “‘Yo no quiero ir a Estados Unidos. Si esto explota, yo fundo todo. Yo hablo y se cae el país mañana’. La respuesta fue: ‘Mensaje recibido’”.
Ahora el portal Diario.Ar revela que hay un documento contable incorporado a la causa radicada en Texas –de la cual surgieron las transferencias de Machado a José Luis Espert- que da cuenta de una operación por US$9 millones a mediados de 2016 al fideicomiso Aircrafts Guaranty Corporation (AGC), que, según un tribunal de Texas, habría sido utilizado por Machado y la estadounidense Debra Lynn Mercer-Erwin –quien cumple una pena de 16 años– para cometer delitos. El pago asociado a las aeronaves de la flota oficial se suma a otros movimientos por US$2,65 millones revelados por este medio días atrás.
Los movimientos
Según pudo reconstruir ElDiario.Ar, en el giro “incoming” ahora detectado vuelven a surgir datos inquietantes. El estudio Frank, Weinberg & Black PL es mencionado como “origen” del pago, y esa misma firma de abogados radicada en Florida aparece en una transferencia saliente (“outgoing”) por US$590.000, en concepto de “INTEREST PAYMENT”.
Además, la firma KEB Group —probablemente un desarrollador inmobiliario— figura como “beneficiaria” en otro giro “outgoing” con los aviones presidenciales argentinos como referencia. En la misma operación, también del 21 de julio de 2016, Northern Trust, empresa de servicios financieros de Miami, es identificada como asociada.
El problema es que para la época de los movimientos de dinero, los aviones presidenciales mencionados estaban inoperables.
Macri mantiene silencio con respecto a las primeras revelaciones del portal de noticias hace unos diez días acerca de movimientos por US$2.650.000 en 2016 para el avión Tango 01 y el 04. Se trata de tres pagos con referencia a los aviones presidenciales por US$150.000, US$965.000 y US$1.500.000
Según la causa, las empresas citadas ingresaron el dinero al fideicomiso y el beneficiario final sería una cuenta relacionada a los Tango 01 y 04, sin detalles. Muy probablemente haya una vía de salida desde el fideicomiso que en el registro no menciona la relación con los aviones presidenciales.
El portal destaca que las operaciones figuran en el mismo documento en el que José Luis Espert apareció como receptor de US$200.000 de parte de una empresa de Machado.
Hay más. Machado volvió a radicarse en la Argentina en 2016, el mismo año de las operaciones investigadas con los aviones presidenciales, justamente con negocios vinculados al sistema aeronáutico y comenzó a tejer contactos con otros empresarios y políticos.
En ese marco surgió días atrás los vínculos con las firmas Grupo Neuss, Grupo Frávega, AVIAN Líneas Aéreas, continuadora de MacAir Jet, de la familia Macri y Lácteos Vidal, a través de esta última la ministra Patricia Bullrich se vio salpicada por el escándalo que comenzó con Espert.
--------------
