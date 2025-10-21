Se recalienta el dólar: Cerca del techo de la banda y ya supera los $1.500 en bancos

La volatilidad persistía a pesar de una nueva intervención del secretario del Tesoro, Scott Bessent, este martes y un día despúes de que el Banco Central oficialara el swap de monedas por hasta US$20 mil millones.

Bessent habló sobre este acuerdo, que definió como de "estabilización económica". "Los esfuerzos del presidente Milei para revertir las décadas de declive de su país, derivadas del izquierdismo radical del peronismo, son cruciales. Argentina ahora tiene la oportunidad de alcanzar la libertad económica, y nuestro acuerdo de estabilización es un puente hacia un futuro económico mejor para Argentina, no un rescate”, dijo el funcionario de Donald Trump en un tuit.

Aún así, el dólar subía.

"Hay incertidumbre sobre lo que va a pasar con la política cambiaria después de las elecciones", señaló el economista Daniel Artana, de FIEL.

"Más allá de que el secretario del Tesoro ha dado a entende que le parecen bien las bandas y el tipo de cambio, eso puede ser transitorio. Si esperás un salto, no hay tasa de interés que lo compense", dijo consultado por LN+.

Noticia en desarrollo.