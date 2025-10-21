¿La venganza de Fred Machado?: Surgen nuevas operaciones que complican a Mauricio Macri

machado espert milei Javier Milei, José Luis Espert y Fred Machado, según xAI / Grok. FOTO: xAI / Grok.

El problema es que para la época de los movimientos de dinero, los aviones presidenciales mencionados estaban inoperables.

Macri mantiene silencio con respecto a las primeras revelaciones del portal de noticias hace unos diez días acerca de movimientos por US$2.650.000 en 2016 para el avión Tango 01 y el 04. Se trata de tres pagos con referencia a los aviones presidenciales por US$150.000, US$965.000 y US$1.500.000

Según la causa, las empresas citadas ingresaron el dinero al fideicomiso y el beneficiario final sería una cuenta relacionada a los Tango 01 y 04, sin detalles. Muy probablemente haya una vía de salida desde el fideicomiso que en el registro no menciona la relación con los aviones presidenciales.

El portal destaca que las operaciones figuran en el mismo documento en el que José Luis Espert apareció como receptor de US$200.000 de parte de una empresa de Machado.

Hay más. Machado volvió a radicarse en la Argentina en 2016, el mismo año de las operaciones investigadas con los aviones presidenciales, justamente con negocios vinculados al sistema aeronáutico y comenzó a tejer contactos con otros empresarios y políticos.

En ese marco surgió días atrás los vínculos con las firmas Grupo Neuss, Grupo Frávega, AVIAN Líneas Aéreas, continuadora de MacAir Jet, de la familia Macri y Lácteos Vidal, a través de esta última la ministra Patricia Bullrich se vio salpicada por el escándalo que comenzó con Espert.

